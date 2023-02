MARTELA OYJ:N VUOSIKATSAUS AJALTA 1.1. - 31.12.2022

English Finnish

Tammi-Joulukuun 2022 liikevaihto ja liiketulos paranivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.



Loka-Joulukuu 2022

Liikevaihto oli 27,1 MEUR (29,6), muutos -8,2 %

Vertailukelpoinen liiketulos oli 0,2 MEUR (1,8)

Liiketulos oli 0,2 MEUR (1,4)

Liikevoittoprosentti oli 0,6 % (4,9 %)

Tilikauden tulos oli 0,7 MEUR (1,2)

Osakekohtainen tulos oli 0,15 euroa (0,26)

Tammi-Joulukuu 2022

Liikevaihto oli 106,7 MEUR (91,9), muutos 16,1 %

Vertailukelpoinen liiketulos oli 1,0 MEUR (-0,3)

Liiketulos oli 2,5 MEUR (-1,3)

Liikevoittoprosentti oli 2,3 % (-1,4 %)

Tilikauden tulos oli 2,6 MEUR (-2,4)

Osakekohtainen tulos oli 0,57 euroa (-0,53)

Näkymät

Näkymät vuodelle 2023

Martela-konsernin koko vuoden 2023 liikevaihdon arvioidaan pysyvän edellisen vuoden tasolla ja vertailukelpoisen liiketuloksen olevan positiivinen.

Avainluvut, Meur

2022 2021 Muutos 2022 2021 Muutos 10-12 10-12 % 1-12 1-12 10-12 Liikevaihto 27,1 29,6 -8,2 % 106,7 91,9 16,1 % Liiketulos 0,2 1,4 -88,7 % 2,5 -1,3 Liiketulos % 0,6 % 4,9 % 2,3 % -1,4 % Tulos ennen veroja -0,1 1,2 1,3 -2,3 Tilikauden tulos 0,7 1,2 -41,7 % 2,6 -2,4 Tulos/osake, eur 0,15 0,26 -42,0 % 0,57 -0,53 Sijoitetun pääoman tuotto % 2,6 22,6 9,1 -4,7 Oman pääoman tuotto % 21,9 41,3 20,8 -21,3 Omavaraisuusaste % 24,7 22,2 11,2 % Nettovelkaantumisaste % 58,6 74,8 -21,8

Toimitusjohtaja Ville Taipale:

”Neljännellä vuosineljänneksellä markkinoiden epävarmuus jatkoi vahvistumistaan korkojen nousun ja korkean inflaation saattelemana. Sen vaikutukset näkyivät myös Martelan liiketoiminnassa. Liikevaihtomme laski 27,1 milj. eurooon, joka oli 8,2 % alhaisempi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Liikevaihtomme oli tammi-joulukuussa 106,7 milj. euroa.

Tilaukset laskivat vuoden neljännellä neljänneksellä edellisen vuoden ajankohtaan nähden kaikilla muilla alueilla paitsi Norjassa.

Liiketuloksemme heikkeni neljännellä vuosineljänneksellä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 0,2 milj. euroa. Liiketuloksen heikkenemiseen vaikutti alhaisempi liikevaihto ja 0,3 milj. euron kertaluonteiset erät. Ne olivat seurausta tulevaisuuden sähköhintojen suojaamisesta aiheutuneista kustannuksista sekä luottotappiosta, joka liittyy aikaisemman rahoitusyhtiömme konkurssimenettelyyn. Vertailukelpoinen liiketuloksemme tammi-joulukuussa oli 1,0 (-0,3) milj euroa ja liiketuloksemme huomioiden, Nummelan tuotanto- ja logistiikkakeskuksen myynti oli 2,5 (-1,3) milj. euroa.

Vaikka viimeinen vuosineljännes oli taloudellisen epävarmuuden vuoksi haastava , olen tyytyväinen koko vuoden suoritukseemme niin liikevaihdon kuin liiketuloksen osalta. Pystyimme usean vuoden tappioputken jälkeen saavuttamaan voitollisen tuloksen. Lisäksi rahoitusasemamme on edelleen vahvistunut ja tämä antaa meille turvaa lähitulevaisuuden epävarmuustekijöiden varalta ja samalla antaa meille mahdollisuuden investoida tulevaisuuden kasvuun.

Sota Ukrainassa ja sen mukanaan tuoma epävarmuus vaikuttaa edelleen negatiivisesti markkinatilanteeseen sekä raaka-aineiden hintatasoon ja saatavuuteen. Inflaation kiihtyminen ja korkotason nouseminen tulevat myös vaikuttamaan markkinatilanteeseen. On edelleen vaikea arvioida miten suuri vaikutus edellä mainituilla seikoilla on liikevaihdon ja tuloksen kehittymiseen keskipitkällä aikavälillä.

