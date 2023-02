QPR Software Oyj:n tilinpäätöstiedote 2022: tammi–joulukuu 2022

English Finnish





















QPR Software Oyj:n tilinpäätöstiedote 2022: neljännellä vuosineljänneksellä SaaS-liikevaihto kasvoi 53% ja liikevaihto 5%. Liiketulos jäi selvästi tappiolliseksi, mihin vaikuttivat olennaisesti yksittäisten Lähi-idän ohjelmistoprojektien toimitusvaikeudet ja ohjelmistolisenssien uusmyynnin lasku. Tilikauden aikana kumppaniekosysteemiä vahvistettiin ja markkinoille tuotiin innovatiivisia prosessilouhintaratkaisuja.

















TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI





Loka-joulukuu 2022

SaaS-ohjelmistoliiketoiminta kasvoi +53 %

Liikevaihto oli 2 142 tuhatta euroa, kasvua 5 % (loka-joulukuu 2021: 2 043)

Käyttökate oli -430 tuhatta euroa (-430)

Liiketulos oli -681 tuhatta euroa (-1 050)

Tulos ennen veroja oli –745 tuhatta euroa (-1 065)

Tulos oli -748 tuhatta euroa (-1 131)

Tulos/osake oli -0,047 euroa (-0,094)

Vuoden 2021 tilinpäätöksen yhteydessä tehdyt alaskirjaukset 373 tuhatta euroa heikensivät vertailujakson liiketulosta

Tammi-joulukuu 2022

SaaS-ohjelmistoliiketoiminta kasvoi +35 %

Liikevaihto oli 7 823 tuhatta euroa ja laskua 14 % (tammi-joulukuu 2021: 9 140)

Käyttökate oli - 1 753 tuhatta euroa (241)

Liiketulos oli - 2 770 tuhatta euroa (-1 248)

Tulos ennen veroja oli –2 864 tuhatta euroa (-1 356)

Tulos oli -2 686 tuhatta euroa (-1 356)

Tulos/osake oli -0,202 euroa (-0,113)

Vuoden 2021 tilinpäätöksen yhteydessä tehdyt alaskirjaukset 373 tuhatta euroa heikensivät vertailujakson liiketulosta





NÄKYMÄT TILIKAUDELLE 2023

Korkojen, inflaation, ja geopoliittisten riskien nousun ja markkinoiden taantuman aiheuttamat poikkeukselliset olosuhteet Euroopassa vaikuttavat edelleen uusien asiakkaiden hankintaan, yritysten investointeihin ja pidentävät päätöksentekoa vuoden 2023 alussa.

Nykyisen sopimuskannan ja SaaS (Software as a Service) -liikevaihdon ennustetun kasvun tukemana QPR odottaa SaaS:n liikevaihdon kasvun olevan yli 35 % ja arvioi koko liikevaihdon kasvavan vuonna 2023 (2022: 7 823 tuhatta euroa).

Yhtiö odottaa käyttökatteen paranevan huomattavasti ja päätyvän kannattavuusrajalle tilikaudella 2023. Käyttökate vuonna 2022 oli - 1753 tuhatta euroa.





TOIMITUSJOHTAJA JUSSI VASAMAN KATSAUS:

”Olen tyytyväinen yhtiön neljännen vuosineljänneksen tulokseen ja saavutettuun edistykseen. SaaS (Software as a Service) -liikevaihto kasvoi merkittävästi, 53 %, vertailuajanjaksoon nähden johtuen pääasiassa joulukuun lopussa solmitusta merkittävästä sopimuksesta laajentaa SaaS-prosessilouhintaratkaisua johtavan globaalin lääkeyhtiön kanssa. Liikevaihto kasvoi vuoden 2022 neljänteen vuosineljännekseen verrattuna, kun taas liikevoitto jäi ennalleen, mikäli vuoden 2021 alaskirjausta ei oteta huomioon. Myös konsultoinnin liikevaihto oli hieman vertailujaksoa korkeampi (+2 %).

Olen myös erittäin tyytyväinen siihen, että koko vuoden 2022 ja yhtiön strategian mukaisesti SaaS-liiketoiminta kasvoi selvästi (+35 %). Sen lisäksi, että siirsimme liiketoimintaa kohti SaaS-tilausmallia uusien asiakkaiden kanssa, siirsimme onnistuneesti olemassa olevat asiakkaat SaaS-palveluun ja samalla kasvatimme liiketoimintaa heidän kanssaan (+45 %).

Vuoden 2022 liikevaihto jäi edellisvuodesta (-14 %). Käyttökate ja liikevoitto laskivat selvästi vuoteen 2021 verrattuna. Merkittävimmät tekijät tähän ovat ohjelmistolisenssien uusmyynnin väheneminen ja haasteet aiempina vuosina myytyjen Lähi-idän ohjelmistotoimitusprojektien kanssa. Uusiutuvien ohjelmistolisenssien liikevaihto laski (-27 %), mikä on kuitenkin linjassa nykyisen SaaS-liiketoimintamallin kanssa. Myös Venäjän Ukrainaan helmikuussa 2022 tekemän hyökkäyksen jälkeen poistuimme Venäjän markkinoilta. Uusasiakashankinnan osalta yleinen taloudellinen epävarmuus on osittain lykännyt asiakkaiden päätöksiä ja uusien tarjouskilpailujen käynnistämistä.

Konsultointituotot olivat edellisvuotta pienemmät johtuen pääasiassa aiemmin mainituista vaikeuksista yksittäisissä Lähi-idän ohjelmistotoimitusprojekteissa, jotka päättyvät vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen alussa. Yhtiö joutui arvioimaan uudelleen useiden vuoden 2020 aikana ja vuoden 2021 alussa solmittujen, ohjelmistotoimitusprojekteihin liittyvien sopimustuottojen ja laskutuksen toteutumista, sekä projektikannattavuutta, mikä heikensi merkittävästi konsultointituottoja ja ohjelmistojen ylläpitotuottoja vuonna 2022. Kyseiset hankkeet ovat kiinteähintaisia ohjelmistoratkaisujen toteutuksia strategian ja suorituskyvyn hallinnan sovellusalueella julkishallinnon asiakkaille Lähi-idässä. Pääasiassa tästä johtuen yhtiö julkaisi 7.9.2022 tulosvaroituksen, sillä liikevaihdon ja liikevoiton arvioitiin jäävän selvästi vuoden 2021 tunnusluvuista. QPR ilmoitti 20.9.2022 suunnitelmastaan aloittaa muutosneuvottelut.

