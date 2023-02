English Finnish

ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 9.2.2023 KLO 9.45

Muutos Enento Groupin johtoryhmässä

Enento Group Oyj:n HR-johtaja ja johtoryhmän jäsen Eleonor Öhlander jättää tehtävänsä siirtyäkseen uusiin haasteisiin Enenton ulkopuolelle. Öhlander jatkaa tehtävässään 31.3.2023 saakka.

”Haluan kiittää Eleonoria erinomaisesta, ammattitaitoisesta työstä, jota hän on tehnyt UC AB:lle alkaen vuodesta 2017 ja Enento Groupille vuodesta 2018 lähtien. Hän on ollut tärkeässä roolissa konserniyhtiöidemme UC AB:n, Suomen Asiakastieto Oy:n ja Proff AS:n integraatiossa vuosina 2018 ja 2019. Hänellä on ollut myös keskeinen rooli arvojemme luomisessa ja pohjoismaisen yrityskulttuurin rakentamisessa”, sanoo Jeanette Jäger, Enento Groupin toimitusjohtaja.

”Enento Group on hieno yritys, jossa on osaava ja sitoutunut henkilöstö. Minulla on ollut etuoikeus olla mukana tällä matkalla viimeisen kuuden vuoden ajan”, Eleonor Öhlander sanoo.

Sari Ek-Petroff, Enento Groupin osaamisen kehittämisestä ja Suomen HR-toiminnosta vastaava päällikkö, toimii väliaikaisena HR-johtajana 1.4.2023 alkaen.

