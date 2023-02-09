全國出庭律師事務所 ROSEN 鼓勵 Atlassian Corporation 投資者在 TEAM 證券集體訴訟的重要截止日期前尋求法律意見

紐約, Feb. 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 宣布代於 2022 年 8 月 5 日至 2022 年 11 月 3 日期間（包括起止兩日，以下稱為「集體訴訟期」）購買 Atlassian Corporation（NASDAQ：TEAM）普通股之人士提起集體訴訟。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告人，請務必於 2023 年 4 月 4 日前向法院提出申請。



影響：如果您在集體訴訟期間購買 Atlassian 普通股，您可能有權獲得賠償，並透過勝訴收費安排，免去任何自付費用或開支。

下一步行動：如欲加入 Atlassian 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=11753 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡以了解關於此集體訴訟的資訊。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任原告代表，請務必於 2023 年 4 月 4 日之前向法院提出申請。原告代表是代表其他集體訴訟成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，釋出通知的公司沒有可相比擬的經驗、資源或任何有意義的同行認同。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資人提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資人追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資人追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：控方指，被告在整個集體訴訟期間做出了虛假和/或誤導性陳述，和/或未能披露：(1) 宏觀經濟因素對 Atlassian 的業務產生重大不利影響；(2) 公司正經歷從免費客戶到付費客戶的緩慢轉化構成了負面趨勢；(3)付費用戶增長也有所放緩；(4) 因此，被告關於公司財務指導、業務、運營和前景的正面陳述在所有相關時間都存在重大虛假和誤導和/或缺乏合理依據。控方稱，當市場了解真相後，投資者蒙受了損失。

如欲加入 Atlassian 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=11753 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在此之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師，也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中的分成金額大小與其是否作為首席原告無關。

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