Muutosneuvottelut saatiin päätökseen 7.11.2022. Neuvottelujen tuloksena yhtiö kertoi suunnittelevansa enintään 18 tehtävän irtisanomista ja enintään 4 osa-aikaisen työntekijän lomauttamista. Neuvottelujen alussa yhtiö arvioi, että sopeuttamistoimenpiteet olisivat johtaneet enintään 25 tehtävän päättymiseen.

QPR tähtää muutosneuvottelujen tuloksena merkittäviin vuotuisiin kustannussäästöihin. Muutosneuvotteluilla pyrittiin sopeuttamaan toimintaa, parantamaan liiketoiminnan kannattavuutta ja tehostamaan yhtiön strategian toteuttamista. Yhtiö tiivistää organisaatiorakennettaan siten, että se mahdollistaa kasvuun tähtäävien investointien entistä tehokkaamman toteuttamisen. Lisäksi yhtiö on toteuttanut ja käynnistänyt merkittäviä toimenpiteitä kustannustehokkuuden parantamiseksi ja yleisen kustannustason nousun vaikutusten minimoimiseksi kaikissa toiminnoissa. Yhtiö on käynnistänyt lisäksi toimenpiteet ulkoistuskumppanien löytämiseksi strategian ja suorituskyvyn johtamisen sovellusalueen ohjelmistoratkaisujen asiakastoimitusten osalta.

Maaliskuussa 2022 julkaisimme yhtiön uuden kasvustrategian. Uudistetun strategian 2022 – 2026 mukaisesti yhtiö keskittyy prosessilouhinnan SaaS-liiketoiminnan kansainväliseen kasvuun. Strategia mahdollistaa kasvun skaalautuvilla ja valituille prosessilouhinnan sovellusalueille kohdistetuilla investoinneilla. Lisäksi yhtiö muodostaa uusia strategisia kumppanuuksia laajentaakseen tarjoamaansa. Konsultointi on myös keskeinen osa QPR:n tarjoamaa. QPR tarjoaa ammattitaitoista neuvontaa, ohjausta ja toimivia valmisratkaisuja yrityksille, jotka kohtaavat ongelmia, joita kyetä itsenäisesti ratkomaan organisaation sisällä.

Olemme ottaneet tärkeitä ja isoja askeleita strategian toteuttamisessa kuluneen vuoden aikana. Olen erittäin tyytyväinen useiden uraauurtavien uusien prosessilouhinnan ratkaisujen lanseeraamisesta markkinoille. Vuosi 2022 oli merkityksellinen myös uudistuneen myynti- ja markkinointipainotteemme sekä merkittävien uusien kumppanuuksien luomisen ja globaalin ekosysteemimme edelleen kehittämisen myötä.

Toukokuussa 2022 tiedotimme QPR:n prosessilouhintaohjelmiston QPR ProcessAnalyzerin uudesta tuotantoversiosta, joka tarjoaa asiakkaillemme mahdollisuuden parantaa toimintaansa ja löytää kustannussäästöjä yhdistämällä syvällinen liiketoimintaprosessien ymmärtäminen ja prosessien reaaliaikainen läpinäkyvyys. Ratkaisu käyttää markkinoiden johtavaa Snowflake Data Cloud -teknologiaa. QPR ProcessAnalyzer on ensimmäinen ja ainoa prosessilouhintaratkaisu, joka toimii natiivisti Snowflake Data Cloud -pilviratkaisussa. QPR on maailmanlaajuisesti ensimmäinen ja tällä hetkellä ainoa Process Mining Powered by Snowflake -ohjelmistokumppani. QPR esitteli ainutlaatuista ratkaisua ja sen asiakashyötyjä kansainväliselle yleisölle lokakuussa Snowflake Data Cloud World Tour -tapahtumissa Pariisissa, Tukholmassa ja Dubaissa.

Olen erittäin iloinen QPR:n merkintäetuoikeusannin ylimerkinnästä touko-kesäkuussa ja sijoittajien suuresta kiinnostuksesta yhtiömme kasvustrategian toteuttamista kohtaan. QPR on onnekas omistajista ja osakkeenomistajista, jotka ovat osoittaneet meille horjumattoman tukensa erityisesti vuoden 2022 aikana investoimalla muutokseemme.

Kolmannen vuosineljänneksen lopussa QPR julkisti yhdessä kumppanimme Tietoevryn kanssa uuden prosessilouhintaratkaisun, SAP S/4HANA Vectorialin. SAP S/4HANA Vectorial on suunniteltu asiakkaille sekä SAP- ja yritysanalyytikoille työkaluksi S/4HANA-muutosprojekteihin. Kyseiset hankkeet ovat tällä hetkellä erittäin tärkeitä organisaatioille ympäri maailmaa. Ratkaisussa QPR ja Tietoevry ovat yhdistäneet nykyaikaisen teknologian huippuasiantuntijoiden SAP-transformaatiokokemukseen luodakseen ratkaisun, joka antaa organisaatioille kaivattua tukea vaikeissa digitaalimuutosprojekteissa. Uskon, että tämä on merkittävä ja potentiaalinen ratkaisu, joka erottuu kilpailijoistamme menestyksekkäästi toiminnanohjaus- ja IT-järjestelmäprojektien toteuttamisessa kansainvälisillä markkinoilla.

Viime vuoden toisella puoliskolla QPR onnistui solmimaan merkittävän sopimuksen prosessilouhinnan SaaS-yhteistyön laajentamisesta johtavan globaalin lääkeyhtiön kanssa sekä toimittamaan prosessimallinnuksen SaaS-ratkaisun globaalille erikoiskemian edelläkävijäyhtiölle, vain muutaman suurimman mainitakseni. Olen myös kiitollinen konsulttiemme merkittävistä onnistumisista, sitoutumisesta ja omistautumisesta lukuisissa onnistuneissa projekteissa kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaillemme aina suunnitteluvaiheesta työn valmistumiseen asti.

