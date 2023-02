MONTRÉAL, 09 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La nouvelle étude comparative montre un regain de confiance envers le gouvernement, tant chez les Québécois que les autres Canadiens à mesure que la lassitude face à la pandémie s’estompe. On constate toutefois l'émergence d'un « fossé de confiance générationnel » qui pourrait bouleverser la carte électorale et changer la façon dont les dirigeants travaillent au Québec et au Canada.



Ces résultats proviennent de l'indice CanTrust 2023 de Proof Strategies, l'agence sœur de longue date de Capital-Image basée à Montréal. L'indice constitue l'une des plus importantes études annuelles sur la confiance au pays. Elle évalue la confiance envers les dirigeants, les sources d'information, les institutions et plus encore.

L'étude de cette année révèle que la confiance globale des Québécois a augmenté de trois pour cent, passant de 40 à 43 %, et qu'elle est supérieure aux 39 % observés dans l'ensemble du Canada (contre 34 % en 2022). La hausse globale pour le Canada s'explique en partie par une augmentation de 15 % de la confiance envers le gouvernement et de 8 % au niveau de la confiance envers les médias traditionnels. Ce résultat est le plus élevé au Québec, avec 47 % (contre 39 % l'an dernier), comparativement à 43 % dans le reste du Canada (contre 35 %).

Pour une cinquième année consécutive, le niveau de confiance au Québec est plus élevé que partout ailleurs au pays. Avec un taux de 43 %, le Québec se situe juste devant la Colombie-Britannique (42 %), suivie par l'Ontario (39 %), les Maritimes (35 %) et les Prairies (34 %). Les niveaux de satisfaction globale sont également plus élevés au Québec qu'ailleurs, à 55 %, devançant de peu la Colombie-Britannique (54 %), puis l'Ontario, les Maritimes et les Prairies (49, 48 et 46 % respectivement).

Bien que François Legault ait été réélu comme premier ministre du Québec avec une majorité accrue l'an dernier, la confiance envers son gouvernement s’est de nouveau effritée dans le sondage de cette année. Passant de 42 % en 2022 à 37 % cette année, elle poursuit ainsi une tendance à la baisse depuis quatre ans, alors qu'elle était de 49 % en 2020. L'apparente contradiction entre la réélection et la baisse de confiance s'explique peut-être par le fait que le sondage révèle que les Québécois sont ceux qui, dans tout le pays, croient le moins que le système électoral actuel est équitable ou qu'il représente adéquatement les votes des citoyens. À peine 40 % des Québécois ont confiance en l'une ou l'autre de ces questions, contre plus de 50 % en Ontario et en Colombie-Britannique.

« Encore une fois, cette année, les résultats de l'indice CanTrust 2023 soulignent des différences importantes entre les Québécois et les autres Canadiens dans leurs opinions sur des éléments clés de la société et de ses institutions », a déclaré Silvie Letendre, présidente de Capital-Image. « Cela démontre une fois de plus que les entreprises, les institutions et les politiciens doivent comprendre ces différences et s'y adapter pour que leurs messages reçoivent un accueil positif au Québec. »

« Les Canadiens continuent de considérer le gouvernement comme une institution de confiance, devant le secteur privé. En revanche, les politiciens ont beaucoup de travail à faire en ce qui concerne la confiance qui leur est accordée », a déclaré Bruce MacLellan, président et directeur général de Proof Strategies. « Bien que la confiance s'améliore à mesure que nous sortons de cette période sombre que fut la pandémie, nous constatons l'émergence d'un raz-de-marée de changements du côté des jeunes générations qui perdent confiance et changent leurs attentes. »

Le fossé de confiance générationnel

Sur les questions sociales, économiques et électorales, l'écart de confiance entre les générations plus jeunes et plus âgées se creuse. Lorsqu’interrogés à savoir si l'on peut faire confiance à la plupart des gens, 39 % des membres de la génération Z et 45 % des millénariaux (ou de la génération Y) ont répondu par l'affirmative, contre 52 % des baby-boomers et 76 % des Canadiens âgés de 75 ans et plus. Au lendemain de la pandémie, 64 % des baby-boomers font confiance au système de santé canadien, contre seulement 45 % des millénariaux. Avec la possibilité d'une récession, les jeunes Canadiens sont également moins susceptibles de faire confiance aux gestionnaires de leur lieu de travail. Seulement 36 % des membres de la génération Z et 37 % des millénariaux font confiance à leur PDG ou à leur supérieur hiérarchique, contre 46 % des membres de la génération X et 48 % des baby-boomers.

Par ailleurs, un fossé générationnel important existe en ce qui a trait au rôle du gouvernement et à la satisfaction à l'égard des politiciens. Lorsqu'on leur a demandé s'ils pensaient que le gouvernement fédéral joue un rôle important dans la prestation de services visant à améliorer le sort du pays, 51 % des membres de la génération Z ont répondu par l'affirmative, contre 75 % des baby-boomers. De même, 27 % des millénariaux pensent que les politiciens font de leur mieux pour fournir des services de manière efficace et rapide, contre 44 % des Canadiens âgés de 75 ans et plus.

