Marigold™ kondigt verbeterd partnerecosysteem aan

NASHVILLE, Tenn., Feb. 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Marigold, wereldwijd pionier op het gebied van relatiemarketing en leverancier van martech-oplossingen van wereldklasse, introduceerde vandaag een verbeterd partnerprogramma onder één merk, waarbij Andy Gladwin is gepromoveerd tot Hoofd Partnerschappen om de strategische visie aan te sturen. Deze ontwikkelingen bouwen voort op de rebranding van Marigold van CM Group afgelopen maand, evenals focus van het bedrijf op innovatie in zijn portfolio van gerichte oplossingen .



Aan het roer van deze ontwikkeling staat Gladwin, een erkend thought leader en strateeg met meer dan vijftien jaar ervaring op het gebied van beheerde omgevingen, met klanten en partners die in omvang variëren van het mkb tot multinationale techbedrijven. Hij heeft ervaring in wereldwijde bedrijven, het leiden van go-to-market-strategieën, verkoop en strategische partnerschappen voor bedrijven zoals ExactTarget/Salesforce, Sinch (voorheen CLX Communications), Vodafone en meest recentelijk, de Cheetah Digital-oplossing van Marigold, waarmee hij werd erkend als een van de Top 25 meest invloedrijke personen in de mobiele sector.

"Ik vind het geweldig om deze nieuwe functie op mij te nemen. De groei van klanten stimuleren, evenals voortdurende innovatie, zijn kernwaarden bij Marigold. Ons partnerecosysteem heeft altijd een essentiële rol gespeeld bij het leveren van geweldige ervaringen aan marketeers over de hele wereld", aldus Gladwin. "Door de markt met een klantgerichte visie te benaderen, zien we een ongelooflijke kans om de manier waarop we me onze partners samenwerken te transformeren, om zo een meer open en verbonden portfolio op te zetten waarmee we onze partners kunnen ondersteunen bij het benutten van nieuwe mogelijkheden, en marketeers kunnen laten groeien."

In een tijd waarin het tempo van de wereldwijde veranderingen versnelt, spelen partners een essentiële rol bij het leveren van de noodzakelijke technologie en expertise die marketeers nodig hebben om door het huidige landschap te navigeren. De missie en focus van Marigold is het leveren van relatiemarketingoplossingen van wereldklasse die marketeers over de hele wereld in staat stellen hun bedrijven te laten groeien, op te schalen en toekomstbestendig te maken.

"De toegewijde focus van Marigold op relatiemarketing, in combinatie met zijn gestructureerde programma, biedt partners een schaalbare omgeving waarmee zij door het veranderende zakelijke landschap kunnen navigeren, en marketeers oplossingen die ze nodig hebben om te slagen", aldus Terry Mefsut, directeur marketingtechnologie bij Deloitte. "De uitgebreide productsuite en diensten van Marigold stellen ons in staat om de best-in-class oplossingen die we bieden verder uit te breiden voor ons wereldwijde netwerk van merkmarketeers."

Het verbeterde partnerprogramma van Marigold omvat geconsolideerde trajecten voor wereldwijde en regionale kansen, innovatie, go-to-market en uitgebreide diensten, waaronder:

Wereldwijd bereik en sectorexpertise : Marigold heeft meer dan dertig jaar bewezen succes in het leveren van resultaten voor organisaties van het mkb tot ondernemingen over de hele wereld. De recente rebranding en samenvoeging van de oplossingen stelt klanten niet alleen in staat om te groeien, te schalen en hun activiteiten toekomstbestendig te maken, maar biedt hen ook toegang nieuwe regio's, oplossingen en verticale markten. Dit is iets waar partners wederzijds van kunnen profiteren. Partners spelen een belangrijke rol bij Marigold en brengen extra deskundigheid, bereik, schaal, adviesdiensten en technologieën naar bestaande en toekomstige klanten.

: Nu klanten van Marigold al profiteren van de collectieve kracht en verbeteringen van het volledige oplossingenportfolio, is het bedrijf erop gericht het partners gemakkelijker te maken om te communiceren en verder te integreren. Marigold en zijn partners hebben gezamenlijk oplossingen op maat voortgebracht, met hoogwaardige integraties in zes productfamilies, waaronder Campaign Monitor, Cheetah Digital, Emma, Sailthru, Selligent en Vuture. Go-to-market-strategieën : Marigold vergroot nieuwe go-to-market-traject met zijn partners in alle segmenten, sectoren en regio's. Dit omvat het uitbreiden van go-to-market-methodes met end-to-end relatiemarketingoplossingen binnen het volledige portfolio, evenals doelgericht programma's voor het stimuleren van klantenwerving, betrokkenheid, retentie en loyaliteit.

: Marigold vergroot nieuwe go-to-market-traject met zijn partners in alle segmenten, sectoren en regio's. Dit omvat het uitbreiden van go-to-market-methodes met end-to-end relatiemarketingoplossingen binnen het volledige portfolio, evenals doelgericht programma's voor het stimuleren van klantenwerving, betrokkenheid, retentie en loyaliteit. Uitgebreid dienstennetwerk: Marigold verhoogt de investeringen in partnertrainingen, waaronder het versnellen van certificeringen en onboardingprocessen. Om dit te bereiken, lanceert Marigold een partnerportaal om meer samenwerking mogelijk te maken. Meer dan 40.000 wereldwijde merken vertrouwen op Marigold om ervaringen te creëren die relaties opbouwen en tegelijkertijd unieke zakelijke behoeften benutten. Dit maakt een breed scala aan mogelijkheden binnen het partnerecosysteem mogelijk.

Bezoek voor meer informatie over het partnerprogramma meetmarigold.com/partners .

Over Marigold

Marigold is een wereldwijde pionier op het gebied van relatiemarketing, en levert op maat gemaakte, sectorspecifieke martech-oplossingen aan meer dan 40.000 bedrijven over de hele wereld. Met Campaign Monitor, Cheetah Digital, Emma, Sailthru, Selligent en Vuture binnen één suite van oplossingen levert Marigold de technologie en expertise die marketeers nodig hebben om relaties te laten groeien, inkomsten te laten groeien en uiteindelijk hun bedrijf te laten groeien. Voor meer informatie bezoekt u MeetMarigold.com.