Vuonna 2023 QPR jatkaa strategiansa toteuttamista varmistaakseen prosessilouhinnan SaaS-liiketoiminnan jatkuvan, kansainvälisen kasvun. Osana määriteltyjä toimenpiteitä yhtiö keskittyy entistä vahvemmin innovatiivisten prosessilouhintaratkaisujen tutkimukseen ja kehittämiseen sekä myynnin, markkinoinnin ja kumppaniliiketoiminnan tehokkuuden varmistamiseen.

Tiedotimme hiljattain, että QPR on solminut uuden 1,5 miljoonan euron rahoitussopimuksen päärahoituspankkinsa kanssa. Tämä rahoitussopimus korvaa ja jälleen rahoittaa yhtiön nykyisen lainan ja valmistautuu tuleviin kasvua tukeviin käyttöpääomatarpeisiin. Tämä muuttaa yhtiön lyhytaikaisen lainan pitkäaikaiseksi laina-ajalle, joka erääntyy tammikuussa 2026. Olemme yhtiönä erittäin tyytyväisiä saavutettuun ratkaisuun.

20. joulukuuta tiedotimme, että olen jättänyt eroilmoitukseni ja siirryn uuteen tehtävään yhtiön ulkopuolelle. Heti vuoden vaihtuessa saimme ilmoittaa, että Heikki Veijola aloittaa QPR:n uutena toimitusjohtajana 1.3.2023.

Uskon vahvasti, että vuosi 2023 tulee olemaan yksi seuraavista virstanpylväistä QPR:n kasvun ja käänteen kannalta. Olen erittäin iloinen asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme osoittamasta jatkuvasta luottamuksesta. He kuvailevat QPR:ää luotettavaksi, joustavaksi, ketteräksi ja erittäin ammattitaitoiseksi ohjelmistoyhtiöksi ja asiantuntijapalveluorganisaatioksi. Asiakkaidemme ja yhteistyökumppanimme tyytyväisyys on ensiluokkaista. Olen erittäin iloinen voidessani jättää tämän yhtiön Heikin, johtoryhmän ja koko QPR:n erittäin ammattitaitoisen ja sitoutuneen henkilöstön käsiin. Toivon QPR:lle onnea ja menestystä vuonna 2023 ja tulevaisuudessa.”





KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa, ellei toisin

ole mainittu 10-12/

2022 10-12/

2021 Muutos,

% 1-12/

2022 1-12/

2021 Muutos,

% Liikevaihto 2 142 2 054 4 7 823 9 140 -14 Käyttökate -430 -430 0 -1 753 241 -826 % liikevaihdosta -20,1 -20,9 -22,4 2,6 Liiketulos -681 -1 050 35 -2 770 -1 248 -122 % liikevaihdosta -31,8 -51,1 -35,4 -13,7 Tulos ennen veroja -745 -1 065 30 -2 864 -1 356 -111 Katsauskauden tulos -748 -1 131 34 -2 868 -1 356 -111 % liikevaihdosta -34,9 -55,0 -36,7 -14,8 Tulos/osake, euroa

(laimentamaton ja laimennettu) -0,047 -0,094 51 -0,202 -0,113 -79 Oma pääoma/osake, euroa 0,030 0,035 -16 0,030 0,035 -16 Liiketoiminnan rahavirta 244 123 99 -1 798 692 -360 Rahavarat kauden lopussa 17 441 -96 17 441 -96 Korollinen nettovelka 2 262 1 241 82 2 262 1 241 82 Nettovelkaantumisaste, % 464,9 288,5 61 464,9 288,5 61 Omavaraisuusaste, % 7,4 8,3 -11 7,4 8,3 -11 Oman pääoman tuotto, % -319,2 -406,4 21 -625,7 -111,4 -462 Sijoitetun pääoman tuotto, % -108,1 -195,9 45 -120,3 -49,3 -144





RAPORTOINTI

QPR Software innovoi, kehittää, myy ja toimittaa kansainvälisille markkinoille organisaatioiden toiminnankehitykseen tarkoitettuja ohjelmistoja ja niihin liittyviä palveluja. QPR Software raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä, joka on Organisaatioiden toiminnan kehittäminen.

Tämän lisäksi yhtiö esittää saadut tuotot seuraavalla jaolla: Ohjelmistolisenssit, Uusiutuvat ohjelmistolisenssit, Ohjelmistojen ylläpitopalvelut, SaaS (Software-as-a-Service) sekä Konsultointi.

Yhtiön raportoimat jatkuvat tuotot koostuvat SaaS-liikevaihdosta, Uusiutuvien lisenssien ja ylläpitopalveluiden liikevaihdosta. Ohjelmistolisenssit myydään asiakkaalle ilman aikarajoituksia tai etukäteen sovituksi määräajaksi. Uusiutuvissa ohjelmistolisensseissä myydään käyttöoikeus asiakkaalle toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Nämä sopimukset uusiutuvat kauden päätyttyä, yleensä vuoden kuluttua, ellei niitä irtisanota irtisanomisajan puitteissa. Nämä lisenssit tuloutetaan yhtenä ajankohtana, laskutuskauden alussa.

Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, muu Eurooppa mukaan lukien Venäjä ja Turkki, sekä muu maailma. Liikevaihto esitetään asiakkaan pääkonttorin sijainnin mukaan. Yhtiö on lopettanut liiketoiminnan ja kumppanuudet Venäjällä toistaiseksi.





LIIKETOIMINTA

QPR Softwaren tavoitteena on auttaa asiakkaitamme saavuttamaan enemmän vähemmällä.

Autamme asiakkaitamme lisäämällä prosessien ja liiketoimintojen läpinäkyvyyttä, varmistamalla niiden vaatimustenmukaisuus sekä tuomalla ohjelmistojen mahdollistaman älykkyyden avulla parempaa tehokkuutta ja johdettavuutta kestävään kehitykseen.

Teemme sen innovoimalla, kehittämällä ja toimittamalla ohjelmistoja organisaatioiden toiminnan analysointiin, seurantaan ja mallintamiseen. Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman konsultointipalveluita.





