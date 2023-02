SAVENCIA FROMAGE & DAIRY : Comptes annuels 2022

French English

Jeudi 9 février 2023,

COMMUNIQUE DE PRESSE : c hiffre d’a ffaires annuel 20 2 2

Progression du chiffre d’affaires de 16,8% sur l’année 2022

Dans un contexte de cotations élevées, les Autres Produits Laitiers sont en croissance organique de 30,9%

Données consolidées en M€



Déc. 2022



%



CA



Déc. 2021



%



CA



Variation en % Total Structure Change Organique CHIFFRE D’AFFAIRES



- Produits Fromagers



- Autres Produits Laitiers 6 551



3 821



2 928 58,3



44,7 5 610



3 450



2 324 61,5



41,4 16,8



10,7



26,0 0,3



0,6



0,1 -0,2



2,8



-5,0 16,7



7,3



30,9 - Non Affectés (Intercos) -198 -3,0 -164 -2,9 20,7 0,7 -2,2 22,2

Les définitions et modalités des agrégats du type écart de structure, de change, de croissance organique et d’endettement net n’ont pas évolué. Elles sont définies dans le rapport financier du Groupe.

Chiffre d’affaires annuel 2022

A 6 551 millions d’euros, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe Savencia Fromage & Dairy est, au 31 décembre 2022, en croissance de 16,8%. Cette évolution de 941 millions d’euros résulte dans sa quasi-totalité d’une croissance organique fortement tirée par les Autres Produits Laitiers.

La croissance organique des Produits Fromagers est en augmentation de 7,3%, qui provient principalement des hausses de tarifs requises sur tous les marchés pour faire face aux impacts de l’inflation. Dans ce contexte, les volumes se sont globalement contractés, notamment en Europe sous l’impact de l’arrêt de quelques références, de pénalités de certains distributeurs ou encore de la modification du comportement des consommateurs face à l’inflation. A l’international, les volumes se sont globalement bien développés même si certains marchés ont pu connaitre des évolutions plus contrastées.

Le chiffre d’affaires des Autres Produits Laitiers est en forte progression avec une croissance à taux de change et périmètre constants de 30,9%. Cette évolution résulte notamment d’un effet positif de prix provenant de la valorisation des cotations des produits industriels (beurre, poudre et sérum) tout au long de l’année et des hausses de tarifs nécessaires pour couvrir l’inflation.

Engagements RSE du Groupe : Plan Oxygen

Dans un contexte inédit et fortement perturbé, Savencia Fromage & Dairy a su ajuster ses prix de vente et dans le même temps continuer à assurer à ses producteurs partenaires laitiers une des meilleures rémunérations du lait en France. Par ailleurs, l’engagement sans faille des équipes tout au long de l’année 2022 a permis au Groupe :

D’être de nouveau reconnu par le label Top Employer sur un grand nombre de filiales et au niveau Européen,

D’améliorer de manière très importante la perception des collaborateurs sur leur qualité de vie au travail et leur bien-être. Plus de 30% des filiales bénéficient du label Great Place To Work,

De s’engager avec la 1 ère charte pour le Bien-Etre Animal en faveur des bovins, ovins et caprins sur le périmètre mondial du groupe,

charte pour le Bien-Etre Animal en faveur des bovins, ovins et caprins sur le périmètre mondial du groupe, De poursuivre ses efforts dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à des plans de sobriété énergétique et des investissements importants de rénovation de ses installations ainsi qu’un programme d’accompagnement des éleveurs dans la réduction de leur empreinte environnementale.

La prochaine publication interviendra le 09 mars 2023

Des informations complémentaires pourront être consultées sur le site savencia-fromagedairy.com