Les générations s’entendent toutefois sur les différentes mesures que les marques devraient prendre pour devenir plus dignes de confiance. En effet, 61 % des membres de la génération Z et 62 % des baby-boomers sont plus susceptibles de faire confiance aux entreprises qui s'engagent en faveur du développement durable. De même, 56 % des millénariaux et des baby-boomers sont plus disposés à faire confiance aux marques qui soutiennent des causes caritatives.

La confiance envers le gouvernement s'améliore, mais celle envers ses dirigeants reste faible

La confiance envers le gouvernement s'améliore à mesure que les Canadiens tournent la page sur la pandémie. En 2023, 37 % des Canadiens font confiance à la compétence et à l'efficacité du gouvernement, contre 22 % en 2022, ce qui représente une augmentation de 15 %. Si l'attitude des Canadiens à l'égard du gouvernement est plus positive, la confiance dans les dirigeants politiques ne s'est pas améliorée. La confiance dans les politiciens en général reste très faible, à 22 %.

La confiance à l'égard du Premier ministre canadien est stable depuis trois ans maintenant et s'établit à 32 % en 2023. C'est au Québec que la confiance envers le Premier ministre est la plus élevée, à 36 %, par rapport aux résidents des Prairies, à 24 %. Ce chiffre a toutefois diminué au cours de chacune des quatre dernières années, où elle était de 42 % en 2020. La confiance de la population des Maritimes à l'égard du Premier ministre a chuté de manière significative, passant de 41 % en 2022 à 28 % en 2023. La confiance globale des Canadiens envers les premiers ministres provinciaux est également de 32 %, en baisse par rapport à 37 % en 2020.

Les Québécois sont ceux qui croient le moins que le gouvernement fédéral joue un rôle important dans la prestation de services visant à améliorer le pays, avec une proportion de 58 %, contre 62 à 65 % ailleurs au pays. Cependant, 36 % des Québécois pensent que les politiciens font de leur mieux pour fournir des services de manière efficace et rapide, contre seulement 23 à 28 % ailleurs au pays.

« Nous continuons à constater un très faible niveau de confiance lorsque nous analysons de plus près notre système politique. Seulement neuf pour cent des Canadiens ont "beaucoup confiance" dans la capacité des dirigeants fédéraux et provinciaux à conclure des conventions collectives, et 47 % ont "une certaine confiance". Au total, 56 % des gens disent que les partis politiques sont un facteur de division et seulement 16 % disent qu'ils sont un facteur d'unification dans notre pays », a déclaré Genevieve Tomney, vice-présidente des affaires publiques chez Proof Strategies. « Les politiciens et les partis politiques ont un long chemin à parcourir pour instaurer la confiance auprès des Canadiens. »

La confiance dans le respect des valeurs du Canada est en déclin

Lorsqu'on leur demande de se prononcer sur une liste de 12 valeurs fondamentales, les Canadiens accordent à la plupart d'entre elles une note plus faible aujourd'hui qu'au début de la pandémie. Interrogés sur le respect par le Canada de la valeur de la liberté, 59 % d'entre eux pensent que c'est le cas, contre 73 % en 2020. Parallèlement, 53 % estiment que le Canada est un pays où on peut se sentir en sécurité, contre 68 % en 2020.

La baisse constante de la perception de la démocratie par les Canadiens est plus inquiétante. En 2023, à peine la moitié (49 %) des Canadiens ont déclaré qu'ils faisaient confiance à leur pays pour fonctionner comme une démocratie, soit une baisse de 16 % par rapport au 65 % obtenu en 2020.

Les plus jeunes Canadiens sont parmi ceux qui font le moins confiance, au pays. Lorsqu'on a demandé aux membres de la génération Z s'ils avaient l'impression que le Canada respectait la valeur de la démocratie, 38 % ont répondu par l'affirmative, contre 50 % des baby-boomers. Par ailleurs, 36 % des membres de la génération Z font confiance au gouvernement canadien pour être équitable, contre 48 % des baby-boomers.

« Nous constatons une baisse de la confiance dans les valeurs les plus importantes du Canada », a ajouté M. MacLellan. « Tous les dirigeants doivent en être conscients et agir »

Le moral des Canadiens est bas face à l'économie

L'année 2022 a été difficile pour de nombreux Canadiens : les taux d'intérêt ont augmenté, l'inflation a grimpé en flèche et l'économie a ralenti. Lorsqu'on leur a demandé s'ils faisaient confiance au gouvernement canadien pour assurer la stabilité économique, 35 % ont répondu par l'affirmative. La confiance vis-à-vis la situation économique est la plus faible au sein de la génération Z. Lorsqu'on leur a demandé s'ils étaient satisfaits de la situation économique, 29 % des membres de la génération Z ont répondu par l'affirmative, contre 50 % des baby-boomers. De même, 34 % des membres de la génération Z ont dit avoir confiance dans les marchés financiers et boursiers, contre 46 % des baby-boomers.

