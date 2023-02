Vertex reconnue pour son expérience client exceptionnelle

French German

KING OF PRUSSIA, Pennsylvanie, 10 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc. (NASDAQ :VERX) (« Vertex » ou la « Société »), un fournisseur mondial de solutions de technologie fiscale, a annoncé qu'il avait obtenu la certification Support Center du Help Desk Institute (HDI), le principal organisme de certification dédié à l'amélioration du service et de l'assistance dans l'entreprise. Vertex est le seul fournisseur de solutions de technologie fiscale à avoir obtenu la certification Support Center du HDI, une norme reconnue au niveau international. Elle récompense les meilleures pratiques en matière d'assistance client et marque le plus haut niveau de reconnaissance de l'expérience client. C'est la deuxième fois que Vertex obtient cette reconnaissance.



La certification du HDI est attribuée sur la base de l'excellence dans les domaines suivants : leadership, politique et stratégie, gestion du personnel, ressources, processus et procédure, satisfaction du personnel, satisfaction des clients et résultats en termes de performance.

« Nous nous engageons à nous améliorer en permanence pour offrir à nos clients une expérience de premier ordre à chaque étape de leur relation avec nous », a déclaré Kate Shields, directrice clientèle chez Vertex. « Nous sommes fiers d'avoir une fois encore obtenu la certification du HDI et d'être jugés conformes à ses normes de qualité les plus exigeantes. En tant qu'organisation mondiale spécialisée dans l'assistance, cette reconnaissance renforce notre engagement à fournir les plus hauts niveaux d'assistance, en adhérant aux meilleures pratiques et normes. »

Introduit pour la première fois en 2000, le programme de certification Support Center du HDI est le seul programme de normes ouvertes qui évalue la qualité des centres d'assistance. La certification Support Center du HDI est conçue pour améliorer l'efficacité du secteur des services d'assistance et des entreprises d'assistance en fournissant une norme reconnue dans le monde entier et un programme de certification connexe. L'évaluation est basée sur un ensemble d'activités, chacune avec quatre niveaux de maturité utilisés pour évaluer le centre d'assistance. Vertex a satisfait à toutes ces exigences pour obtenir cette certification.

« Nous sommes ravis d'attribuer cette certification à Vertex », a déclaré Megan Selva, directrice contenu et formation de HDI. « L'obtention de la certification HDI Support Center est la preuve de l'attachement de Vertex à la qualité des opérations, à l'amélioration continue, à la vision stratégique, à un environnement de travail positif et à un niveau élevé de service client. »

À propos de Vertex

Vertex est un fournisseur mondial de premier plan de logiciels et de solutions de gestion de la fiscalité indirecte. La mission de la société consiste à fournir la technologie fiscale la plus fiable permettant aux entreprises mondiales de réaliser des transactions, de se conformer aux règles et de se développer en toute confiance. Vertex fournit des solutions qui peuvent être adaptées à des secteurs spécifiques pour les principaux systèmes fiscaux indirects, y compris les ventes et l'utilisation par les consommateurs, la valeur ajoutée et la paie. Basée en Amérique du Nord, et avec des bureaux en Amérique du Sud et en Europe, Vertex emploie plus de 1 300 professionnels et sert des entreprises dans le monde entier.

À propos du HDI | Le HDI est l' association professionnelle et organisme de certification mondial pour le secteur des services technique et de l'assistance. Facilitant la collaboration et le réseautage, le HDI accueille des conférences et des événements réputés, produit des publications et des recherches renommées, et certifie et forme des milliers de professionnels chaque année. Le HDI met également en relation les fournisseurs de solutions avec les professionnels par le biais de partenariats et de services de marketing. Guidé par un panel international d'experts et de professionnels du secteur, le HDI est la première ressource pour les meilleures pratiques et les tendances émergentes.

