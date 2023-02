ALK udnævner Claus Steensen Sølje som ny finansdirektør (CFO)

English Danish

ALK (ALKB:DC / OMX: ALK B / AKBLF) har i dag meddelt, at Claus Steensen Sølje tiltræder stillingen som Executive Vice President (koncerndirektør), finansdirektør (CFO) og medlem af direktionen senest den 1. juni 2023. Han efterfølger Søren Jelert, hvis beslutning om at fratræde sin stilling i ALK blev offentliggjort i november 2022.



Claus Steensen Sølje er født i 1972, dansk statsborger og bringer stor erfaring til ALK fra mere end 20 år i forskellige ledende stillinger i Novo Nordisk i Danmark, Frankrig og Schweiz. Han er bosat i Zürich, hvor han er Senior Vice President, International Operations. Han er ansvarlig for økonomi, indkøb, IT & supply chain i organisationen, der dækker alle Novo Nordisks globale, kommercielle aktiviteter, bortset fra Nordamerika. Claus Steensen Sølje har blandt andet tidligere været regional finansdirektør for Novo Nordisk Emerging Markets og finansdirektør for Novo Nordisk Frankrig.

Claus Steensen Sølje har en kandidatgrad i økonomi fra Københavns Universitet (1999) og har gennemført lederuddannelser ved INSEAD, IMD og Harvard. Før han begyndte i Novo Nordisk i 2001, arbejdede han hos PwC og Nykredit.

"I 2023 har ALK gennem 100 år konsekvent arbejdet for at forbedre livet for mennesker, der lider af allergi. Det er en enestående mulighed at kunne slutte sig til en virksomhed med en så imponerende historie og så stærkt et formål, og jeg glæder mig meget til at blive en del af ALK's fortsatte vækstrejse i de kommende år," siger Claus Steensen Sølje.

Bestyrelsesformand, Anders Hedegaard, og administrerende direktør, Carsten Hellmann siger: "Claus har mange års erfaring med sig til ALK, især fra hans tid i Novo Nordisk. Han har en dokumenteret track record af lederskab, en stærk finansiel værktøjskasse og et højt niveau af kommerciel og forretningsmæssig indsigt, hvilket gør ham yderst egnet til den bredere CFO-rolle i ALK. Vi glæder os til at byde ham velkommen i direktionen, hvor der vil blive sat stor pris på hans ekspertise og ledelsesevner."

