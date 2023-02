Gyldendal offentliggør finansielle forventninger til 2023, indstiller at der ikke udbetales udbytte og oplyser om kommende ændringer i bestyrelsen

SELSKABSMEDDELELSE nr. 1/2023

København, den 9. februar 2023

Gyldendal A/S

Intern viden

Finansielle forventninger 2023

Markedsudsigterne for 2023 er usikre, og der forventes et vanskeligt økonomisk klima.

For trade-forretningen er der følgende forudsætninger i 2023:

For uddannelses-forretningen er der følgende forudsætninger i 2023:

Baseret på ovenstående forudsætninger forventer Gyldendal i 2023:

Omstruktureringen og tilpasningen af Gyldendals aktiviteter er i stort omfang gennemført, og der forventes pt. ikke væsentlige virksomhedstransaktioner i 2023.

Gyldendal har på tre års sigt fortsat en finansiel ambition om:

som anført i selskabsmeddelelse nr. 11 af 12. december 2022.

Det indstilles, at der ikke udbetales udbytte i 2023

Som følge af det negative økonomiske resultat i 2022 vil bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte til aktionærerne i år. Den langsigtede udbyttepolitik er dog uændret.

Kommende ændringer i Gyldendals bestyrelse

På dagens bestyrelsesmøde meddelte bestyrelsesformand Poul Erik Tøjner, at han ønsker at forlade sin post ved Gyldendals generalforsamling i april. Bestyrelsen foreslår næstformand Gregers Wedell-Wedellsborg som ny formand for bestyrelsen.

Nomineringsudvalget vil nu træde sammen med henblik på at indstille en ny kandidat til bestyrelsen til valg på generalforsamlingen. Kandidaten vil blive annonceret i forbindelse med selskabets indkaldelse til generalforsamling, som udsendes i marts.

Poul Erik Tøjner udtaler i den forbindelse:

“Jeg har været medlem af Gyldendals bestyrelse siden 2004 og formand de seneste 12 år og har gennem noget tid overvejet, hvornår tidspunktet var det rette til at give plads til nye kræfter. Gyldendal har været igennem et par år med store forandringer, men har nu en ny og stærk direktion og en selskabsstruktur, der er faldet på plads. Som jeg ser det, er det nu man bør vælge en ny formand for Gyldendal, og jeg er meget tilfreds med, at bestyrelsen peger på Gregers Wedell-Wedellsborg, og at han har sagt ja til at påtage sig opgaven efter den kommende generalforsamling. Gregers er forretningskyndig til fingerspidserne, men har også et dybt kendskab og kærlighed til kultur og litteratur. For mig selv er det et langt forløb på selveste Gyldendal, der hermed slutter – fra jeg begyndte som redaktør af tidsskriftet Kritik i 1987 under Kurt Fromberg og Klaus Rifbjerg til i dag.”