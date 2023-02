French English





09/02/2023

LACROIX dépasse les 700 M€ de chiffre d’affaires

Une croissance de plus de 40% sur l’année

portée par l’intégration de Firstronic

Un quatrième trimestre solide : hausse de 40,4% de l’activité

(+7,5% à périmètre constant)



Confirmation de l’objectif de rentabilité 2022

Un chiffre d’affaires historique, en ligne avec l’objectif annoncé

Le chiffre d’affaires de LACROIX au 4ème trimestre 2022 ressort à 191,3 millions d’euros (M€), en croissance de 40,4% par rapport à la même période de l’exercice 2021. A périmètre constant, le Groupe enregistre une progression de 7,5%, en léger retrait par rapport à la croissance organique des 9 premiers mois de l’année (+9% pour rappel), qui intégrait un effet de base particulièrement favorable au 3ème trimestre 2022.

Sur l’ensemble de l’année, l’activité atteint 707,8 M€. Ce niveau historique s’inscrit en ligne avec l’objectif annoncé d’un chiffre d’affaires proche de 700 M€. La progression des ventes a atteint 41,1% en 2022, portée par l’intégration réussie au 1er janvier de Firstronic dont la contribution sur l’année ressort à 163,1 M€. Le Groupe affiche ainsi une croissance à périmètre constant soutenue à +8,6%, reflet d’une très bonne dynamique commerciale en France comme à l’international et des refacturations opérées pour compenser la hausse des coûts d’approvisionnement en composants électroniques.

CA en millions d’euros 2022 2021 Variation Cumul 2022 Cumul 2021 Variation 1er trimestre 165,1 127,6 +29,4% 165,1 127,6 +29,4% 2ème trimestre 173,2 127,2 +36,2% 338,4 254,8 +32,8% 3ème trimestre 178,1 110,4 +61,3% 516,4 365,2 +41,4% 4ème trimestre 191,3 136,3 +40,4% 707,8 501,5 +41,1% Total LACROIX Group 707,8 501,5 +41,1% 707,8 501,5 +41,1%

Performance annuelle soutenue pour les activités Electronics et Environment

L’activité Electronics de LACROIX est restée le moteur de la croissance du Groupe au 4ème trimestre, tandis que l’activité Environment a connu une phase de consolidation après trois premiers trimestres de dynamique exceptionnelle.

CA en millions d’euros T4

2022 T4

2021 Variation Cumul 2022 Cumul

2021 Variation Activité Electronics 138,7 83,2 +66,7% 522,2 321,5 +62,5% Activité City 33,3 33,3 -0,2% 109,1 109,9 -0,7% Activité Environment 19,4 19,7 -1,8% 76,4 70,1 +9,1% Total LACROIX Group 191,3 136,3 +40,4% 707,8 501,5 +41,1%

Activité Electronics (73,8% du CA 2022)

Sur le quatrième trimestre, l’activité Electronics a affiché un chiffre d’affaires de 138,7 M€, en augmentation de 66,7% par rapport à la même période en 2021. Cette performance a été tirée par l’intégration de Firstronic désormais LACROIX Electronics North America, mais aussi par une croissance à périmètre constant très solide, à +12,9%. La dynamique a été excellente dans les secteurs Automotive et Industrie, tandis que le segment Avionics commence à retrouver de la croissance.

Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires de l’activité Electronics s’inscrit à 522,2 M€, en hausse de 62,5% (+11,7% à périmètre constant), porté principalement par les secteurs Home & Building, Industrie et Automotive.

Activité City (15,4% du CA 2022)

L’activité City a enregistré un chiffre d’affaires stable au 4ème trimestre, à 33,3 M€. Face à une activité au ralenti sur les segments Signalisation et Trafic, pénalisés par l’attentisme des collectivés sur ces deux marchés, la dynamique s’est accélérée dans l’Éclairage public, en progression de 48,8% au 4ème trimestre. Cette évolution remarquable, alimentée par une forte demande en équipements permettant des économies d’énergie, s’est matérialisée par plusieurs nouveaux projets de solutions d’éclairage intelligent, à l’image des contrats signés avec la ville d’Oslo et avec la région Flandre (Belgique) pour la modernisation et connection de leur infrastructure d’éclairage public.

Avec un chiffre d’affaires cumulé de 109,1 M€, l’activité City est également stable sur l’année grâce à la performance de l’Éclairage Public (+27,1% en 2022).

Activité Environment (10,8% du CA 2022)

Au quatrième trimestre, l’activité s’est inscrite en léger repli (-1,8%) à 19,4 M€, malgré une excellente dynamique à l’internationnal, notamment en Arabie Saoudite sur le marché du Smart Water. Après neuf premiers mois en forte hausse (+13,4%), ce ralentissement temporaire ne remet pas en cause les solides perspectives sur cette activité.

Depuis le 1er janvier 2022, l’activité Environment cumule un chiffre d’affaires de 76,4 M€, en progression de 9,1%, une très bonne performance alimentée par l’ensemble des segments (Eau, Réseaux de chaleur, Smart grids).

Lancement du projet de cession du segment Signalisation

LACROIX annonce son intention de céder son segment Signalisation (8% du CA de LACROIX) afin de concentrer ses investissements sur ses marchés stratégiques autour de l’IoT industriel et des équipements électroniques. Ce segment historique occupe une position de leader dans la signalisation routière, notamment en France où elle affiche une part de marché de 25%, bénéficiant d’une notoriété très forte auprès des collectivités locales et des exploitants de la route.

Au regard de l’évolution constatée des marchés adressés, les synergies technologiques et commerciales s’avèrent trop limitées entre le segment Signalisation et les deux autres segments de marchés adressés par l’activité City de LACROIX, l’Éclairage Public et la gestion de Trafic.

Le périmètre concerné par le projet de cession représente un chiffre d’affaires de 55 M€ et concerne 315 salariés à travers le site industriel de Saint-Herblain (260 personnes), trois filiales de distribution (La Réunion, Mayotte et Nouvelle Calédonie), et une implantation en Espagne.

Le Groupe portera une attention particulière au projet industriel et social des candidats à l’acquisition de cette activité, afin qu’elle puisse bénéficier des moyens nécessaires à la poursuite de son développement.

Confirmation de l’objectif de rentabilité 2022

La réalisation de cette cession ne remet pas en question la tenue de la feuille de route dévoilée par LACROIX dans le cadre de son plan Leadership 2025, en particulier ses objectifs de chiffre d’affaires (800 M€) et de marge d’Ebitda (environ 9%). Ces objectifs s’appuient sur de solides piliers à travers le renforcement à la fois de l’innovation, de l’efficacité industrielle et du rayonnement international de LACROIX, notamment par des acquisitions ciblées. Une stratégie illustrée par l’intégration réussie de Firstronic qui génère d’ores et déjà des synergies d’achat et commerciales significatives.

Pour 2022, LACROIX confirme son objectif d’une marge d’EBITDA courant au moins égale à 6,2%. Le Groupe dévoilera le 28 mars prochain ses résultats annuels et précisera à cette occasion ses perspectives pour 2023. Dans un environnement toujours marqué par la persistance de tensions inflationnistes et de difficultés d’approvisionnement, LACROIX est confiant dans la poursuite d’une solide trajectoire de croissance sur l’exercice qui s’ouvre, soutenue par un carnet de commandes de qualité, les nouveaux projets en cours, et le déploiement massif des technologies connectées et sécurisées.

Prochains rendez-vous

Résultats annuels de l’exercice 2022 : 28 mars 2023 après Bourse

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023 : 9 mai 2023 après Bourse

