Sunwing célèbre le 10e anniversaire de sa publication de mariages : Mariages à destination par Sunwing

MONTRÉAL, 09 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour la 10e année consécutive, Sunwing lance son édition de Mariages à destination par Sunwing, une compilation artistique de conseils, astuces et idées de destination pour les couples qui planifient leurs mariages sous les tropiques.



Amanda Aerin, extraordinaire designer, animatrice de télévision et directrice créative, figure sur la couverture de ce numéro de Mariages à destination par Sunwing, qui donne aux lecteurs un aperçu des coulisses de son extravagant mariage à destination au Royalton Riviera Cancun An Autograph Collection All Inclusive Resort and Casino, au Mexique, en plus de présenter les célébrations en compagnie de sa famille et de ses amis avec Sunwing. Depuis la préparation avec son équipe d’experts en mariage, présente au Canada comme à destination, jusqu’au grand jour, en passant par les activités amusantes et les moments en famille, les couples découvriront tous les détails à l’intérieur du magazine.

Remplie d’inspiration, de conseils de planification de mariage et d’articles informatifs, cette édition de Mariages à destination par Sunwing offre aux couples un contenu riche et bien pensé, notamment :

Des destinations et des hôtels à couper le souffle où les mariés peuvent dire « oui, je le veux »;

Des entrevues approfondies avec des professionnels de l’industrie, y compris les consultants d’expérience de Mariages par Sunwing;

Une sélection de maillots de bain pour la semaine de mariage, avec la grande marque canadienne la Vie en Rose;

Des conseils de mode et une FAQ avec Ashley Freeborn, fondatrice, directrice et chef de la direction de Smash + Tess;

Des tendances de mariages à destination, y compris l’éclairage, la décoration, les cadeaux de mariage et les coiffures de mariée parfaites pour les tropiques;

Des idées écologiques pour des mariages à destination durables;

Des idées de fêtes VIP pour un enterrement de vie de garçon ou de jeune fille ;

Le témoignage d’une photographe de mariages à destination;

Des récits de Véritables mariages, avec d’anciens couples de Sunwing;

De superbes images et plus encore!

L’équipe de consultants en mariages à destination de Mariages par Sunwing est dotée d’une riche expérience en matière de planification de mariages dans les hôtels les mieux cotés au Mexique, en Amérique centrale et dans les Caraïbes. Les couples qui choisissent faire une réservation pour leur grand jour avec Mariages par Sunwing profitent d’une variété de forfaits complets de planification de mariage et d’un service en vol primé à bord de Sunwing Airlines, qui comprend entre autres un compartiment supérieur réservé à la robe et au costume de mariage grâce au programme Soin des tenues nuptiales.

Pour plus d’inspiration sur les mariages à destination et pour lire l’édition du 10e anniversaire de Mariages par Sunwing, veuillez consulter le https://brochures.sunwing.ca/fr/2022/mariages/.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d’offrir à ses clients des aubaines exclusives aux hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisières et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants à destination chevronnés de la compagnie. Ceux-ci se feront un plaisir d’accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une œuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d’aide humanitaire.

