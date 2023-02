Performance commerciale vigoureuse et forte croissance de l’EBITDAaL en 2022

Éléments opérationnels marquants - S2

Une performance commerciale solide malgré l'environnement concurrentiel et la croissance limitée du marché.

La base mobile a connu une augmentation nette de 36 000 clients avec forfaits, à 2,8 millions d'abonnés (+2,5 % en glissement annuel) portée par notre stratégie convergente, par le succès de la promotion « Special Edition » et par les promotions offertes sur les téléphones.

Progression de 12.4% des ventes du câble avec 26 000 nouveaux clients, pour atteindre 443 000 abonnés, ce qui confirme le bon positionnement de ces produits.

Les ARPO mobile et convergent se sont améliorés en glissement annuel, soutenus par notre stratégie de segmentation et par notre politique marketing « Value » sur les segments B2C et B2B.