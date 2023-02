French English

COMMUNIQUE DE PRESSE

Loudéac, 9 février 2023

Excellente performance 2022 dans un contexte difficile

Croissance de 21% à 130,8 M€ dont +10% en organique

Un pricing power confirmé : forte capacité de répercussion de la hausse des matières premières agricoles

WINFARM (code ISIN : FR0014000P11 – mnémonique : ALWF), n°1 français de la vente à distance pour le monde agricole, annonce ce jour la publication du chiffre d’affaires de son exercice 2022 qui ressort en hausse de +21%. L’année 2022 s’achève avec la publication d’un quatrième trimestre solide en accélération de +28% illustrant la poursuite d’une forte dynamique de croissance.

T4 Année En M€, non audité 2021 2022 VAR VAR

organique1 2021 2022 VAR VAR

organique1 Agrofourniture 25,1 31,7 +26% +10% 96,7 116,8 +21% +9% Agronutrition 2,3 3,2 +42% +42% 9,8 12,2 +25% +25% Autres2 0,4 0,5 +39% +31% 1,5 1,8 +21% +14% TOTAL 27,8 35,4 +28% +21% 108,1 130,8 +21% +10%

Patrice Etienne, Président Directeur général et fondateur de WINFARM déclare : « Nous sommes très fiers du travail accompli sur l’exercice 2022. La hausse du prix des matières premières agricoles et l’inflation généralisée ont pesé sur le contexte général sans affecter notre croissance. Grâce à la profondeur de nos gammes et à la qualité de nos services, nous sommes restés une référence pour nos clients à qui nous avons offert compétitivité et sécurisation des approvisionnements. Nous avons su répercuter la hausse des prix en gérant nos stocks avec efficacité. Sur le volet de la croissance externe, après BTN de Haas en 2021, nous avons acquis en 2022, la société Kabelis pour devenir un leader du marché du Paysage en France et en Europe. Malgré tous les challenges relevés au cours de l’exercice, nous avons conservé notre dynamique commerciale motivés par le souci permanent de préserver notre rentabilité. Nous sommes prêts à relever de nouveaux défis en 2023 et à poursuivre notre croissance ».

Poursuite de l’accélération au quatrième trimestre 2022 : +28% (+21% en organique) à 35,4 M€

Les ventes du quatrième trimestre 2022 ressortent à 35,4 M€ et enregistrent une forte progression de +28% à période comparable en 2021. La croissance organique est en progression à deux chiffres (+21%).

En cumul en 2022, le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 130,8 M€ en hausse de +21%, intégrant les sociétés du Groupe Kabelis acquises en juillet 2022. A périmètre constant, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe progresse de +10%.

L’activité Agrofourniture (89% du chiffre d’affaires annuel), commercialisé sous la marque Vital Concept, enregistre un chiffre d’affaires de 116,8 M€ en 2022, en hausse de +21% par rapport à l’exercice 2021 (+10% en organique). Sur l’exercice, WINFARM a su faire preuve de réactivité pour répercuter les fortes variations du prix de ses produits tout en répondant à la demande de ses clients dans un contexte de pénurie. Cette bonne gestion nécessitant anticipation et agilité a permis au Groupe de poursuivre sa conquête commerciale tout au long de l’exercice 2022.

Le chiffre d’affaires de l’activité Agronutrition (10% du chiffre d’affaires annuel), commercialisé sous la marque Alphatech, s’élève à 12,2 M€, en forte progression (+25% à périmètre courant et organique) bénéficiant de la politique commerciale agressive du Groupe notamment à l’export.

2023 : amorce d’une détente des prix

Sur l’exercice 2023, WINFARM anticipe un retour progressif à des prix plus normatifs. La constitution d’un niveau de stocks en lien avec sa politique d’achat raisonnable devrait lui permettre de continuer à se positionner de manière compétitive auprès de ses clients et consolider sa place d’acteur incontournable de l’amont de la filière agricole en Europe.

A plus long terme, le Groupe réitère ses objectifs qui visent à l’horizon 2025 à atteindre un chiffre d’affaires de l’ordre de 200 M€ et une marge EBITDA d’environ 6,5%. Cette accélération de croissance se réaliserait pour moitié par croissance organique et pour moitié par croissance externe.

A propos de WINFARM

Fondé à Loudéac, au cœur de la Bretagne, au début des années 90, WINFARM est aujourd’hui le n°1 français de la vente à distance pour le monde agricole. WINFARM propose aux agriculteurs et éleveurs des solutions globales, uniques et intégrées pour les aider à répondre aux nouveaux défis technologiques, économiques, environnementaux et sociaux de l’agriculture nouvelle génération. Fort d’un un large catalogue de 15 000 références (semences, produits d’hygiène et de récolte, …), dont deux-tiers sont composés de marques propres, WINFARM compte près de 50 000 clients en France et en Belgique.

En 2022, WINFARM a enregistré un chiffre d’affaires de 131 M€. A l’horizon 2025, WINFARM vise un objectif de chiffre d’affaires de l’ordre de 200 M€ et une marge EBITDA d’environ 6,5%.

La société est cotée sur Euronext Growth Paris (ISIN : FR0014000P11 – mnémo : ALWF) – Eligible PEA PME – Qualification « Entreprise innovante » par bpifrance.

Pour plus d’information sur la société : www.winfarm-group.com

Contacts :

WINFARM

investisseurs@winfarm-group.com ACTIFIN, communication financière

Benjamin LEHARI

+33 (0)1 56 88 11 11

winfarm@actifin.fr



ACTIFIN, relations presse financière

Loris DAOUGABEL

+33 (0)1 56 88 11 16

ldaougabel@actifin.fr





1 Périmètre constant : hors intégration des sociétés du groupe Kabelis dans le chiffre d’affaires 2022

2 Chiffre d’affaires issus des activités d’agroconseil (sous la marque Agritech) et d’agroexpérimentation (sous la marque Bel Orient)

Pièce jointe