LIIKEVAIHDON KEHITYS

LIIKEVAIHTO TUOTERYHMITTÄIN

Tuhatta euroa 10-12/

2022 10-12/

2021 Muutos,

% 1-12/

2022 1-12/

2021 Muutos,

% Ohjelmistolisenssit 203 162 25 560 1 317 -57 Uusiutuvat ohjelmistolisenssit 73 133 -45 583 797 -27 Ohjelmistojen ylläpitopalvelut 417 507 -18 1 803 2 034 -11 SaaS 510 334 53 1 738 1 283 35 Konsultointi 939 919 2 3 139 3 709 -15 Yhteensä 2 142 2 054 4 7 823 9 140 -14

LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISESTI

Tuhatta euroa 10-12/

2022 10-12/

2021 Muutos,

% 1-12/

2022 1-12/

2021 Muutos,

% Suomi 1 088 1 114 -2 4 126 4 614 -11 Muu Eurooppa ml. Turkki 876 693 26 2 745 2 689 2 Muu maailma 178 247 -28 953 1 837 -48 Yhteensä 2 142 2 054 4 7 823 9 140 -14





Loka-joulukuu 2022

Loka-tammikuun liikevaihto oli 2,142 tuhatta euroa (2,054) ja se kasvoi 4 %. Jatkuvien tuottojen liikevaihdon osuus kokoliikevaihdosta oli 47 % (47).

Uusien ohjelmistolisenssien liikevaihto oli 203 tuhatta euroa (162) ja se kasvoi 25 %, johtuen pääasiassa viime vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä solmitusta merkittävästä sopimuksesta johtavan globaalin lääkeyhtiön kanssa. Uusiutuvien ohjelmistolisenssien liikevaihto laski 73 tuhanteen euroon (133), mikä johtui pääasiassa yhtiön strategisen fokuksen siirtymisestä SaaS-liiketoimintamalliin.

Ohjelmistojen ylläpito palveluiden liikevaihto oli 417 tuhatta euroa (507) ja laski 18 % johtuen kansainvälisen kanavamyynnin ja nykyisten asiakkaisen siirtymisestä SaaS palveluihin.

SaaS-tuotot kasvoivat 53 %, 510 tuhanteen euroon (334). SaaS:n kasvu kiihtyi osittain edellä mainitusta merkittävästä sopimuksesta lääkeyhtiön kanssa muiden julkistamattomien kauppojen ohella ja vähemmän johtuen siirtymisestä lisensseistä SaaS-malliin.

Koko tarjouskanta oli vuosineljänneksen lopussa 7 300 tuhatta euroa (Q3; yli 8 000 tuhatta euroa) ja vuosiarvio SaaS-tarjouskannasta seuraaville 12 kuukaudelle oli yli 1 200 tuhatta euroa (Q3; yli 1 200 tuhatta euroa).

QPR on uudistamassa Lead-to-Cash -prosessiaan, ja tarjousvaiheeseen tulee tiukat laadulliset arviointivaatimukset. Neljännen vuosineljänneksen aikana otettiin käyttöön prosessin ensimmäiset osat liittyen Lead-to-Deal -prosessiin. Prosessin kehitys saattaa johtaa tarjouskannan vähenemiseen, vaikkakin osuvuudella ja korkeammalla onnistumisprosentilla.

Konsultoinnin liikevaihto oli 939 tuhatta euroa (919) ja se kasvoi 2 %.

Toistuvan liikevaihdon osuus pysyi ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Konsernin liikevaihdosta 51 % (54) tuli Suomesta, 41 % (34) muualta Euroopasta (mukaan lukien Turkki) ja 8 % (12) muualta maailmasta.





Tammi-joulukuu 2022

Tammi-joulukuun liikevaihto oli 7 823 tuhatta euroa (9 140). Toistuvan liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 53 % (45).

Konsernin liikevaihto Suomessa laski 11 %, Euroopassa 2 % ja muualla maailmassa 48 %. Lasku Suomessa liittyy julkisen sektorin kysynnän vaihteluun ja lasku muualla maailmassa johtuu ensisijaisesti Lähi-idän yksittäisestä projektista. Kasvu Euroopassa on kansainvälistymisstrategiamme mukaista. Liikevaihdosta 53 % (50) tuli Suomesta, 35 % (29) muualta Euroopasta (mukaan lukien Turkki) ja 12 % (20) muualta maailmasta.

Vuoden 2022 aikana yhtiön strategiaa uudistettiin SaaS-myyntipainotteiseksi. Koko vuoden ajan SaaS-liiketoiminta kasvoi 35 % uusien asiakkaiden nettohankinnan, olemassa olevien SaaS-sopimusten laajentamisen sekä lisenssi- ja ylläpitotuloista siirtymisen myötä.

Siirtymisen myötä toistuvien sopimusten tuotot kasvoivat keskimäärin 45 %. Toistuvan liikevaihdon osuus on kehittynyt strategian mukaiseen suuntaan ja osuus liikevaihdosta on kasvanut 8 % vertailukaudesta. Lisenssituotot laskivat vertailuvuoteen verrattuna SaaS-malliin siirtymisen vaikutuksesta ja suuremmassa määrin haasteista vuosina 2020-2021 tehtyjen Lähi-idän sopimusten sekä vähäisemmässä määrin Venäjän liiketoiminnan lopettamisesta ja ulkomaan valuuttakurssien vaikutuksesta.

Konsultointi oli 3 139 (3 709) laskua Lähi-idän projekteista ja suomalaisten julkishallinnon asiakkaiden kysynnän vaihteluista johtuen.





TULOSKEHITYS

Loka-joulukuu 2022



Konsernin käyttökate loka-joulukuussa oli -430 tuhatta euroa (-430) ja liiketulos -681 tuhatta euroa (-1 050). Liiketulos oli suurempi pääasiassa omaisuuserien arvonalentumisten puuttumisen vuoksi (2021: -373) ja vähemmässä määrin viime vuosineljänneksen korkeamman liikevaihdon vuoksi.

Konsernin kiinteät kulut olivat 2 575 tuhatta euroa (2 484), 4 % vertailukautta korkeammat johtuen Lähi-idän projektien merkittävistä alihankintakustannuksista sekä panostuksista tuotekehitykseen, kansainvälisen liiketoiminnan vahvistamiseen ja markkinointiin.

