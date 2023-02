Marigold™ bekendtgør forbedret partner-økosystem

Dutch French Danish German Spanish Swedish

NASHVILLE, Tenn., Feb. 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Marigold, en global pioner indenfor relationsmarkedsføring og leverandør af martech-løsninger i verdensklasse, introducerede i dag et forbedret partnerprogram, forenet under ét mærke, med Andy Gladwin forfremmet til at lede den strategiske vision som chef for partnerskaber. Disse fremskridt bygger på Marigolds rebranding fra CM Group i sidste måned og virksomhedens fokus på førende innovation på tværs af sin portefølje af specialbyggede løsninger .



Ved roret er Gladwin, som er en anerkendt thought leader og strateg med mere end 15 års erfaring i administrerede miljøer med kunder og partnere, der spænder i størrelse fra SMB'er til multinationale teknologivirksomheder. Han har erfaring med at operere i globale virksomheder, lede go-to-markedsstrategier, salg og strategiske partnerskaber for virksomheder som ExactTarget/Salesforce, Sinch (tidligere CLX Communications), Vodafone og senest Marigolds Cheetah Digital-løsning, hvor han blev anerkendt som en af branchens 25 mest indflydelsesrige inden for mobilteknologi.

"Jeg er vildt spændt på at træde ind i denne nye rolle. At skabe vækst for kunder og kontinuerlig innovation er kerneværdier hos Marigold, og vores partner-økosystem har altid spillet en afgørende rolle i at hjælpe os med at levere gode oplevelser til markedsføringsfolk over hele verden," sagde Gladwin. "Når vi nærmer os markedet med en kundecentreret vision, ser vi en utrolig mulighed for at transformere, hvordan vi arbejder med vores partnere for at etablere en mere åben og forbundet portefølje, der også giver os mulighed for at forstærke nye muligheder for vores partnere og sætte markedsføringsfolk i stand til at udvikle sig."

I en tid hvor tempoet i de globale forandringer accelererer, spiller partnere en afgørende rolle i at levere den nødvendige teknologi og ekspertise, som markedsføringsfolk har brug for til at navigere i det nuværende landskab. Marigolds enestående mission og fokus er at levere relationsmarkedsføringsløsninger i verdensklasse, der gør det muligt for markedsføringsfolk over hele verden at udvikle sig, skalere og fremtidssikre deres virksomheder.

"Marigolds dedikerede fokus på relationsmarkedsføring og dets strukturerede program giver partnere et skalerbart miljø, når de navigerer i det skiftende forretningslandskab og møder markedsføringsfolk, hvor de er, med de løsninger, som de kræver for at få succes," siger Terry Mefsut, Direktør for markedsføringsteknologi i Deloitte. "Adgang til Marigolds udvidede produktsuite og tjenester giver os mulighed for yderligere at udvide de bedste løsninger, vi leverer på tværs af vores globale netværk af brandmanagere."

Marigolds forbedrede partnerprogram inkluderer konsoliderede spor for globale og regionale muligheder, innovation, go-to-market og udvidede tjenester, herunder:

Global rækkevidde og brancheekspertise : Marigold har mere end 30 års succes med levering af resultater til organisationer fra SMB'er til virksomheder i hele verden. Den nylige rebranding og samling af løsningerne gør det ikke kun muligt for kunder at skabe vækst, skalere og fremtidssikre deres virksomheder, men åbner også op for nye regioner, løsninger og vertikaler til gensidig fordel for partnerne. Partnere spiller en vigtig rolle hos Marigold, da de bringer ekstra ekspertise, rækkevidde, skalering, rådgivning og teknologier til eksisterende og fremtidige kunder.

: Marigold har mere end 30 års succes med levering af resultater til organisationer fra SMB'er til virksomheder i hele verden. Den nylige rebranding og samling af løsningerne gør det ikke kun muligt for kunder at skabe vækst, skalere og fremtidssikre deres virksomheder, men åbner også op for nye regioner, løsninger og vertikaler til gensidig fordel for partnerne. Partnere spiller en vigtig rolle hos Marigold, da de bringer ekstra ekspertise, rækkevidde, skalering, rådgivning og teknologier til eksisterende og fremtidige kunder. Mere innovation : Med Marigold-kunder, der allerede nyder godt af den kollektive kraft og styrke bag multiplikation af dets portefølje af fulde løsninger, er virksomheden fokuseret på at gøre det nemmere for partnere at forbinde og integrere. Sammen udvikler Marigold og dets partnere pakkede løsninger, der passer til formålet med højtydende integration på tværs af seks produktfamilier, herunder Campaign Monitor, Cheetah Digital, Emma, Sailthru, Selligent og Vuture.

: Med Marigold-kunder, der allerede nyder godt af den kollektive kraft og styrke bag multiplikation af dets portefølje af fulde løsninger, er virksomheden fokuseret på at gøre det nemmere for partnere at forbinde og integrere. Sammen udvikler Marigold og dets partnere pakkede løsninger, der passer til formålet med højtydende integration på tværs af seks produktfamilier, herunder Campaign Monitor, Cheetah Digital, Emma, Sailthru, Selligent og Vuture. Go-to-markedsstrategier : Marigold øger nye ruter til markeder med sine partnere på tværs af segmenter, brancher og regioner. Det omfatter udvidelse af "go-to-marked"-bevægelser med end-to-end-relationsmarkedsføringstilbud på tværs af dets fulde løsningsportefølje, såvel som specialprogrammer til at drive kundeerhvervelse, engagement, fastholdelse og loyalitet.

: Marigold øger nye ruter til markeder med sine partnere på tværs af segmenter, brancher og regioner. Det omfatter udvidelse af "go-to-marked"-bevægelser med end-to-end-relationsmarkedsføringstilbud på tværs af dets fulde løsningsportefølje, såvel som specialprogrammer til at drive kundeerhvervelse, engagement, fastholdelse og loyalitet. Netværk for udvidede tjenester: Marigold øger investeringerne i partneruddannelse, herunder acceleration af certificeringer og onboarding-processer, samt lancerer en partnerportal for at muliggøre større samarbejde. Mere end 40.000 globale brands stoler på, at Marigold skaber oplevelser, der bygger relationer, mens de adresserer unikke forretningsbehov, hvilket muliggør et bredt udvalg af muligheder inden for dets partner-økosystem.

For mere information om partnerprogrammet, gå til meetmarigold.com/partners .

Om Marigold

Marigold er en global pioner indenfor relationsmarkedsføring, som leverer skræddersyede, branchespecifikke martech-løsninger til over 40.000 virksomheder i hele verden. Med Campaign Monitor, Cheetah Digital, Emma, Sailthru, Selligent og Vuture under det samme tag leverer Marigold den ekspertise og teknologi, som markedsføringsfolk skal bruge til at få relationer, indtægt og i sidste ende deres forretning til at vokse. Find ud af mere på MeetMarigold.com.

Følg Marigold på LinkedIn .

Mediekontakt:

Melissa Hourigan

Fabric Media

melissa@fabricmedia.net

720-608-1919

Katie Pfister

Marigold

kpfister@meetmarigold.com

908-227-7267