Quadient : Calendrier Financier 2023

CALENDRIER FINANCIER 2023

Paris, le 9 février 2023

Résultats annuels et chiffre d'affaires T4 20 22 : 27 mars 2023*

Période d’embargo : du 13 au 27 mars 2023





Chiffre d'affaires T1 202 3 : 31 mai 2023*

Période d’embargo : du 17 au 31 mai 2023





Assemblée Générale : 16 juin 2023

Résultats semestriels et chiffre d'affaires T2 202 3 : 20 septembre 2023*

Période d’embargo : du 6 au 20 septembre 2023





Chiffre d'affaires T3 202 3 : 29 novembre 2023*

Période d’embargo : du 15 novembre au 29 novembre 2023





* Publication après la clôture du Premier Marché d'Euronext Paris

A propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid 60 et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur quadient.com/connections.

Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter :

Catherine Hubert-Dorel, Quadient

+33 (0)1 45 36 30 56

c.hubert-dorel@quadient.com

financial-communication@quadient.com Caroline Baude, Quadient

+33 (0)1 45 36 31 82

c.baude@quadient.com

Ou consulter notre site Internet : https://invest.quadient.com/