Face à ces problèmes, les Canadiens s'attendent à ce que les dirigeants gouvernementaux interviennent. Lorsqu'on leur demande si le gouvernement fédéral a un rôle à jouer dans le redressement de notre économie, 76 % des Canadiens sont d'accord pour dire qu'il devrait jouer un rôle important.

Malgré les critiques à l'égard de la Banque du Canada pour sa gestion des taux d'intérêt, la confiance dans l'institution canadienne est relativement stable à 49 %, contre 53 % en 2022. En comparaison, l'industrie des crypto-monnaies est l'industrie canadienne qui inspire le moins confiance, avec un maigre 12 %. Les détaillants en épicerie ont la confiance de 47 % de la population, les télécommunications de 30 %, les sociétés pétrolières et gazières de 26 % et les opérateurs de paris en ligne de 14 %.

La génération Z s'attend à ce que les PDG s'expriment sur les enjeux d'actualité

Un peu plus de la moitié des Canadiens (53 %) s'attendent à ce que les dirigeants d'entreprise s'expriment régulièrement sur des questions importantes comme les changements climatiques, le racisme et l'équité sociale. Cependant, les jeunes Canadiens ont des attentes plus élevées. En effet, 61 % des membres de la génération Z s'attendent à ce que les dirigeants d'entreprise se prononcent sur ces enjeux, comparativement à moins de la moitié des baby-boomers (48 %).

Autres conclusions intéressantes :

Parmi les marques évaluées, c'est la Croix-Rouge canadienne qui jouit, encore cette année, de la plus grande confiance des Canadiens (62 %), tandis que Facebook est l'une des organisations qui inspire le moins confiance (22 %).

La confiance accordée à l'armée canadienne est passée de 52 % en 2022 à 57 % en 2023.

La confiance à l'égard de la GRC est passée de 48 % en 2022 à 54 % en 2023.

La confiance envers les médias traditionnels est passée à 43 %, en hausse de 8 % par rapport à l'année dernière.

Le système de santé canadien reçoit la confiance de 58 % des personnes interrogées, soit le même niveau que l'année dernière. Les médecins (73 %) et les scientifiques (69 %) restent les deux groupes de personnes les plus crédibles en matière d'informations fiables, les amis et la famille se situant à 68 %.

Les nouveaux arrivants au Canada continuent d'être ceux qui accordent le plus leur confiance par rapport aux personnes nées ici. Par exemple, 61 % des nouveaux arrivants font confiance à la Banque du Canada, contre 47 % des personnes nées ici.

Les Québécois sont ceux qui accordent le moins leur confiance au système d'immigration, soit 31 %, contre 38 % pour l'ensemble du Canada. Les niveaux de confiance régionaux se situent, quant à eux, entre 37 et 43 %.



À propos de l’indice CanTrust 2022 de Proof Strategies

L’Indice CanTrust de Proof Strategies, qui en est à sa huitième année, est une source de premier plan au niveau de la recherche et de la compréhension du phénomène de la confiance au Canada. Ils ont interrogé 1 502 Canadiens au total, entre le 5 et le 12 janvier, au moyen d’un panel en ligne afin d’étudier et d’analyser des thématiques, des institutions, des événements ainsi que des segments de la population. L’échantillon est représentatif des statistiques canadiennes par région, genre et âge. Le sondage utilise une échelle de 7 points, 7 étant la confiance la plus élevée et 1 la plus faible. Les pourcentages de confiance utilisés dans ce rapport proviennent des personnes ayant choisi 7, 6 ou 5.

À propos de Proof Strategies

Proof Strategies est un partenaire de relations publiques, de relations gouvernementales et de communications. Fondée en 1994, l’agence indépendante a obtenu plus de 300 récompenses pour le travail de ses clients et le leadership de l’industrie, notamment le meilleur lieu de travail au Canada en 2010 par Great Place to Work™, l’Agence de l’année en 2020 par la Société canadienne des relations publiques et la Certification d’entreprise généreuse en 2022 par Imagine Canada. Proof est neutre en carbone depuis 2008.

À propos de Capital-Image

Fondée il y a plus de 30 ans, Capital-Image est une agence de communication intégrée basée à Montréal, dotée d’une équipe de professionnels polyvalents et bilingues. Au fil des ans, l’agence a remporté plus de 25 prix d’excellence en relations publiques. Elle a également été l’une des premières agences montréalaises à être certifiée carboneutre.

Capital-Image Inc. est l’une des six plus grandes agences de relations publiques de Montréal, et ses opérations sont certifiées A +, la norme d’excellence en matière de qualité professionnelle et de service pour les cabinets de relations publiques au Québec, tel que déterminé par l’Alliance des cabinets de relations publiques du Québec.

Depuis 27 ans, Capital-Image est un partenaire de l’agence Proof Strategies, qui possède des bureaux à Toronto, Ottawa et Washington. Depuis 2015, elle est aussi membre du réseau WE (Waggener Edstrom Communications) qui compte plus de 21 bureaux dans le monde. capital-image.com

Contact pour les médias

Maude Gauthier

mgauthier@capital-image.com

Cell (514) 915-9469