Kolmannen vuosineljänneksen haasteista johtuen yhtiö on viimeisellä neljänneksellä läpikäynyt mittavat uudelleenjärjestelyt, jotka tulevat asteittain ja täysimääräisesti voimaan vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä. Luottotappiot, jotka sisältyvät seuraavan vuosineljänneksen kiinteisiin kuluihin, olivat kolme (3) tuhatta euroa (181).

Tulos ennen veroja oli -745 tuhatta euroa (-1 065) ja katsauskauden tulos -748 tuhatta euroa (-1 131). Osakekohtainen tulos oli -0,047 (-0,094) euroa osakkeelta.







Tammi-joulukuu 2022



Konsernin käyttökate oli -1 753 tuhatta euroa (241) ja liiketulos -2 770 tuhatta euroa (-1 248). Liikevoittoa heikensivät Lähi-idän projektin kaupallistamisen ajoituksesta johtuva liikevaihdon lasku, merkittävien uusien lisenssimyyntien puuttuminen sekä korkeammat toimintakulut.

Konsernin kulut olivat 8 % vertailukautta korkeammat johtuen Lähi-idän projektien merkittävistä alihankintakustannuksista sekä strategian SaaS-liiketoiminnan painopisteen mukaisista panostuksista tuotekehitykseen, markkinointiin ja kansainväliseen myyntiin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vuonna 2020 ja alkuvuodesta 2021 tehtyjen Lähi-idän sopimukset ovat vaikuttaneet yhtiön kannattavuuteen ja kassavirtaan vuonna 2021 vuoteen 2022 verrattuna korkeammalla lisenssituotolla, korkeammilla alihankintakuluilla vuonna 2022 ja osittain sitomalla QPR:n resursseja ei-laskutettavaan työhön näissä projekteissa muiden asiakasprojektien sijaan. Viimeisimpien arvioiden mukaan hankkeet päättyvät vuoden 2023 toisen neljänneksen alussa.

Yhtiö tavoittelee 7.11.2022 päättyneiden muutosneuvottelujen tuloksena merkittäviä vuotuisia säästöjä. Muutosneuvotteluilla pyrittiin sopeuttamaan toimintaa, parantamaan liiketoiminnan kannattavuutta ja tehostamaan yhtiön strategian toteuttamista. Yhtiö tiivistää organisaatiorakennettaan siten, että se mahdollistaa kasvuun tähtäävien investointien entistä tehokkaamman toteuttamisen. Lisäksi yhtiö on toteuttanut ja käynnistänyt merkittäviä toimenpiteitä kustannustehokkuuden parantamiseksi ja yleisen kustannustason nousun vaikutusten minimoimiseksi kaikissa toiminnoissa. Yhtiö on käynnistänyt lisäksi toimenpiteet ulkoistuskumppanien löytämiseksi strategian ja suorituskyvyn johtamisen sovellusalueen ohjelmistoratkaisujen asiakastoimitusten osalta.

Katsauskauden tulos oli -2 868 tuhatta euroa (-1 356) ja osakekohtainen tulos -0,202 euroa (-0,113).





RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella tammi-joulukuu oli –1 798 tuhatta euroa (692). Liiketoiminnan kassavirran muutos vuoteen 2021 verrattuna johtui liiketuloksesta ja käyttöpääoman muutoksista. Käytännössä Lähi-idän yksittäiset hankkeet aiheuttivat suurimman osan liiketoiminnan kassavirran muutoksesta sekä lisäksi operatiiviset panostukset kansainvälistymiseen ja tuotekehitykseen, joita nettokäyttöpääoman lievästi positiivinen muutos kompensoi.

Nettorahoituskulut olivat 62 tuhatta euroa (108), ja niihin sisältyi kurssitappioita 20 tuhatta euroa (12). Vuonna 2021 kustannuksiin sisältyy kertaluonteinen toteutuneeseen projektiin liittyvä takuumaksu, jonka yritys maksoi tammikuussa.

Investoinnit olivat 1 353 tuhatta euroa (942), ja ne olivat pääosin tuotekehitysinvestointeja.

Rahoituksen nettorahavirta oli 2 726 tuhatta euroa pääasiassa merkintäetuoikeusannista.

Konsernin taloudellinen tilanne on välttävä. Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 17 tuhatta euroa (441) ja lyhytaikaisia saamisia 3 452 tuhatta (2 694). Saamisista 82 % on euromääräisiä ja suurin osa laskuista ei ole vielä erääntyneet (69 %). Lyhytaikaisten saamisten kokonaismäärästä 1–30 päivän erääntyneiden saamisten osuus oli 23 %, 30–60 päivän 6 % ja yli 60 päivän 3 %. Yhtiö on muuttanut laskutuskiertoaan ja tehostanut perintäänsä. Lisäksi konsernilla on käytettävissä muita lyhytaikaisia kassavaroja 1 milj. euroa, joka pienenee helmikuun 2023 lopussa 500 000 euroon. Katsauskauden lopussa konsernilla oli lyhytaikaisia pankkilainoja 1 500 tuhatta euroa.

Tilinpäätös on laadittu Going Concern -periaatteella. QPR Software solmi uuden 1,5 miljoonan euron rahoitussopimuksen päärahoituspankkinsa kanssa 24.1.2023. Rahoitussopimus korvaa ja jälleen rahoittaa yhtiön nykyisen lainan ja varautuu tuleviin kasvua tukeviin käyttöpääomatarpeisiin. Uusi laina on kolmen vuoden laina-ajalla ja erääntyy 31.1.2026.

Rahoitussopimuksen mukaan ensimmäinen 0,5 miljoonan euron erä erääntyy 31.1.2024. Tämän jälkeen 0,5 miljoonan euron erät erääntyvät vuosittain tammikuussa. Yhtiö nostaa lainan huhtikuussa 2023 ja muuttaa sen nykyiseksi korolliseksi lainaksi.

Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli 465 % (289) ja omavaraisuusaste katsauskauden lopussa 7,4 % (8,3). Nettovelkaantumisasteeseen ja omavaraisuusasteeseen vaikutti oman pääoman ja rahavarojen pienentyminen, sekä uusi 5,5 vuoden vuokrasopimus, joka liittyy pääkonttorin toimitiloihin, jossa kuukausivuokrakulut ovat huomattavasti pienemmät.





