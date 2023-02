Sparekassen Sjælland-Fyn leverer i 2022 et resultat før skat på 482,0 mio. kr., hvilket forrenter primo egenkapitalen svarende til 12,7 % p.a.

February 10, 2023 02:14 ET | Source: Sparekassen Sjælland-Fyn A/S Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Holbæk, DENMARK