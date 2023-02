L'Oréal : Communiqué : "Résultats Annuels 2022"

English French

Forte croissance du chiffre d’affaires,

Nouvelle année de surperformance

dans toutes les divisions et toutes les zones

Forte amélioration de la marge d’exploitation

Contribution sociétale et environnementale renforcée

Chiffre d’affaires : 38,26 milliards €, + 18,5 % en publié, + 10,9 % à données comparables 1 ,

en progression de + 23,4 % en comparable par rapport à 2019.

Croissance équilibrée entre volume et valeur. 28 % du chiffre d'affaires réalisé en e-commerce.

Forte amélioration de la m arge d’exploitation, à 19,5 % (+ 40 pb), résultat d’exploitation : 7 456,9 M€.

(+ 40 pb), résultat d’exploitation : 7 456,9 M€. Bénéfice net par action 2 : 11,26 euros, en progression de + 27,6 %.

en progression de + 27,6 %. Dividende 3 : 6,00 euro s .

. 3 ème plan d’actionnariat salarié déployé avec succès dans plus de 60 pays.

déployé avec succès dans plus de 60 pays. L’Oréal pour la Jeunesse : 25 000 opportunités professionnelles par an pour les moins de 30 ans.

: 25 000 opportunités professionnelles par an pour les moins de 30 ans. Fonds L’Oréal pour les Femmes : déjà 30,8 millions € versés pour soutenir plus de 1,2 million de femmes en situation de vulnérabilité dans le monde.

déjà 30,8 millions € versés pour soutenir plus de 1,2 million de femmes en situation de vulnérabilité dans le monde. Programme d’achats responsables bénéficiant à 85 000 travailleurs issus de communautés discriminées.

bénéficiant à 85 000 travailleurs issus de communautés discriminées. Leader en développement durable : seule entreprise au monde récompensée par un ‘AAA’ du CDP pour la 7 ème année consécutive ; distinction ‘Platine’ d’EcoVadis, classant L’Oréal dans le

top 1 % mondial des entreprises les plus performantes sur le plan environnemental et social.

Commentant ces chiffres, Nicolas Hieronimus, Directeur Général de L'Oréal, a indiqué : « Nous avons réalisé cette année une performance remarquable, grâce à notre force d’innovation, la désirabilité de nos marques, notre agilité industrielle et l’engagement formidable de nos équipes. La croissance comparable par rapport à 2019 a accéléré trimestre après trimestre, pour terminer l’année à + 23 %. Cette croissance équilibrée par Divisions et par Zones illustre une fois de plus la pertinence du modèle multipolaire de L’Oréal : stratégiquement centralisé et opérationnellement décentralisé avec un fort esprit entrepreneurial, ce modèle est parfaitement adapté à l’environnement actuel. L’Oréal sort renforcé de 2022 et conforte sa position de N°1 mondial de la beauté. Ces résultats de grande qualité nous permettent de continuer d’investir au service de nos engagements sociaux et environnementaux, en ligne avec notre ambition de double performance économique et sociétale. Conscients des incertitudes actuelles, nous sommes néanmoins toujours ambitieux pour l’avenir, optimistes quant aux perspectives du marché de la beauté et confiants dans notre capacité à surperformer à nouveau le marché et à réaliser, en 2023, une nouvelle année de croissance du chiffre d’affaires et des résultats. »



Composition du Conseil d’Administration et de ses Comités

Le Conseil d’Administration, réuni ce 9 février 2023 sous la Présidence de Jean-Paul Agon, a décidé de proposer à l’Assemblée Générale des Actionnaires du 21 avril 2023 le renouvellement des mandats d’administrateur de Madame Sophie Bellon et de Madame Fabienne Dulac pour une durée de quatre ans.

Si l’Assemblée Générale approuve les résolutions proposées, le Conseil d’Administration restera composé de 16 administrateurs, soit 14 administrateurs nommés par l’Assemblée et 2 administrateurs représentant les salariés.

Les équilibres en termes d’indépendance et de mixité seront inchangés :

7 administrateurs indépendants sur 14 administrateurs nommés par l’Assemblée, soit 50 %,

7 femmes et 7 hommes sur 14 administrateurs nommés par l’Assemblée, soit une parité de 50 %.

Le Conseil a décidé de revoir la composition des Comités, qui est détaillée dans le tableau ci-après. Celle-ci prendra effet à l’issue de l’Assemblée Générale des Actionnaires, sous réserve du renouvellement des mandats d’administrateur de Madame Sophie Bellon et de Madame Fabienne Dulac.

