X8 AG lämnar in en ansökan om schweizisk fintech-licens

BAAR, Schweiz, Feb. 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- X8 AG-teamet har lämnat in ansökan till FINMA, den schweiziska tillsynsmyndigheten för finansmarknaden, för en fintech-licens i enlighet med artikel 1b i den schweiziska banklagen. Detta är ett viktigt steg för X8 AG på väg mot att bli ett helt reglerat globalt stablecoin-system och avsevärt skilja sig från det nuvarande icke-reglerade kryptovalutautrymmet.



Schweiz erbjuder ett av de mest avancerade regelverken för digitala tillgångar. X8 AG anser att utformningen av dess stablecoin-system enligt schweizisk lag är den bästa utgångspunkten för att uppnå ett globalt gränsöverskridande X8-ramverk för betalningar. Fullständig efterlevnad av det schweiziska regelverket stärker den höga standarden på skydd för kunder.

X8 AG syftar till att ge användarna och deras pengar tillgång till friktionsfria, säkra och tillförlitliga finansiella lösningar, vilket underlättar identisk och samtidig användning av stablecoins i både traditionella och digitala betalningsutrymmen.

När fintech-licensen har beviljats planerar X8 AG att ge ut tre olika stablecoins denominerade i enskilda fiatvalutor och kopplade i ett förhållande 1 till 1 mot antingen CHF, EUR eller USD (var och en stablecoin, X8 SDSC). Senare siktar X8 AG på att skala upp och lägga till ytterligare X8 SDSCs i andra valutor (JPY, GBP, CAD, AUD och NZD).

Dessutom planerar X8 att ge ut ett globalt stablecoin som kopplas till en korg med X8 SDSCs denominerade i alla åtta valutorna (X8C GSC). Den slutliga strukturen och funktionerna för X8C GSC är dock inte definierade ännu.

X8 SDSCs är avsedda att användas som betalningsmedel. Innehavarna av X8 SDSC har en fast inlösenfordran mot X8 AG som motsvarar fiatvalutan som kopplats till X8 SDSC.

För att uppnå fullt kompatibla och reglerade betalningar i det bredare TradFi-, CeFi- och DeFi-landskapet planerar X8 AG att integrera smarta funktioner direkt i den övergripande betalningslösningen. Smarta funktioner ska omfatta en digital blockkedjeidentitet, kundkännedomskontroller, penningtvättskontroller, gränsöverskridande kontroller, digitala plånböcker, API:er och multikedjefunktioner.

Smarta funktioner ska alltid garantera avsändarens och mottagarens behörighet till tjänsten och skydda mot överföringar som inte följer regelverket, även vid gränsöverskridande betalningar.

X8 AG:s VD Roland Wulz säger, ”Vi är mycket nöjda med vad X8 AG bygger, eftersom världen behöver ett pålitligt, helt reglerat och kompatibelt instrument för att ansluta både traditionella och nya digitala system. X8 AG är verksamt i enlighet med föreskrifter och bestämmelser om penningtvätt (AML) och kundkännedom (KYC), och är anslutet till en självreglerande organisation. Dessutom kommer X8 AG att uppnå och överträffa andra riktmärken, inklusive kapitalreserver, kundskydd och efterlevnad. Att uppnå dessa milstolpar har banat väg för veckans ansökan om fintech-licens. X8 AG har för avsikt att leda fintech-industrin med förstklassig schweizisk säkerhet och pålitlighet, vilket bidrar till att utveckla världens nya finansiella infrastruktur från Schweiz till den globala scenen.”

Om X8 AG:

X8 AG är ett schweiziskt fintech-företag som ägs av X8 Group Inc. Med utgångspunkt i den framgångsrika ICO (Initial Coin Offering) för X8X utility token 2018, fortsatte företaget att utveckla världens första stablecoin-system som backas upp av åtta valutor. Genom sin regulatoriska struktur är X8 AG:s mål att bli det globala stablecoin som lämpar sig bäst för internationella betalningar av både institutionella kunder och privatkunder. Baserat på dess utveckling av egna verktyg och plattformar med global teknik som AI och blockkedja för att skapa stabilitet för finansmarknadsaktörer, fokuserar X8 AG på tre huvudområden: professionell portföljriskhantering, stablecoins och smarta fintech-lösningar.

X8 AG drivs av ett fokus för att skapa kompatibilitet mellan det traditionella och det nya, decentraliserade finansiella landskapet. Grunden för bolaget är att verka på ett regulatoriskt sätt.

Kontaktpersoner:

Informationskontakt hos X8 AG:

info@x8ag.io

Media Relations: Triona Mc Hale, Partner, Ignite Communication

triona@ignitecomms.com

Ansvarsfriskrivning:

Alla uttalanden angående den förväntade framtida finansiella ställning, verksamhetens resultat, kassaflöde, finansieringsplaner, affärsstrategi, produkter och tjänster, konkurrenslägen, tillväxtmöjligheter, ledningsgruppens planer och mål för X8 AG:s och X8 Group Inc.:s framtida verksamhet, inklusive ord som ”förutse”, ”ifall”, ”anta”, ”planera”, ”bedöma”, ”förvänta sig”, ”ha för avsikt”, ”kanske”, ”kunde”, ”borde”, ”kommer att” och andra liknande uttryck är framåtblickande uttalanden och omfattar risker, ovisshet och oförutsedda händelser, varav många ligger utanför X8 AG:s och X8 Group Inc.:s kontroll, som kan leda till att faktiska resultat, åtgärder eller händelser skiljer sig väsentligt från förväntade resultat, åtgärder eller händelser. X8 AG och X8 Group Inc. är inte skyldigt att (och frånsäger sig uttryckligen sådan skyldighet) uppdatera eller ändra våra framåtblickande uttalanden, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller på något annat sätt. Även om alla rimliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa att de fakta som anges i detta pressmeddelande är korrekta och rimliga, är detta pressmeddelande selektivt till sin natur och syftar till att ge en översikt över verksamheten för X8 AG och X8 Group Inc. Varken X8 AG eller X8 Group Inc. eller någon av dess direktörer, tjänstemän, anställda eller rådgivare eller någon annan person lämnar några utfästelser eller garantier, uttryckliga eller underförstådda, om riktigheten eller fullständigheten av informationen i detta pressmeddelande. Varken X8 AG och X8 Group Inc. eller någon av dess direktörer, tjänstemän, anställda, rådgivare eller någon annan person ska ha något som helst ansvar för förlust oavsett om den uppstår, direkt eller indirekt, från någon användning av detta pressmeddelande.