TUOTEKEHITYS

QPR innovoi ja kehittää ohjelmistotuotteita, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Yhtiö kehittää seuraavia ohjelmistotuotteita: QPR ProcessAnalyzer, QPR EnterpriseArchitect, QPR ProcessDesigner ja QPR Metrics.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä tuotekehityskulut olivat 533 tuhatta euroa (454). Tuotekehitysmenoja aktivoitiin 298 tuhatta euroa (208). Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 164 tuhatta euroa (411). Vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä tehtiin vertailuvuoteen vaikuttava -218 tuhannen euron R&D-omaisuuden alaskirjaus.

Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistoaika on neljä vuotta.

Koko vuoden tuotekehityskulut olivat 2 674 tuhatta euroa (1 409) ja tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 1 321 tuhatta euroa (750). Tuotekehityspoistoja kirjattiin katsauskaudella 660 tuhatta euroa (953). Vuonna 2021 tehtiin R&D-omaisuuden alaskirjaus, joka lisäsi poistoja.





HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 85 henkilöä (82). Keskimääräinen henkilöstömäärä vuonna 2022 oli 82 (80).

Henkilöstön keski-ikä on 44 (42,7) vuotta. Naisia on 26 % (25) ja miehiä 74 % (75) henkilöstöstä. Myynnissä ja markkinoinnissa työskentelee 17 % (19), konsultoinnissa ja asiakaspalvelussa 44 % (42), tuotekehityksessä 30 % (31) ja hallinnossa 9 % (8) henkilöstöstä.

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta, lähinnä konsernin ja tulosyksiköiden liikevaihdon kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Lisäksi yhtiöllä on käytössään avainhenkilöiden optio-ohjelma.





OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

Osakkeen pörssivaihdon kehitys 1-12/2022 1-12/2021 Muutos, % Vaihdetut osakkeet, kpl 2 263 135 3 323 915 -32 Vaihto, euroa 2 315 155 6 255 379 -63 % osakkeista 14,1 27,7 Keskimääräinen kaupantekokurssi,

euroa 1,02 1,88 -46 Tilikaudenaikana keskimääräisesti vaihdetut osakkeet per päivä 9187 24823 -63 Tilikauden aikana hankitut omat osakkeet, kpl 0 0 0 Korkein kaupankäyntihinta 1,86 2,38 -22 Matalin kaupankäyntihinta 0,53 1,48 -64 Osake ja markkina-arvo 31.12.2022 31.12.2021 Muutos, % Osakkeita yhteensä, kpl 16 455 321 12 444 863 32 Omat osakkeet, kpl 413 487 457 009 -10 Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl 0,11 0,11 - Ulkona olevat osakkeet, kpl 16 041 834 11 987 854 34 Osakkeenomistajat, kpl 1 747 1 509 16 Päätöskurssi, euroa 0,56 1,85 -70 Osakekannan markkina-arvo, euroa 8 983 427 22 177 530 -59 Omien osakkeiden kirjanpidollinen

vasta-arvo yhteensä, euroa 45 484 50 271 -10 Omien osakkeiden hankintahinta

yhteensä, euroa 405 726 439 307 -8 Omien osakkeiden osuus yhtiön

osakkeiden lukumäärästä, % 2,5 3,7 -32

Yhtiökokous valtuutti 6.4.2022 yhtiön hallituksen päättämään osakeannista. Yhtiö on 22.4.2022 tiedottanut erillisellä tiedotteella käynnistäneensä valmistelun merkintäoikeusannin toteuttamiseksi toisen vuosineljänneksen aikana mahdollistaakseen tarvittavien kasvuinvestointien toteuttamisen.

Yhtiön hallitus päätti 19.5.2022 varsinaisen yhtiökokouksen 6.4.2022 antaman valtuutuksen perusteella merkintäetuoikeusannista ja julkisti osakeannin ehdot, jossa yhtiö laski liikkeeseen enintään 4 010 458 uutta osaketta.

Yhtiö julkisti 13.6.2022 ylimerkityn merkintäetuoikeusannin alustavan tuloksen ja 15.6.2022 ylimerkityn merkintäetuoikeusannin lopullisen tuloksen ja optio-oikeuksien 2019 ehtojen muutoksen.

Yhtiö ilmoitti 17.6.2022, että merkintäetuoikeusannissa annetut uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin.

Kaikki asiaan liittyvät pörssitiedotteet löytyvät Yhtiön verkkosivujen Sijoittajat-osiosta.





YHTIÖN HALLINNOINTI

Yhtiön hallitus päätti maaliskuussa 2022 kutsua varsinaisen yhtiökokouksen koolle keskiviikoksi 6.4.2022. Hallitus päätti poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan hyväksymän väliaikaisen lainsäädännön nojalla. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien henkilökohtaista läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistajilla oli mahdollisuus osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2021 ei jaeta osinkoa. Yhtiökokous teki yhtiön palkitsemisraportista neuvoa-antavan päätöksen, ja hyväksyi esitetyn palkitsemisraportin.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) jäsentä ja että hallituksen jäseniksi valittiin Pertti Ervi, Matti Heikkonen, Antti Koskela ja Jukka Tapaninen. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Pertti Ervin.

Edelleen yhtiökokous päätti, että QPR Software Oyj:n tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Miika Karkulahti. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin.

Yhtiökokous päätti myös osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan perustamisesta. Lokakuun 2022 tilanteen mukaan yhtiön kolmella suurimmalla osakkeenomistajalla oli kullakin oikeus nimetä yksi jäsen. Jos osakkeenomistaja ei käytä nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle.

QPR:n osakkeenomistajien nimitysvaliokuntaan valittiin Roger Kempe, Erkki Myllärniemi ja Eero Leskinen.

QPR Softwaren osakkeenomistajien nimitysvaliokunta valmistelee ja esittelee yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten palkkioista, lukumäärästä ja hallitukseen valittavista jäsenistä. Nyt valittu nimitysvaliokunta antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle vuoden 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle viimeistään seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun neljäntenä maanantaina.