Projection de la composition du Conseil et des Comités à l’issue

de l’Assemblée Générale du 21 avril 2023

Echéance du mandat en cours Comités d’Etudes du Conseil Stratégie & Développement Durable Audit Nominations & Gouvernance RH & Rémunéra-tions M. Jean-Paul Agon Président du Conseil d’Administration 2026 P M. Nicolas Hieronimus Directeur Général 2025 Mme F. Bettencourt Meyers Vice-Présidente 2025 ● ● ● M. Paul Bulcke Vice-Président 2025 ● ● ● Mme Sophie Bellon  2027 ● P M. Patrice Caine  2026 ● P Mme Fabienne Dulac  2027 ● ● Mme Belén Garijo  2026 ● Mme Béatrice Guillaume-Grabisch 2024 ● M. Thierry Hamel Administrateur salarié 2026 ● Mme Ilham Kadri  2024 ● M. Jean-Victor Meyers 2024 ● M. Nicolas Meyers 2024 ● Mme Virginie Morgon  2025 P M. Alexandre Ricard  2025 ● M. Benny de Vlieger Administrateur salarié 2026 ●

 Indépendance au sens des critères du Code AFEP-MEDEF tels qu'appréciés par le Conseil d'Administration.

P Président du Comité.

● Membre du Comité





ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2022

Le chiffre d'affaires au 31 décembre 2022 atteint 38,26 milliards d'euros, en hausse de + 18,5 % en publié.

À données comparables, c'est-à-dire à structure et taux de change identiques, la croissance du chiffre d'affaires du groupe L’Oréal ressort à + 10,9 %.

L'effet net de changement de structure est de + 0,4 %.

À fin décembre 2022, les effets monétaires ont eu un impact de + 7,2 %.

Chiffre d’affaires par Division et Zone géographique

4e trimestre 2022 Au 31 décembre 2022 Croissance à données Croissance à données M€ Comparables Publiées M€ Comparables Publiées Par Division Produits Professionnels 1 218,6 + 8,1 % + 15,0 % 4 476,8 + 10,1 % + 18,3 % Produits Grand Public 3 678,6 + 7,5 % + 11,8 % 14 021,3 + 8,3 % + 14,6 % L’Oréal Luxe 4 154,2 + 5,5 % + 10,7 % 14 638,1 + 10,2 % + 18,6 % Cosmétique Active 1 267,7 + 19,4 % + 28,0 % 5 124,5 + 21,9 % + 30,6 % Total Groupe 10 319,1 + 8,1 % + 13,5 % 38 260,6 + 10,9 % + 18,5 % Par Zone géographique Europe 2 990,8 + 8,1 % + 8,4 % 11 436,7 + 11,6 % + 12,3 % Amérique du Nord 2 690,9 + 9,4 % + 23,5 % 10 164,0 + 10,4 % + 24,6 % Asie du Nord 3 290,9 + 4,9 % + 8,7 % 11 321,4 + 6,6 % + 14,8 % SAPMENA – SSA 4 771,3 + 13,4 % + 16,6 % 2 962,4 + 22,0 % + 28,1 % Amérique latine 575,3 + 13,8 % + 23,1 % 2 376,2 + 18,6 % + 34,1 % Total Groupe 10 319,1 + 8,1 % + 13,5 % 38 260,6 + 10,9 % + 18,5 %





Synthèse par Division

PRODUITS PROFESSIONNELS

La Division des Produits Professionnels est en forte progression de + 10,1 % à données comparables et de + 18,3 % à données publiées.

La Division renforce ses positions sur le marché de la beauté professionnelle, poursuivant sa croissance dans l’ensemble des Zones géographiques, avec des performances remarquables en Chine continentale, en Inde et au Brésil. Elle continue de performer dans l’ensemble de ses circuits de distribution - en salons, dans son réseau SalonCentric aux États-Unis et en e-commerce - confirmant à nouveau le succès de sa stratégie omnicanale.

Sur le marché du soin du cheveu qui monte en gamme, la croissance de la Division est notamment tirée par la performance de la marque Kérastase, qui passe pour la première fois la barre symbolique du milliard d’euros de chiffre d’affaires, et par Série Expert de L’Oréal Professionnel avec le vif succès de son innovation Metal Detox. En coloration, la Division progresse également grâce à ses gammes iconiques :

Shades EQ de Redken et Inoa de L’Oréal Professionnel.

En tant que leader de l’industrie, la Division continue d’impliquer tous ses coiffeurs partenaires dans la transition écologique en déployant son programme « Coiffeurs pour le futur ».

PRODUITS GRAND PUBLIC

La Division des Produits Grand Public réalise sa meilleure croissance en 20 ans, à + 8,3 % à données comparables et + 14,6 % à données publiées.

