Voortgezette goede commerciële prestaties en solide groei van de EBITDAaL in 2022

Embargo tot 10 februari 2023 om 7.00 u.

Gereglementeerde informatie – Voorwetenschap

Financiële informatie voor het tweede halfjaar en het volledige jaar 2022

Aantal mobiele postpaidklanten +2,5% j-o-j / Aantal kabelklanten +12,4% j-o-j

Omzet in HJ2 +0,9% / Omzet 2022 +2,0% j-o-j

EBITDAaL in HJ2 +7,8% : EBITDAaL 2022 +5,9% j-o-j





Operationele hoogtepunten in HJ2 Solide commerciële prestaties in een competitieve context met een beperkte groei van de markt.

in een competitieve context met een beperkte groei van de markt. 36 duizend netto nieuwe mobiele postpaidklanten , mede dankzij onze convergente strategie, het succes van de 'Special Edition'-promotie en interessante deals voor toestellen. Het totale aantal abonnees steeg tot 2,8 miljoen (+2,5% j-o-j).

, mede dankzij onze convergente strategie, het succes van de 'Special Edition'-promotie en interessante deals voor toestellen. Het totale aantal abonnees steeg tot 2,8 miljoen (+2,5% j-o-j). Kabel stijging van 12.4% met 26 duizend netto nieuwe klanten , voor een totaal van 443 duizend klanten, wat de goede positionering van onze producten bevestigt.

, voor een totaal van 443 duizend klanten, wat de goede positionering van onze producten bevestigt. J-o-j-stijging van onze mobiele en convergente ARPO, dankzij een gesegmenteerd en op waarde gericht marketingbeleid in zowel het b2c- als het b2b-segment.





Operationele kerncijfers van Orange Belgium HJ2 2021 HJ2 2022 Variatie Klanten met een mobiel abonnement (in '000) 2 743 2 811 2,5% nettotoevoegingen (in '000) 61 36 -41,1% ARPO uit abonnementen met alleen mobiele diensten (€ per maand) 20,2 21,1 4,4% Kabelklanten (in '000) 394 443 12,4% nettotoevoegingen (in '000) 29 26 -7,9% ARPO uit convergente b2c-aanbiedingen (€ per maand) 72,9 74,4 2,2%





Financiële hoogtepunten in HJ2 De omzet steeg met 0,9% j-o-j tot 713,9 miljoen euro. De omzet uit retaildiensten kende een sterke groei en steeg met 7,2%. De groothandelsinkomsten daalden met -19,7% door het verlies van mobiele virtuele netwerkoperator Mobile Vikings en het afnemende inkomende verkeer.

De omzet uit retaildiensten kende een sterke groei en steeg met 7,2%. De groothandelsinkomsten daalden met -19,7% door het verlies van mobiele virtuele netwerkoperator Mobile Vikings en het afnemende inkomende verkeer. De EBITDAaL steeg met 7,8% j-o-j tot 206,9 miljoen euro , door de hogere omzet uit retaildiensten en gesteund door een strikte kostenbeheersing.

, door de hogere omzet uit retaildiensten en gesteund door een strikte kostenbeheersing. De eCapex stegen met 7,8%, door de implementatie van het gedeelde RAN.

door de implementatie van het gedeelde RAN. De schulden bedroegen 190,7 miljoen euro aan het einde van het jaar. De stijging op jaarbasis is voornamelijk toe te schrijven aan de betaling van een deel van de spectrumvergoeding.





Orange Belgium-groep: financiële kerncijfers in miljoen euro HJ2 2021 HJ2 2022 Variatie 2021 2022 Variatie Omzet 707,6 713,9 0,9% 1 363,5 1 391,2 2,0% Omzet uit retaildiensten 484,3 519,0 7,2% 945,1 1 009,5 6,8% EBITDAaL 191,8 206,9 7,8% 353,0 373,7 5,9% marge als % van de omzet 27,1% 29,0% 187 bp 25,9% 26,9% 97 bp eCapex1 -122,8 -134,0 9,1% -204,1 -220,0 7,8% Operationele kasstroom2 69,0 72,9 5,6% 148,9 153,7 3,2% Netto financiële schuld 69,5 190,7 69,5 190,7

De eCapex omvatten geen licentievergoedingen. In 2022 heeft Orange Belgium 253,6 miljoen euro geactiveerd. Operationele kasstroom gedefinieerd als EBITDAaL – eCapex, zonder licentievergoedingen.

Xavier Pichon, Chief Executive Officer:

We mogen tevreden zijn over onze prestaties, zowel commercieel als financieel. Ondanks de vertraging van de markt blijft ons klantenbestand groeien, vooral in het convergente segment. Daardoor zijn zowel onze omzet als onze marges gestegen. Ook hebben we nieuwe innovatieve producten geïntroduceerd, waardoor we onze nieuwe marktpositionering konden verstevigen.

Vanuit een maatschappelijk standpunt konden we met het Orange Digital Center en ook het Orange Belgium Fund al concrete bijstand verlenen aan partners die actief zijn op het vlak van digitale inclusie.

2022 was ook een kanteljaar waarin er een aantal strategische stappen zijn genomen. De recente overeenkomsten met Telenet en de overname van VOO die weldra wordt afgesloten, in combinatie met onze baanbrekende technologische investeringen in ons mobiele netwerk, zijn belangrijke factoren die de uitvoering van onze Orange Ahead convergente multigigabitstrategie voor het hele land mogelijk maken.

Antoine Chouc, Chief Financial Officer:

In 2022 is onze totale omzet met 2% gestegen, wat aansluit bij onze vooruitzichten. De groei is voornamelijk te danken aan de omzet uit retaildiensten, die in de loop van het jaar met 6,8% is gestegen dankzij onze solide commerciële prestaties en onze gesegmenteerde en op waarde gerichte marketingbenadering.

Onze EBITDAaL steeg met 5,9% over het jaar. Naast de groei van onze dienstenopbrengsten werd dit mogelijk gemaakt door een doeltreffend kostenbeheer, ondanks de energiecrisis en de hoge inflatie. Daardoor overtroffen we lichtjes onze vooruitzichten.

Onze eCapex bedroegen in totaal 220 miljoen euro, in overeenstemming met onze vooruitzichten.

2023 wordt een moeilijk jaar met een aantal struikelblokken, voornamelijk door de moeilijke macro-economische context. De inflatie in 2022 houdt in dat de personeelskosten in aanzienlijke mate worden geïndexeerd en de energieprijzen bereiken een recordniveau. In onze vooruitzichten voorzien we dan ook een eencijferige groei van onze omzet, een EBITDAaL tussen 360 miljoen en 375 miljoen euro, en eCapex binnen een bereik van 210 miljoen en 230 miljoen euro.

