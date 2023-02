English Finnish

ORION OYJ

SIJOITTAJAUUTINEN

9.2.2023 klo 12.30



Varaa päivä – Save the date: Orionin pääomamarkkinapäivä 2023

Orion järjestää pääomamarkkinapäivän analyytikoille, institutionaalisille sijoittajille ja muille pääomamarkkinoiden edustajille sekä tiedotusvälineiden edustajille torstaina 25.5.2023 iltapäivällä. Tilaisuus järjestetään tapahtumatila Elielissä osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, Helsinki. Tilaisuutta voi seurata kaikille avoimen webcast-lähetyksen kautta. Myös kysymysten esittäminen webcast-lähetyksen kautta on mahdollista.

Tilaisuudessa Orionin toimitusjohtaja Liisa Hurme ja muut Orionin johtoryhmän jäsenet esittelevät Orionin uudet tulosyksiköt ja tarjoavat päivityksen Orionin tutkimus- ja kehityshankkeista sekä kasvun ja kannattavuuden ajureista.

Kutsu, tilaisuuden ohjelma ja rekisteröintitiedot julkaistaan ​​myöhemmin lähempänä tapahtumaa.

Yhteyshenkilö:

Tuukka Hirvonen, sijoittajasuhteet, Orion Oyj

Puh. 010 426 2721



Julkaisija:

Orion Corporation

Viestintä

Orionintie 1A, 02200 Espoo

www.orion.fi

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionilla on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orionin kehittämiä alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, neurologisten sairauksien sekä hengityselinsairauksien hoidossa. Orionin liikevaihto vuonna 2022 oli 1 341 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 500 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.