La croissance de la Division est portée par l’innovation et une valorisation maîtrisée, sans sacrifier le volume. Toutes les grandes marques surperforment le marché, grâce au succès de leurs initiatives dans les différentes catégories.

En soin du cheveu, la Division enregistre une croissance soutenue, avec notamment Hyaluron Repulp d’Elsève qui conforte son succès mondial. Le maquillage enregistre la croissance la plus rapide de la Division, avec des lancements à succès tels que le premier gloss à lèvres très longue tenue Superstay Vinyl Ink de Maybelline New York, le correcteur Bare With Me et les faux cils Jumbo de NYX Professional Makeup. En soin de la peau, Garnier est le principal contributeur à la croissance de la Division, notamment grâce à son sérum Éclat anti-taches à la vitamine C.

L’Amérique du Nord et l’Europe affichent une performance très robuste. Dans le même temps, la croissance accélère significativement en Amérique latine et en SAPMENA-SSA, avec des performances notables dans des pays à fort potentiel comme le Mexique, le Brésil et l'Inde. Ceci a plus que compensé les conditions de marché difficiles en Chine, où la Division a accéléré ses gains de parts de marché au quatrième trimestre.

L’ORÉAL LUXE

L’Oréal Luxe enregistre une forte progression de + 10,2 % à données comparables et de + 18,6 % à données publiées, surperformant le marché mondial de la beauté de luxe qui montre cette année encore son dynamisme.

L'Oréal Luxe renforce sa position de leader en parfum, catégorie qui progresse le plus vite sur le marché sélectif. Une performance tirée à la fois par ses best-sellers mondiaux, comme Libre d’Yves Saint Laurent, La Vie Est Belle de Lancôme et Acqua di Gio d'Armani, et aussi par des lancements au démarrage impressionnant, tels que Paradoxe de Prada. En soin de la peau, la Division croît trois fois plus rapidement que le marché, portée par le segment ultra-premium avec une performance spectaculaire d'Helena Rubinstein, des innovations de pointe comme Rénergie H.C.F Triple Serum de Lancôme, et le succès des acquisitions récentes telles que la marque japonaise Takami. Dans la catégorie du maquillage, la Division croît également grâce aux initiatives d’Yves Saint Laurent et Urban Decay.

Dans un contexte perturbé, notamment au second semestre avec un marché chinois fortement ralenti, la Division confirme la solidité de son empreinte géographique qui lui a permis de renforcer sa part de marché mondiale depuis 2019. La Division croît au rythme du marché en Europe et renforce significativement ses positions en Asie du Nord.

COSMÉTIQUE ACTIVE

La Division Cosmétique Active termine l’année avec une croissance exceptionnelle de + 21,9% à données comparables et de + 30,6 % à données publiées.

La Division Cosmétique Active réaffirme son leadership en matière de prescription médicale, par la force de son modèle fondé sur la recommandation : elle progresse deux fois plus vite que le marché de la dermocosmétique. La Division affiche une croissance à deux chiffres dans toutes les Zones, avec des performances remarquables en Amérique du Nord, en SAPMENA-SSA et en Chine continentale.

La Roche-Posay et CeraVe contribuent à parts égales à la croissance de la Division. Première marque de la Division, La Roche-Posay a poursuivi sa dynamique très soutenue, portée par ses principaux piliers Cicaplast et Effaclar, et par l'innovation révolutionnaire en protection solaire UVMune 400. Poursuivant son expansion internationale, CeraVe réalise une croissance spectaculaire aux États-Unis et dans le reste du monde. Vichy maintient une bonne dynamique grâce au succès de Dercos et de la franchise Capital Soleil, en protection solaire tant saisonnière que quotidienne. Sur le segment de l’esthétique, SkinCeuticals réalise une croissance à deux chiffres, portée par les excellentes performances de la crème anti-rides A.G.E Interrupter. La marque américaine Skinbetter Science, qui a intégré le portefeuille de la Division au quatrième trimestre, montre un potentiel prometteur.

Synthèse par Zone géographique

EUROPE

La Zone progresse fortement de + 11,6 % à données comparables et de + 12,3 % en publié.

Le marché de la beauté a progressé en Europe et a dépassé son niveau pré-pandémie, porté par les catégories parfum, maquillage et protection solaire. Il est resté dynamique au cours du second semestre malgré la hausse de l'inflation. L’Oréal a de nouveau surperformé significativement le marché grâce à son offre diversifiée permettant de satisfaire l’ensemble des segments de consommateurs et à sa stratégie de valorisation, qui fait de l’Europe le premier contributeur à la croissance du Groupe cette année. L’Oréal surperforme dans la plupart des pays, et plus particulièrement en Allemagne, au Royaume-Uni et en Espagne. Les pays d’Europe centrale affichent une croissance très soutenue. L’Oréal continue de surperformer en e-commerce.