Uskomme, että työntekemisen tavat ja työympäristöt tulevat muuttumaan pysyvästi tulevaisuudessa. Koronapandemia on nopeuttanut työnteon muutosta entisestään, minkä johdosta toimisto on vain yksi monista työnteon paikoista, ja etä- ja hybridityön merkitys kasvaa. Tämä tulee lisäämään kysyntää yhä monimuotoisemmille työympäristöille, sekä tarvetta panostaa henkilöstön etä- ja hybridityöolosuhteisiin. Jatkamme edelläkävijänä, yhteistyössä asiakkaidemme kanssa, parhaiden ja joustavampien työympäristöjen luomisessa, jotka parantavat työntekijäkokemusta, tehokkuutta ja innovaatiokykyä sekä laskevat kokonaiskustannuksia. Vastaamme asiakkaidemme kasvaneeseen joustavuusvaateeseen Työympäristö palveluna -mallillamme, jonka kehittämistä olemme jatkaneet aktiivisesti. Kiinnostus palvelumallia kohtaan on ollut rohkaisevaa ja odotamme palvelumallin vaikuttavan liiketoimintamme kehittymiseen positiivisesti.”

Markkinatilanne

Koronapandemian aiheuttamien rajoitusten poistuminen on vaikuttanut positiivisesti koko Martelan toimintaympäristöön niin Pohjoismaissa kuin muissakin maissa. Samanaikaisesti sota Ukrainassa on tuonut markkinoille epävarmuutta ja aiheuttanut merkittäviä hinnankorotuksia ja saatavuushaasteita raaka-aineissa. Näiden lisäksi markkinatilanteeseen tulee vaikuttamaan voimakas inflaation kasvu ja korkojen nousu. Tässä vaiheessa on vielä vaikea arvioida edellä mainittujen tekijöiden vaikutuksia yleiseen markkinatilanteeseen keskipitkällä aikavälillä.



Liikevaihto ja tulos

Loka-joulukuun 2022 liikevaihto ja tulos

Loka-joulukuun liikevaihto oli 27,1 milj. euroa (29,5) ja oli 8,2 % edellisvuotista heikompi. Suomessa liikevaihto heikkeni 7,3 %, Ruotsissa 21,1 % ja ryhmässä muut 45,8 % edellisvuoteen verrattuna, mutta Norjassa liikevaihto parani 129,7 %.

Konsernin liiketulos loka-joulukuussa oli 0,2 milj. euroa (1,4).

Loka-joulukuun tulos ennen veroja oli -0,1 milj. euroa (1,2) ja tulos verojen jälkeen oli 0,7 milj. euroa (1,2).

Tammi-joulukuun 2022 liikevaihto ja tulos

Tammi-joulukuun liikevaihto oli 106,7 milj. euroa (91,9) ja oli 16,1 % edellisvuotista parempi. Edellisvuoteen

verrattuna Suomen liikevaihto kasvoi 6,9 %, Ruotsin 28,7 %, Norjan 30,0 % ja ryhmän muut 75,6 %.

Konsernin liiketulos tammi-joulukuussa oli 2,5 milj. euroa (-1,3). Konsernin liiketulokseen vaikutti positiivisesti Nummelan tuotanto ja logistiikkakeskuksen myynti- ja takaisinvuokraussopimuksesta syntynyt 1,5 miljoonan euron voitto, myyntikustannukset huomioiden. Vertailukelpoinen liiketulos ilman kertaluontoisia eriä oli tammi-joulukuussa 1,0 milj. euroa (-0,3).

Tammi-joulukuun tulos ennen veroja oli 1,3 milj. euroa (-2,3) ja tulos verojen jälkeen oli 2,6 milj.euroa (-2,4).

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Tammikuun 16, 2023 yhtiö tiedotti että Kimmo Hakkala on nimitetty Sales and Marketing -liiketoiminnan vetäjäksi ja johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittitehtävässä 1.2.2023. Samalla yhtiö tiedotti että nykyinen Sales -yksikön vetäjä Johan Westerlund jättää tehtävänsä tammikuun 2023 lopussa.



Tammi-joulukuun jälkeisiin tapahtumiin ei liity muita olennaisia tiedotettavia asioita ja toiminta on jatkunut suunnitelmien mukaisesti.

LÄHIAJAN RISKIT

Suurin riski tuloskehitykselle liittyy yleiseen talouden epävarmuuteen ja sen myötä Martelan liiketoimintaympäristön kokonaiskysynnän kehittymiseen. Ukrainan sota ja sen mukanaan tuoma epävarmuus ovat vaikuttaneet negatiivisesti markkinatilanteeseen sekä materiaalien saatavuuteen ja hintatasoon. Näiden lisäksi markkinatilanteeseen tulee vaikuttamaan voimakas inflaation kasvu ja korkojen nousu. Toimialan projektiluonteisuudesta johtuen lähiajan ennustettavuus on haasteellista normaaliolosuhteissa. Tämä haasteellisuus korostuu entisestään Ukrainan sodan ja taloudellisen epävarmuuden lisääntymisen johdosta.

HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2022 maksetaan osinkoa 0,10 eur/osake.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Martela Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 29.3.2023. Martelan hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle erillisellä pörssitiedotteella myöhemmin.

TIEDOTUSTILAISUUS

Yhtiö ei järjestä tiedotustilaisuutta, mutta toimitusjohtaja Ville Taipale ja talousjohtaja Kalle Lehtonen ovat tavoitettavissa puhelimitse perjantaina 10.2.2023 klo 12.00-14.00 välisenä aikana.

Vuoden 2022 vuosikertomus julkaistaan yhtiön kotisivuilla viikolla 10/2022.

