Marimekko ja IKEA tuovat markkinoille pohjoismaista designia ja hyvinvointia yhdistävän BASTUA-malliston

Marimekko ja IKEA tuovat markkinoille BASTUA-malliston, joka on saanut inspiraationsa pohjoismaisesta luonnosta, hyvinvoinnista ja itsestä huolehtimisesta. Yhteistyö julkaistiin huhtikuussa 2022. Rajoitetun ajan saatavilla olevaan mallistoon kuuluu 26 tuotetta, esimerkiksi tekstiilejä värikkäissä kuoseissa, lasituotteita ja huonekaluja. Kokoelma on saatavilla maailmanlaajuisesti IKEA-tavarataloissa maaliskuusta 2023 lähtien.

BASTUA-yhteistyömallisto yhdistää IKEA-asiantuntijuuden kodin sisustamisessa Marimekon kuvio-osaamiseen juhlistaen hyvinvointia lisäävien tapojen tuomaa iloa ja nautintoa. Mallistossa nähdään rohkeita ja kauniita kuvioita, jotka kuvastavat luontoa ja saunaympäristöä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Marimekko on suunnitellut kuosikokonaisuuden yksinomaan yhteistyömallistoa varten. Yksi keskeisistä kuvioista on saanut inspiraationsa suurista, sisustuksellisista raparperin lehdistä, joita toisinaan kasvaa saunojen läheisyydessä. Kuvio on nähtävissä mallistossa monissa eri tuotteissa, kuten ikonisessa FRAKTA-kassissa.

”Marimekon suomalaiset juuret ja yhteys saunakulttuurin historialliseen alkuperään olivat suunnittelutyön ja BASTUA-kuvioiden luomisen lähtökohtana”, sanoo Rebekka Bay, Marimekon luova johtaja. ”Marimekon tarkoituksena on tuoda iloa ihmisten jokapäiväiseen elämään rohkeiden väriensä ja designinsa avulla, ja olemme innossamme nähdessämme tämän tavoitteen toteutuvan IKEA-yhteistyössä.”

”Yhteistyö Marimekon kanssa tuntui luonnolliselta valinnalta, sillä jaamme halun auttaa ihmisiä rakentamaan parempaa arkea kotona – IKEA BASTUA -mallistossa se alkaa keskittymällä hyvinvointiin”, sanoo Henrik Most, luova johtaja, IKEA. ”Yhteistyömme tuo päättymättömän kesän tunnelmaa ja pohjoisen luonnon yksinkertaista, esteettistä kauneutta huonekaluihin sekä kodintarvikkeisiin.”

Rajoitetun ajan saatavilla olevat brändiyhteistyöt lisäävät Marimekon kansainvälistä tunnettuutta ja tukevat näin yhtiön kansainvälistä kasvustrategiaa. Lisäksi yhteistyömallistot tyypillisesti tuovat Marimekolle lisenssituottoja. IKEA-yhteistyöhön liittyviä lisenssituottoja on tuloutettu Marimekon Skandinavian liikevaihtoon vuoden 2021 neljännellä vuosineljänneksellä.