La Division des Produits Grand Public a affiché sa plus forte croissance de ces dernières années, grâce à son rebond en maquillage et à des lancements très réussis. Leader en parfums, L’Oréal Luxe poursuit avec succès sa dynamique. La Division Cosmétique Active surperforme à travers la Zone, grâce au succès de La Roche-Posay et de CeraVe, qui continue son expansion rapide. Enfin, la Division des Produits Professionnels poursuit avec succès sa stratégie de valorisation, contribuant significativement au développement du soin capillaire premium dans la Zone.

AMÉRIQUE DU NORD

La Zone termine l'année à + 10,4 % en comparable, + 24,6 % en publié, atteignant le seuil des 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. La capacité d’innovation, l’agilité industrielle du Groupe et la valorisation maîtrisée de l’offre dans un contexte inflationniste, ont été déterminantes pour franchir ce cap important.

La Division des Produits Grand Public conforte sa position, surperformant le marché du maquillage grâce à NYX Professional Make Up et Maybelline New York. L’Oréal Luxe surperforme en parfum, grâce à son portefeuille de marques unique et des lancements clés, tels que Paradoxe de Prada et Good Fortune de Viktor & Rolf. La Division des Produits Professionnels reste forte dans le circuit des salons et via la plateforme SalonCentric, dépassant nettement le marché ; en soin du cheveu, sa performance est portée par Pureology et Kérastase. La Division Cosmétique Active réalise une forte croissance à deux chiffres, surperformant largement le marché dermocosmétique. CeraVe et La Roche-Posay poursuivent leur dynamique ; l’acquisition de Skinbetter Science, marque américaine de soin de la peau à la pointe de la recherche dermatologique, s’annonce prometteuse.

ASIE DU NORD

La Zone a terminé l’année à + 6,6 % à données comparables et à + 14,8 % à données publiées.

Le portefeuille unique de marques de L’Oréal, doublé de son excellence digitale, ont une fois de plus permis au Groupe de surperformer à travers la Zone, dans tous les marchés et tous les réseaux de distribution. Les Divisions des Produits Professionnels et Cosmétique Active poursuivent leur croissance à deux chiffres, en s’appuyant sur leur portefeuille de marques premium. La Division des Produits Grand Public capitalise sur le succès notable de L'Oréal Paris en soin de la peau et soin du cheveu, tandis que 3CE Stylenanda poursuit sa progression. L'Oréal Luxe réalise une croissance robuste dans un marché négatif ; cette performance remarquable est tirée par les soins de la peau premium, les parfums et la forte accélération d'Yves Saint Laurent à travers la Zone.

En Chine continentale, le marché de la beauté a été clairement impacté par les contraintes sanitaires. Dans ce contexte difficile, L'Oréal progresse sensiblement, avec une hausse à deux chiffres de ses ventes en ligne. Grâce à la désirabilité de ses marques et son agilité opérationnelle, L'Oréal a continué d’offrir aux consommateurs des produits de qualité premium et innovants. Le succès de L’Oréal Chine s'est traduit par de forts gains de parts de marché offline et online tout au long de l'année, ainsi qu’à l’occasion de ‘11.11’, le plus grand festival de shopping au monde. Lors de cet événement emblématique sur Tmall, les marques du Groupe se sont imposées à la tête des classements pour les différentes catégories beauté, ce qui lui a permis de conforter son leadership, notamment sur le marché de la beauté de luxe, où L’Oréal a dépassé les 30 % de part de marché en 2022.

Au Japon et en Corée, L'Oréal a surperformé le marché de la beauté qui a fortement rebondi en 2022. Le Groupe y enregistre une croissance à deux chiffres.

L’ensemble des sites du Groupe dans la Zone Asie du Nord sont devenus « carbone neutre » 5 en 2022.

SAPMENA – SSA 6

La Zone réalise une très bonne performance, en hausse de + 22,0 % à données comparables et de + 28,1 % à données publiées.

En SAPMENA, le Groupe enregistre une forte croissance dans tous les marchés, malgré des difficultés d'approvisionnement. Avec le retour des consommateurs en magasins, les ventes en commerce physique progressent significativement. Dans la région du Pacifique, la croissance est notamment tirée par les catégories parfum et soin de la peau, grâce à l'expansion de La Roche-Posay et de CeraVe. En Asie du Sud-Est, la performance est portée par le succès de Maybelline New York en maquillage et Garnier en soin de la peau. L’Inde réalise une performance spectaculaire, avec le succès de la Division des Produits Professionnels en salon, et de la Division des Produits Grand Public, toutes catégories confondues. Les pays du Golfe poursuivent leur dynamique de croissance.