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta esitti vuoden 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin uudelleen Pertti Ervi ja jäseniksi Matti Heikkonen, Antti Koskela ja Jukka Tapaninen. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan.

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 3.5.2023. Ehdotukset sisällytetään myös myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

Kaikki asiaan liittyvät pörssitiedotteet ja yhtiön vuosikertomus 2021 löytyvät yhtiön verkkosivuilta Sijoittajat-osiosta.





HALLITUKSEN EHDOTUS OSINGONJAOSTA

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat tilikauden 2022 lopussa 311 417 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2022 ei jaeta osinkoa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia.





LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

QPR:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan rahoitusasema huomioiden.

Yhtiö on tunnistanut seuraavat kolme toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, henkilöstö- ja juridiset riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- tietosuoja- ja turvallisuusriski) sekä rahoitus- ja maksuvalmiusriskit (valuuttariski ja lyhyen aikavälin rahavirtaan liittyvät riskit). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla.

Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saamisten ja luottorajojen seurannalla.

Katsauskauden lopussa konsernin myyntisaamisista noin 82 % oli euromääräisiä (75). Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna vuosineljänneksen lopussa.





KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET

Ranskan sivuliike perustettiin QPR Software Plc:n alle vuonna 2022.





KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Uusi rahoitussopimus

QPR Software solmi uuden 1,5 miljoonan euron rahoitussopimuksen päärahoituspankkinsa kanssa 24.1.2023. Rahoitussopimus korvaa ja jälleen rahoittaa yhtiön nykyisen lainan ja varautuu tuleviin kasvua tukeviin käyttöpääomatarpeisiin. Uusi laina on kolmen vuoden laina-ajalla ja erääntyy 31.1.2026.

Rahoitussopimuksen mukaan ensimmäinen 0,5 miljoonan euron erä erääntyy 31.1.2024. Tämän jälkeen 0,5 miljoonan euron erät erääntyvät vuosittain tammikuussa. Yhtiö nostaa lainan huhtikuussa 2023 ja muuttaa sen nykyiseksi korolliseksi lainaksi.

Lainan kovenantit perustuvat yhtiön käyttökatteeseen ja omavaraisuusasteeseen. Kovenanttien käyttökate testataan kuuden kuukauden välein ja omavaraisuusaste vuosittain vuoden viimeisen päivän tilan mukaan.

Uusi toimitusjohtaja aloittaa tehtävässä 1.3.2023

QPR Software Oyj:n toimitusjohtaja Jussi Vasama ilmoitti 20.12.2022 eroavansa siirtyäkseen uuteen tehtävään QPR:n ulkopuolella.

QPR Software Oyj:n hallitus nimitti Heikki Veijolan (s. 1970) yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi 2.1.2023. Veijola aloittaa tehtävässä 1.3.2023.

Veijola on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (DI, Turun kauppakorkeakoulu) pääaineenaan kansainvälinen markkinointi.

Veijola on viimeksi toiminut Enreach Oy:n strategisten kumppanuuksien johtajana ja johtoryhmän jäsenenä vastaten liiketoiminnasta Microsoft- ja Salesforce-ekosysteemissä sekä yhteistyöstä järjestelmäintegraattoreiden, konsulttien ja muiden strategisten kumppanuuksien kanssa, erityisesti Pohjoinen Eurooppa. Ennen tätä Veijola toimi Enreach Oy:n myyntijohtajana.





TALOUDELLINEN RAPORTOINTI JA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

QPR julkaisee vuonna 2023 kolme osavuosikatsausta:

Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2023 keskiviikkona 3.5.2023

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2023 perjantaina 21.7.2023

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2023 perjantaina 20.10.2023





QPR:n vuosikertomus 2022 julkaistaan 20.3.2023 ja QPR:n vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous on tarkoitus pitää keskiviikkona 3.5.2023. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin julkistettavalla kutsulla.









QPR Software Oyj

HALLITUS













Lisätietoja:

QPR Software Oyj

Jussi Vasama

Toimitusjohtaja

Puh. +358 50 380 9893









QPR lyhyesti

QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessianalyysin sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.

Dare to improve. www.qpr.com/fi/









TILINPÄÄTÖSTIEDOT

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Tuhatta euroa, ellei toisin

ole mainittu 10-12/

2022 10-12/

2021 Muutos,

% 1-12/

2022 1-12/

2021 Muutos,

% Liikevaihto 2 142 2 054 4 7 823 9 140 -14 Liiketoiminnan muut tuotot 4 - - 4 - - Materiaalit ja palvelut 411 224 84 1 552 1 106 40 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 1 951 1 925 1 7 214 6 824 6 Liiketoiminnan muut kulut 214 335 -36 814 968 -16 Käyttökate -430 -430 0 -1 753 241 -826 Poistot 251 620 -60 1 017 1 489 -32 Liiketulos -681 -1 050 35 -2 770 -1 248 -122 Rahoitustuotot ja -kulut -32 -15 -112 -62 -108 43 Pakolliset varaukset -33 - - -33 - - Tulos ennen veroja -745 -1 065 30 -2 864 -1 356 -111 Tuloverot -3 -66 -95 -3 0 1 118 Katsauskauden tulos -748 -1 131 34 -2 868 -1 356 -111 Tulos/osake, euroa

(laimentamaton ja laimennettu) -0,047 -0,094 51 -0,202 -0,113 -79 Konsernin laaja tuloslaskelma: Katsauskauden tulos -748 -1 131 34 -2 868 -1 356 -111 Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot -1 -1 -47 -2 0 -916 Laajan tuloslaskelman tulos -749 -1 132 34 -2 870 -1 356 -112

