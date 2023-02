Marigold™ annonce un écosystème de partenariat amélioré

Dutch French Danish German Spanish Swedish

NASHVILLE, Tennessee, 10 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Marigold, pionnier mondial du marketing relationnel et fournisseur de solutions martech de classe mondiale, a lancé aujourd'hui un programme de partenariat amélioré, unifié sous une seule marque, tandis qu'Andy Gladwin a été promu pour diriger la vision stratégique de l'entreprise en tant que responsable des partenariats. Ces avancées s'appuient sur le rebranding de Marigold le mois dernier, anciennement CM Group , et sur l'engagement de l'entreprise à stimuler l'innovation dans l'ensemble de son portefeuille de solutions spécialement conçues .



Aux commandes, M. Gladwin est un leader d'opinion et stratège reconnu comptant plus de 15 ans d'expérience en environnements gérés avec des clients et partenaires aux tailles variables, allant de PME à des multinationales technologiques. Son expérience englobe l'exploitation d'entreprises mondiales, la direction de stratégies de commercialisation, les ventes et les partenariats stratégiques pour des sociétés comme ExactTarget/Salesforce, Sinch (anciennement CLX Communications), Vodafone et, plus récemment, la solution Cheetah Digital de Marigold, ayant été reconnu comme l'un des 25 acteurs les plus influents dans le secteur du mobile.

« Je me réjouis d'occuper cette nouvelle fonction. L'innovation continue et la stimulation de la croissance pour nos clients constituent des valeurs fondamentales pour Marigold, et notre écosystème de partenariat a toujours joué un rôle crucial pour nous aider à offrir d'excellentes expériences aux professionnels du marketing du monde entier », a déclaré M. Gladwin. « En approchant le marché avec une vision centrée sur la clientèle, nous observons une incroyable opportunité de transformer notre manière de travailler avec nos partenaires pour établir un portefeuille plus ouvert et connecté, nous permettant aussi d'amplifier de nouvelles opportunités pour nos partenaires et donnant la possibilité aux professionnels du marketing de se développer. »

À une période où les changements s'accélèrent dans le monde entier, les partenaires jouent un rôle crucial pour offrir l'expertise et la technologie dont les professionnels du marketing ont besoin pour réussir. L'objectif et la mission singulière de Marigold consistent à offrir des solutions de marketing relationnel de classe mondiale qui permettent aux professionnels du marketing du monde entier de développer, faire évoluer et pérenniser leurs entreprises.

« Le dévouement de Marigold envers le marketing relationnel et son programme structuré offrent aux partenaires un environnement évolutif les aidant à endurer les changements du secteur et à rencontrer les professionnels du marketing là où ils se trouvent avec les solutions dont ils ont besoin pour réussir », a commenté Terry Mefsut, directeur de la technologie marketing pour Deloitte. « L'accès aux services et à la suite de produits étendue de Marigold nous permet d'étendre davantage les solutions de haute qualité que nous fournissons sur l'ensemble de notre réseau mondial de professionnels du marketing de marque. »

Le programme de partenariat amélioré de Marigold comprend des voies groupées d'opportunités régionales et mondiales, d'innovation, de commercialisation et des services étendus, dont :

Une portée mondiale et une expertise sectorielle : Marigold compte plus de 30 ans de réussite éprouvée dans l'offre de résultats à des entreprises de toutes tailles, des PME aux grandes firmes de toute la planète. L'unification et le rebranding récents des solutions permettent aux clients de développer, faire évoluer et pérenniser leurs entreprises, mais ouvrent aussi des régions, solutions et marchés verticaux inédits dont les partenaires bénéficieront mutuellement. Les partenaires jouent un rôle important chez Marigold, apportant une expertise supplémentaire du domaine, de la portée, de l'échelle, des conseils et des technologies aux clients actuels et futurs.

Pour plus d'informations sur le programme de partenariat, veuillez consulter la page meetmarigold.com/partners .

À propos de Marigold

Marigold est un pionnier mondial du marketing relationnel, fournissant des solutions martech personnalisées et spécifiques au secteur à plus de 40 000 entreprises à travers le monde. Avec Campaign Monitor, Cheetah Digital, Emma, Sailthru, Selligent et Vuture sous un seul toit, Marigold offre la technologie et l'expertise dont les professionnels du marketing ont besoin pour établir des relations, générer des recettes et, au final, développer leurs entreprises. Pour en savoir plus, rendez-vous sur MeetMarigold.com.

Contacts auprès des médias :

Melissa Hourigan

Fabric Media

melissa@fabricmedia.net

720-608-1919

Katie Pfister

Marigold

kpfister@meetmarigold.com

908-227-7267