En Afrique Subsaharienne (SSA), L’Oréal surperforme largement le marché, porté par la croissance de toutes les Divisions avec une performance remarquable de la Division Cosmétique Active, notamment grâce au lancement réussi de CeraVe dans la région.

AMÉRIQUE LATINE

La Zone est en forte croissance, à + 18,6 % à données comparables et + 34,1 % à données publiées.

L’Oréal enregistre une progression à deux chiffres dans les principaux pays et gagne des parts de marché. Toutes les Divisions contribuent à cette belle performance, avec une progression spectaculaire de la Division des Produits Grand Public. Grâce une stratégie gagnante d’activation omnicanale, le poids des ventes en e-commerce continue de progresser et les ventes en magasins enregistrent également une croissance à deux chiffres.

Au Mexique, la très forte croissance est portée par la catégorie du soin de la peau. La performance du Brésil bénéficie de la dynamique remarquable des Divisions Produits Grand Public et L’Oréal Luxe.





FAITS MARQUANTS DE LA PÉRIODE DU 01/10/22 AU 31/12/22 ET ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE

RECHERCHE, BEAUTY TECH ET DIGITAL

L’Oréal a dévoilé en janvier deux innovations de beauty tech, récompensées par les CES® 2023 « Innovation Awards » : HAPTA , premier applicateur de maquillage automatisé portatif conçu pour les personnes ayant une mobilité réduite du bras ou de la main ; et L'Oréal Brow Magic , premier applicateur intelligent permettant un maquillage personnalisé des sourcils chez soi, qui est le fruit d’une collaboration de plusieurs années avec la start-up de micro-impression Prinker Korea Inc, dans laquelle le fonds de capital-risque BOLD (Business Opportunities for L'Oréal Development) a pris une participation minoritaire.

, premier applicateur de maquillage automatisé portatif conçu pour les personnes ayant une mobilité réduite du bras ou de la main ; et , premier applicateur intelligent permettant un maquillage personnalisé des sourcils chez soi, qui est le fruit d’une collaboration de plusieurs années avec la start-up de micro-impression Prinker Korea Inc, dans laquelle le fonds de capital-risque BOLD (Business Opportunities for L'Oréal Development) a pris une participation minoritaire. L'Oréal Colorsonic a été sélectionné en novembre comme l’une des Meilleures Inventions 2022 du Time , dans la catégorie beauty tech. Cet appareil portatif et léger utilise un processus innovant et sûr pour mélanger la coloration et l'appliquer uniformément sur les cheveux, assurant un résultat homogène pour les consommateurs adeptes de coloration à domicile.

a été sélectionné en novembre comme l’une des , dans la catégorie beauty tech. Cet appareil portatif et léger utilise un processus innovant et sûr pour mélanger la coloration et l'appliquer uniformément sur les cheveux, assurant un résultat homogène pour les consommateurs adeptes de coloration à domicile. NYX Professional Makeup a annoncé en janvier le lancement de Gorjs , le premier label décentralisé de créateurs de beauté 3D du Web3 (« Decentralized Autonomous Organization »), dont l'objectif principal est de favoriser le développement de la communauté des artistes 3D.

, le premier label décentralisé du Web3 (« Decentralized Autonomous Organization »), dont l'objectif principal est de favoriser le développement de la communauté des artistes 3D. Afin de promouvoir l'authenticité, l'inclusivité et la créativité de l'expression de soi dans le métavers , L'Oréal a lancé en novembre les premiers looks virtuels dans le cadre d’un partenariat beauté multimarque inédit avec Ready Player Me, première plateforme d’avatars interopérables. Maybelline New York et L'Oréal Professionnel présentent ainsi des looks maquillages et coiffures exclusifs pour la création d'avatars, à utiliser sur plus de 4 000 plateformes et applications dans le monde.

, L'Oréal a lancé en novembre les premiers looks virtuels dans le cadre d’un première plateforme d’avatars interopérables. Maybelline New York et L'Oréal Professionnel présentent ainsi des looks maquillages et coiffures exclusifs pour la création d'avatars, à utiliser sur plus de 4 000 plateformes et applications dans le monde. Le fonds de capital-risque BOLD (Business Opportunities for L'Oréal Development) a pris en janvier une participation minoritaire dans la start-up américaine Digital Village , une plateforme permettant l’utilisation de services dans le métavers (metaverse-as-a-service) qui est également une place de marché NFT pour les marques, les créateurs et les communautés.

