Kia rend hommage à la Stinger, le premier véhicule de performance de la marque, avec une édition spéciale

La Kia Stinger Tribute Edition arrivera au Canada ce printemps



100 unités de cette édition spéciale seront disponibles au Canada, sur les 1 000 modèles numérotés produits dans le monde entier

Ce modèle inclut, entre autres, une peinture extérieure grise lunaire mate, des jantes noires lustrées de 19 pouces, des étriers de frein Brembo et un nouvel intérieur brun terre cuite

PDSF : 56 495 $

TORONTO, 09 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Kia Stinger a trouvé une place privilégiée dans le cœur des Canadiens depuis son arrivée en 2018, se forgeant la réputation de la berline sport la plus convoitée sur le marché. En tant que premier véhicule de performance de Kia, la Stinger est magnifique, élégante et séduisante, et sera bientôt disponible au Canada en édition spéciale : La Stinger Tribute Edition

Vendue en seulement 1 000 exemplaires dans le monde entier, la Tribute Edition vise à honorer tout ce que ce véhicule a accompli pour la marque. Conçue dès l’origine comme une véritable voiture Gran Turismo, la Stinger a redéfini la marque Kia par sa confiance sportive et son allure audacieuse.

« Aucun véhicule n’a fait autant pour Kia Canada que la Stinger, » confirme M. Elias El-Achhab, chef de l’exploitation de Kia Canada. « Ce modèle a rehaussé la marque Kia par ses performances et son design. Maintenant, les amoureux de la conduite peuvent voir évoluer l’essence de la Stinger grâce à cette édition spéciale. »

Un hommage à de nombreuses « premières » et un avant-goût de l’avenir

La Stinger symbolise plusieurs premières pour Kia Canada. La version de 2018, dotée d’un moteur à double turbocompresseur de 3,3 L, fut le véhicule le plus puissant et le plus rapide jamais créé par le constructeur. Elle fut également le premier véhicule à pouvoir être précommandée, la première berline Kia à offrir la traction intégrale et la première Kia à remporter le prix de la Voiture canadienne de l’année 2019 de l’Association des journalistes automobiles canadiens (AJAC).

De plus, la Stinger fut la première voiture Kia à être conçue sur le célèbre circuit de Nürburgring, y accumulant plus de 9 600 km d’essais, à être testée pour sa résistance hivernale dans le cercle arctique suédois, et à subir des tests de performance sur un circuit d’essai dédié en Californie.

« La Stinger est le résultat de l’ingénierie détaillée de Kia et d’efforts intenses de recherche et de développement, » poursuit M. El-Achhab. « Nous avons commencé par le véhicule concept GT et, maintenant, la Stinger fait partie intégrante de l’histoire du succès de Kia au Canada. »

La Stinger a ouvert la voie à la gamme des nouveaux véhicules de Kia qui, comme la Stinger, adoptent un design haut de gamme et des performances étonnantes. Sur les traces de la Stinger, l’EV6 et sa nouvelle version performante, l’EV6 GT, sont rapidement devenues l’incarnation de la nouvelle identité de la marque Kia et la représentation tangible de son avenir et de sa stratégie Plan S. Si la Stinger fut le tremplin vers la transformation des performances des véhicules Kia traditionnels, l’EV6 GT, elle, lance la nouvelle ère de la performance des véhicules électrifiés.

Un nouveau sommet

Créée à partir du modèle Stinger GT-Elite à traction intégrale propulsé par un moteur à turbocompresseur de 3,3 L, la Stinger Tribute Edition arborera plusieurs éléments entièrement exclusifs pour créer une berline sport luxueuse et indéniablement athlétique :

Une peinture extérieure grise lunaire mate exclusive, ajoutant à son élégance

Des rétroviseurs extérieurs distinctifs noir très lustré

Des garnitures chromées foncées sur les ailes, soulignant les nouvelles jantes légères noires lustrées de 19 pouces

Des étriers de frein Brembo noirs, avec des lettres rouges voyantes

Une nouvelle sellerie brun terre cuite, des coutures d’accentuations brunes dans l’habitacle et des garnitures en carbone mat sur la partie supérieure de la console

Un blason « Tribute » élégant sur l’appuie-tête

Une plaque de portière numérotée sur chaque véhicule



Pour obtenir davantage de renseignements sur la Kia Stinger Tribute Edition 2023, veuillez consulter www.kia.ca/stinger-tribute-edition ou rendre visite à votre concessionnaire Kia local.

Qui est Kia Canada

Kia Canada Inc., fondée en 1999, est une filiale de la Kia Corporation basée à Séoul, en Corée du Sud. La société emploie plus de 170 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Kia offre des produits primés dynamiques, stylés et innovants, ainsi que des services pratiques et bien pensés par le biais d’un réseau de 198 concessionnaires répartis dans tout le pays. Le slogan « Du mouvement vient l’inspiration » symbolise l’engagement de Kia à créer un espace permettant d’inspirer ses clients et de donner vie à leurs idées. Pour en savoir plus, visitez kia.ca ou Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

Pour toutes demandes médiatiques, veuillez contacter media@kia.ca.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cb6ce008-fe81-4717-b330-0593cadeadbb/fr