KONSERNIN LYHENNETTY TASE

Tuhatta euroa 31.12.2022 31.12.2021 Muutos, % Varat Pitkäaikaiset varat: Aineettomat hyödykkeet 2 411 1 711 41 Liikearvo 358 358 0 Aineelliset hyödykkeet 171 171 0 Käyttöoikeusomaisuuserät 756 148 410 Muut pitkäaikaiset varat 277 277 0 Pitkäaikaiset varat yhteensä 3 973 2 666 49 Lyhytaikaiset varat: Myynti- ja muut saamiset 3 452 2 694 28 Rahavarat 17 441 -96 Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 469 3 135 11 Varat yhteensä 7 442 5 800 28 Oma pääoma ja velat Oma pääoma: Osakepääoma 1 359 1 359 0 Muut rahastot 21 21 0 Omat osakkeet -406 -439 -8 Muuntoerot -66 -68 -2 Sijoitetun vapaan oman

pääoman rahasto 2 943 5 54932 Kertyneet voittovarat -3 364 -448 -651 Emoyhtiön osakkeenomistajille

kuuluva oma pääoma 487 430 13 Pitkäaikaiset velat: Korolliset vuokrasopimusvelat 609 - - Pitkäaikaiset velat yhteensä 609 - - Lyhytaikaiset velat: Pakolliset varaukset 33 - - Korolliset rahoitusvelat 1 521 1 500 1 Korolliset vuokrasopimusvelat 149 182 -18 Saadut ennakot 885 627 41 Siirtovelat 2 598 2 293 13 Osto- ja muut korottomat velat 1 161 768 51 Lyhytaikaiset velat yhteensä 6 346 5 370 18 Velat yhteensä 6 955 5 370 30 Oma pääoma ja velat yhteensä 7 442 5 800 28

KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA

Tuhatta euroa 10-12/

2022 10-12/

2021 Muutos,

% 1-12/

2022 1-12/

2021 Muutos,

% Liiketoiminnan rahavirta: Katsauskauden tulos -748 -1 131 34 -2 868 -1 356 -111 Oikaisut kauden tulokseen 72 631 -89 840 1 518 -45 Käyttöpääoman muutokset* 969 641 51 307 713 -57 Maksetut korko- ja muut

rahoituskulut -29 -14 110 -58 -164 -65 Saadut korko- ja muut

rahoitustuotot 0 1 -100 0 3 -100 Maksetut verot -21 -5 296 -21 -22 -5 Liiketoiminnan rahavirta 244 123 99 -1 798 692 -360 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja

aineettomiin

käyttöomaisuushyödykkeisiin -189 -349 -46 -1 353 -942 44 Investointien rahavirta -189 -349 -46 -1 353 -942 44 Rahoituksen rahavirrat: Lainojen nostot 21 500 -96 1 521 1500 1 Lainojen takaisinmaksut - - - -1 500 -991 51 Vuokrasopimusvelkojen maksut -82 -84 -2 -266 - - Omien osakkeiden luovutus - - - 34 - - Osakeanti, netto -11 - - 2 937 - - Rahoituksen rahavirta -72 416 -117 2 726 509 435 Rahavarojen muutos -18 190 -109 -425 258 -265 Rahavarat kauden alussa 36 251 -86 441 185 138 Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus -1 0 -199 1 -2 145 Rahavarat kauden lopussa 17 441 -96 17 441 -96

*sisältää korottomat lyhytaikaiset velat liittyen investointien kassavirtaan





KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

Tuhatta euroa Osake-

pääoma Muut

rahastot Muunto-

erot Omat

osakkeet Sijoitetun

vapaan oman

pääoman

rahasto Kertyneet

voittovarat Yhteensä Oma pääoma 1.1.2021 1 359 21 -69 -439 5 881 1 758 Optio-ohjelma 26 26 Kauden laaja tulos 2 -1 356 -1 354 Oma pääoma 31.12.2021 1 359 21 -68 -439 5 -448 430 Optio-ohjelma -47 -47 Omien osakkeiden luovutus 34 34 Osakeanti, netto 2 937 2 937 Kauden laaja tulos 2 -2 870 -2 868 Oma pääoma 31.12.2022 1 359 21 -66 -406 2 943 -3 364 487





LIITETIEDOT

LAATIMISPERIAATTEET

Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2022 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS ‑standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2021 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.

Ottaen huomioon yhtiön rahoitusasema, on tämä tilinpäätös laadittu jatkuvuuden periaatteella. Yhtiö on tehnyt uudelleenrahoitussopimuksen tammikuussa 2023.

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.





AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET

Tuhatta euroa 1-12/2022 1-12/2021 Aineettomien hyödykkeiden lisäykset: Hankintameno 1.1. 12 846 11 987 Lisäykset 1 371 859 Aineellisten hyödykkeiden lisäykset: Hankintameno 1.1. 2 705 2 622 Lisäykset 111 83





KOROLLISTEN RAHOITUSVELKOJEN MUUTOS

Tuhatta euroa 1-12/2022 1-12/2021 Korolliset rahoitusvelat 1.1. 1 682 947 Lainojen nostot 597 1 500 Takaisinmaksut - 765 Korolliset rahoitusvelat 31.12. 2 279 1 682





VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

Tuhatta euroa 1-12/

2022 10-12/

2021 Muutos, % Yrityskiinnitykset

(yhtiön omassa hallussa) 2 382 2386 0 Vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat: Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät 47 23 106 1-5 vuoden sisällä erääntyvät 80 23 247 Yhteensä 127 46 176 Vakuudet ja vastuusitoumukset

yhteensä 2 509 2432 3





KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

Tuhatta euroa 10-12/

2022 7-9/

2022 4-6/

2022 1-3/

2022 10-12/

2021 7-9/

2021 Liikevaihto 2 142 1 468 2 012 2 201 2 054 2 043 Liiketoiminnan muut tuotot 4 0 0 0 0 0 Materiaalit ja palvelut 411 406 407 328 224 248 Työsuhde-etuuksista

aiheutuneet kulut 1 951 1 711 1 740 1 811 1 925 1 434 Liiketoiminnan muut kulut 214 204 135 263 335 259 Käyttökate -430 -853 -270 -201 -430 103 Poistot 251 249 245 271 620 311 Liiketulos -681 -1 102 -515 -472 -1 050 -208 Rahoitustuotot ja -kulut -32 -9 -11 -10 -15 -5 Pakolliset varaukset -33 - - - - - Tulos ennen veroja -745 -1 111 -526 -483 -1 065 -213 Tuloverot -3 - -103 103 -66 49 Katsauskauden tulos -748 -1 111 -629 -380 -1 131 -165





KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tunnuslukujen laskentakaavat on kuvattu yhtiön verkkosivuilla sijoittajat-osiossa.