, une plateforme permettant l’utilisation de services dans le métavers (metaverse-as-a-service) qui est également une place de marché NFT pour les marques, les créateurs et les communautés. L’Oréal et la biotech française Microphyt ont annoncé un partenariat stratégique. Le fonds de capital-risque BOLD (Business Opportunities for L’Oréal Development) a acquis en novembre une participation minoritaire dans Microphyt, une opération qui s’inscrit pleinement dans la stratégie de la Recherche & Innovation de L’Oréal pour accélérer sa transformation dans le domaine des Green Sciences, via des partenariats stratégiques avec des start-ups innovantes dans le secteur des biotechnologies.

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE ET DE GOUVERNANCE

L’Oréal est la seule entreprise au monde à recevoir pour la 7 ème année consécutive le score

‘AAA’ du CDP, pour son leadership en matière de transparence et de performances environnementales, à travers sa lutte contre le changement climatique et ses actions en faveur de la protection des forêts et de la sécurité de l'eau.

année consécutive le score pour son leadership en matière de transparence et de performances environnementales, à travers sa lutte contre le changement climatique et ses actions en faveur de la protection des forêts et de la sécurité de l'eau. En décembre, tous les sites de L’Oréal Brésil sont devenus « carbone neutre » 7 (siège administratif, centre de recherche et d'innovation, usine et centre de distribution), avec trois ans d'avance sur les objectifs du programme L’Oréal pour le Futur.

(siège administratif, centre de recherche et d'innovation, usine et centre de distribution), avec trois ans d'avance sur les objectifs du programme L’Oréal pour le Futur. Pour la 6 ème année consécutive, L’Oréal a été reconnu par le Bloomberg Gender-Equality Index pour avoir créé un environnement de travail inclusif et égalitaire. L’Oréal figure parmi 484 entreprises dans cet indice mondial 2023, qui englobe 45 pays et régions.

année consécutive, L’Oréal a été reconnu par le pour avoir créé un environnement de travail inclusif et égalitaire. L’Oréal figure parmi 484 entreprises dans cet indice mondial 2023, qui englobe 45 pays et régions. Le Groupe a été de nouveau reconnu comme employeur de référence en figurant en novembre à la 5 ème place du classement mondial Universum des entreprises préférées des étudiants en écoles de commerce. L’Oréal détient aussi la première place des entreprises européennes du classement.

des entreprises préférées des étudiants en écoles de commerce. L’Oréal détient aussi la première place des entreprises européennes du classement. L'Oréal a reçu le Trophée des meilleures relations actionnaires du CAC 40 décerné en décembre par le magazine Le Revenu, qui récompense les entreprises cotées en bourse pour la qualité de leur relation avec les investisseurs particuliers.





RÉSULTATS 2022



Comptes audités, certification en cours.

Rentabilité d’exploitation à 19,5 % du chiffre d’affaires

Comptes de résultat consolidé : du chiffre d’affaires au résultat d’exploitation.

2021 2022 M€ % CA M€ % CA Chiffre d’affaires 32 287,6 100,0 % 38 260,6 100,0 % Coût des ventes - 8 433,3 26,1 % - 10 577,4 27,6 % Marge brute 23 854,3 73,9 % 27 683,3 72,4 % Frais de Recherche & Innovation - 1 028,7 3,2 % - 1 138,6 3,0 % Frais publi-promotionnels - 10 591,0 32,8 % 12 059,0 31,5 % Frais commerciaux & administratifs - 6 074,2 18,8 % 7 028,8 18,4 % Résultat d’exploitation 6 160,3 19,1 % 7 456,9 19,5 %

La marge brute, à 27 683,3 millions d’euros, ressort à 72,4 % du chiffre d’affaires à comparer à 73,9 % en 2021, soit une différence de 150 points de base.

Les frais de Recherche & Innovation, à 3 % du chiffre d’affaires, progressent de plus de + 10 %.

Les frais publi-promotionnels représentent 31,5 % du chiffre d’affaires, soit une diminution de 130 points de base.

Les frais commerciaux et administratifs, à 18,4 % du chiffre d’affaires, sont en diminution de 40 points de base.

Au total, le résultat d’exploitation augmente de + 21,0 % à 7 456,9 millions d’euros, et ressort à 19,5 % du chiffre d’affaires, en progression de 40 points de base.

Résultat d’exploitation par Division 8

2021 2022 M€ % CA M€ % CA Par Division Produits Professionnels 806,9 21,3 % 953,6 21,3 % Produits Grand Public 2 466,0 20,2 % 2 774,9 19,8 % L’Oréal Luxe 2 816,3 22,8 % 3 350,4 22,9 % Cosmétique Active 990,5 25,2 % 1 303,0 25,4 % Total des Divisions 7 079,7 21,9 % 8 381,9 21,9 % Non alloué 9 - 919,4 - 2,8 % - 925,1 - 2,4 % Groupe 6 160,3 19,1 % 7 456,9 19,5 %

La rentabilité de la Division des Produits Professionnels s’établit à 21,3 %, stable par rapport à 2021.

La rentabilité de la Division des Produits Grand Public ressort à 19,8 %, vs 20,2 % en 2021.

La rentabilité de L’Oréal Luxe augmente de 10 points de base, à 22,9 %.

La rentabilité de la Division Cosmétique Active s’établit à 25,4 %, en progression de 20 points de base.

Les dépenses non-allouées s’élèvent à 925,1 millions d’euros.

Résultat net

Comptes de résultat consolidé : du résultat d’exploitation au résultat net hors éléments non récurrents.

En M€ 2021 2022 Évolution Résultat d’exploitation 6 160,3 7 456,9 + 21,0 % Produits et charges financiers hors dividendes reçus - 59,6 - 73,0 Dividendes Sanofi 378,3 468,2 Résultat avant impôt hors éléments non récurrents 6 478,9 7 852,1 + 21,2 % Impôt sur les résultats hors éléments non récurrents - 1 535,6 - 1 793,4 Résultat net des sociétés mises en équivalence hors éléments non récurrents + 0,6 + 1,5 Intérêts minoritaires - 5,5 - 6,1 Résultat net part du groupe

hors éléments non récurrents 4 938,5 6 054,1 + 22,6 % BNPA 10 (€) 8,82 11,26 + 27,6 % Résultat net part du groupe 4 597,1 5 706,6 + 24,1 % Résultat net dilué par action part du groupe (€) 8,21 10,61 Nombre d’actions moyen dilué 559 791 545 537 657 548

La charge financière nette ressort à 73 millions d’euros.

Les dividendes de Sanofi se sont élevés à 468,2 millions d’euros. En complément du dividende annuel de 393,7 millions d’euros, Sanofi a versé cette année un dividende supplémentaire en nature pour un montant de 74,5 millions d’euros, sous la forme d’actions Euroapi, société nouvellement introduite en Bourse.

L’impôt sur les résultats hors éléments non récurrents s’est élevé à 1 793 millions d’euros, soit un taux d’imposition de 22,8 %.

Le résultat net part du Groupe hors éléments non récurrents s’élève à 6 054 millions d’euros.

Le Bénéfice Net Par Action 10, à 11,26 euros, est en progression de + 27,6 %.

Les éléments non récurrents part du groupe 11 se sont élevés à 347 millions d’euros net d’impôts.

Le résultat net part du groupe ressort à 5 706 millions d’euros, en progression de + 24,1 %.

Marge Brute d’Autofinancement, Bilan et Situation de trésorerie

La marge brute d’autofinancement s’élève à 7 289 millions d’euros, en augmentation de + 9,8 %.

Le besoin en fonds de roulement est en augmentation de 1 010 millions d’euros.

À 1 343,2 millions d’euros, les investissements représentent 3,5 % du chiffre d’affaires.

Le cash-flow opérationnel 12 à 4 935 millions d’euros, est en diminution de 12,7 %.

Le bilan demeure robuste avec des capitaux propres qui s’élèvent à 27,2 milliards d’euros.

Dividende proposé à l’Assemblée Générale du 21 avril 2023

Le Conseil d’Administration a décidé de proposer à l’Assemblée Générale des Actionnaires du 21 avril 2023, un dividende de 6,00 euros, en augmentation de + 25 % par rapport au dividende versé en 2022. Ce dividende sera mis en paiement le 29 avril 2023 (date de détachement le 27 avril à 00h00 heure de Paris).

Capital Social

À la date du 31 décembre 2022, le capital de la société est composé de 535 186 562 actions.

Le Conseil d’Administration de L’Oréal s’est réuni le 9 février 2023 sous la Présidence de Jean-Paul Agon et en présence des Commissaires aux Comptes. Le Conseil a arrêté les comptes consolidés et les comptes sociaux pour l’exercice 2022.

« Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titre L’Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L’Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com .



Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. »

À propos de L’Oréal

Depuis plus de 110 ans, L’Oréal, leader mondial de la beauté, se consacre à une seule vocation : répondre aux aspirations de beauté des consommateurs dans le monde entier. Notre raison d’être, créer la beauté qui fait avancer le monde, définit notre vision de la beauté, inclusive, éthique, généreuse et responsable. Avec un portefeuille de 36 marques internationales et des engagements sociaux et environnementaux ambitieux fixés dans le cadre de notre programme L’Oréal pour le Futur, nous offrons à nos consommateurs partout dans le monde le meilleur de la beauté en matière de qualité, d’efficacité, de sécurité, de sincérité et de responsabilité, tout en célébrant la beauté dans son infinie diversité.

Avec 87 400 collaborateurs engagés, une présence géographique équilibrée et dans tous les canaux de distribution (e-commerce, marché de la grande consommation, grands magasins, pharmacies et parapharmacies, salons de coiffure, travel retail et boutiques de marque), le Groupe a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 38,26 milliards d’euros. L’Oréal s’appuie sur 20 centres de recherche répartis dans 11 pays, une équipe dédiée à la Recherche & Innovation de plus de 4 000 chercheurs et 5 500 professionnels de la technologie et du digital, pour inventer le futur de la beauté et devenir le champion de la Beauty Tech.

Plus d’information sur https://www.loreal.com/fr/mediaroom

Annexes

Annexe 1 : Chiffre d’affaires du groupe L’Oréal 2021/2022 (en millions d’euros)

2021 2022 M€ M€ Évolution

à données comparables Évolution

à données publiées Premier trimestre 7 614,5 9 060,5 + 13,5 % + 19,0 % Deuxième trimestre 7 582,1 9 305,8 + 13,4 % + 22,7 % Total premier semestre 15 196,6 18 366,3 + 13,5 % + 20,9 % Troisième trimestre 7 996,6 9 575,2 + 9,1 % + 19,7 % Total neuf mois 23 193,1 27 941,5 + 12,0 % + 20,5 % Quatrième trimestre 9 094,4 10 319,1 + 8,1 % + 13,5 % Total année 32 287,6 38 260,6 + 10,9 % + 18,5 %









1 À données comparables : à structure et taux de change identiques.

2 Bénéfice net dilué par action, hors éléments non récurrents, part du Groupe.

3 Proposé à l’Assemblée Générale du 21 avril 2023.

4 SAPMENA – SSA : South Asia Pacific, Middle East, North Africa, Sub-Saharan Africa (Asie du Sud, Pacifique, Moyen-Orient, Afrique du Nord et Afrique Subsaharienne)

5 Un site peut revendiquer le statut de site « carbone neutre » s’il répond aux exigences suivantes : • CO2 direct (Scope 1) = 0, à l’exception : du gaz utilisé pour la restauration, du fioul utilisé pour les tests sprinklers, des consommations d’énergie fossile pendant la maintenance d’une installation renouvelable sur site, des fuites de gaz réfrigérants si elles sont inférieures à 130 tCO2 éq./an ; et • CO2 indirect Market Based (Scope 2) = 0. Les sources d’énergie renouvelable doivent se trouver sur site ou à moins de 500 kilomètres du site, et être connectées au même réseau de distribution. Le statut de site « carbone neutre » ainsi défini est atteint sans compensation.

6 SAPMENA – SSA : South Asia Pacific, Middle East, North Africa, Sub-Saharan Africa (Asie du Sud, Pacifique, Moyen-Orient,

Afrique du Nord et Afrique Subsaharienne)

7 Un site peut revendiquer le statut de site « carbone neutre » s’il répond aux exigences suivantes : • CO2 direct (Scope 1) = 0, à l’exception : du gaz utilisé pour la restauration, du fioul utilisé pour les tests sprinklers, des consommations d’énergie fossile pendant la maintenance d’une installation renouvelable sur site, des fuites de gaz réfrigérants si elles sont inférieures à 130 tCO2 éq./an ; et • CO2 indirect Market Based (Scope 2) = 0. Les sources d’énergie renouvelable doivent se trouver sur site ou à moins de 500 kilomètres du site, et être connectées au même réseau de distribution. Le statut de site « carbone neutre » ainsi défini est atteint sans compensation.

8 En 2022, impact négatif sur la marge d’exploitation de - 40 points de base dans chaque division et de - 20 points de base au niveau du groupe : a. - 20 pb dans chaque Division lié à la réallocation de certains frais centraux, compensés symétriquement par une baisse de 20 pb des frais non-alloués ; b. - 20 pb dans chaque Division et au niveau du groupe, lié à l’application de la décision d’avril 2021 de l’IFRIC, qui conduit à comptabiliser en charges d’exploitation en 2022, les coûts de configuration et de personnalisation de logiciels utilisés en mode SaaS (Software as a Service).

9 Non alloué = Frais centraux Groupe, recherche fondamentale, actions gratuites et divers.

10 Résultat net dilué par action, hors éléments non récurrents part du groupe.

11 Les éléments non récurrents incluent les dépréciations d’actifs, les plus ou moins-values de cession d'actifs, les coûts de restructuration et les effets d’impôts sur éléments non récurrents.

12 Cash-flow opérationnel = Marge brute d’autofinancement + variation du besoin en fonds de roulement – investissements





