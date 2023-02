Nasdaq OMX Copenhagen A/S Dato: 10. februar 2023

Nikolaj Plads 6

1007 København K

Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2023

Ordinær generalforsamling i Skjern Bank A/S

Skjern Bank A/S afholder ordinær generalforsamling i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter, Ranunkelvej 1-3, 6900 Skjern (Skjern Bank Arena), mandag den 6. marts 2023 kl. 19.00.

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om bankens drift og aktiviteter i det forløbne år

2. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til

den godkendte årsrapport

4. Præsentation og vejledende afstemning om vederlagsrapporten for 2022

5. Fremlæggelse af bankens vederlagspolitik 2023 til godkendelse

6. Eventuelle forslag fra repræsentantskab, bestyrelse eller aktionærer

6.a Forslag fra repræsentantskab og bestyrelse om ændring af vedtægterne for Skjern Bank A/S:

§ 12 stk. 4 udgår, således at aldersbegrænsningen for medlemmer af repræsentantskabet ophæves

6.b Forslag fra bankens repræsentantskab og bestyrelse om, at generalfor-

samlingen forlænger den eksisterende bemyndigelse til bankens bestyrelse til at

erhverve egne aktier i tiden frem til bankens næste ordinære generalforsamling,

således at bankens bestyrelse indtil næste ordinære generalforsamling kan lade banken erhverve egne aktier svarende til 10 % af den pålydende værdi af bankens aktiekapital på bemyndigelsestidspunktet, dog således at bankens beholdning af egne aktier ikke må overstige 10 % af den nominelle aktiekapital, forudsat at prisen for aktierne på erhvervelsestidspunktet ikke afviger med mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet senest noterede slutkøbekurs.

6.c Forslag fra bankens repræsentantskab og bestyrelse om, at bestyrelsen eller den, som bestyrelsen måtte sætte i sit sted, bemyndiges til at anmelde de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger til registrering samt til at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve eller finde hensigtsmæssig i forbindelse med registrering af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger

7. Valg af medlemmer til repræsentantskabet

Efter tur afgår:





Morten Henrik Pedersen

Heine Delbing

Hans Jeppesen

Torben Tobiasen

Kasper Herrestrup

Bjarke Hansen

Morten Henrik Pedersen og Kasper Herrestrup har begge meddelt, at de ikke modtager genvalg.

Såfremt den under dagsordenens punkt 6a foreslåede vedtægtsændring ikke vedtages, vil pligten til at udtræde af repræsentantskabet, på den første ordinære generalforsamling efter at et medlem er fyldt 70 år fortsat være gældende.

Repræsentantskab og bestyrelse foreslår genvalg af:



Heine Delbing

Hans Jeppesen

Torben Tobiasen

Bjarke Hansen

Følgende har efter opfordring fra repræsentantskab og bestyrelse indenfor tidsfristens udløb jævnfør vedtægternes § 12 stk. 1 meddelt, at de stiller op til valg til repræsentantskabet:

Vice President, Merete Lundøe Hillmann, Vedbæk

Virksomhedsejer, Peter Glargaard, Skjern

Herudover har følgende indenfor tidsfristens udløb jævnfør vedtægternes § 12 stk. 1 meddelt, at hun stiller op til valg til repræsentantskabet:

Advokatfuldmægtig, Michela Korsholm, Aarhus

Repræsentantskab og bestyrelse foreslår nyvalg af:

Vice President, Merete Lundøe Hillmann, Vedbæk

Virksomhedsejer, Peter Glargaard, Skjern



8. Valg af revisor



Repræsentantskab og bestyrelse foreslår genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus i

overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling om genvalg. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer

9. Eventuelt

Dokumenter

Indkaldelsen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter der skal fremlægges på generalforsamlingen, som er dagsordenen og de fuldstændige forslag, den reviderede årsrapport, vederlagsrapport for 2022, vederlagspolitik for 2023 samt formularer til brug for afgivelse af brevstemme eller fuldmagt vil være tilgængelig på bankens hjemmeside, www.skjernbank.dk senest fredag den 10. februar 2023.

Aktiekapital og stemmeret

Bankens aktiekapital udgør nominel kr. 192.800.000,- fordelt i aktier af nominel kr.

20,00 eller multipla heraf.

Hvert aktiebeløb på til og med nominelt 1.000 kr. giver 1 stemme, og derefter giver hver

påbegyndt nominelt 1.000 kr. aktie yderligere 1 stemme. Ingen aktionær kan afgive

stemme for mere end 5 % af den til enhver tid værende nominelle aktiekapital.

Registreringsdato

For at kunne deltage i generalforsamlingen og udøve stemmeretten på en aktie, skal

aktionæren senest på registreringsdatoen, der er mandag den 27. februar 2023 kl.

23.59, være registreret i bankens ejerbog eller banken skal inden samme frist have

modtaget dokumentation for ejerforholdet med henblik på indførelse i bankens ejerbog.

Adgangskort

For at kunne deltage i generalforsamlingen, skal aktionærerne, eventuelle fuldmagtshavere og eventuelle rådgivere have adgangskort, som kan bestilles på www.skjernbank.dk via et link til Euronext Securities eller telefonisk på 43 58 88 66.

Sidste frist for bestilling af adgangskort er fredag den 3. marts 2023 kl. 12.00.

Alle tilmeldte stemmeberettigede aktionærer eller fuldmægtige, som har modtaget adgangskort pr. e-mail, skal medbringe adgangskortet, enten i en printet udgave eller digitalt, eventuelt på Smartphone m.m.

Bestilte adgangskort, der ikke er modtaget pr. e-mail udleveres ved indgangen til generalforsamlingen i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter (Skjern Bank Arena) den 6. marts 2023 fra kl. 18.00.

Brevstemme

Brevstemme kan enten afgives elektronisk på www.skjernbank.dk via et link til Euronext Securities eller printes fra www.skjernbank.dk og sendes til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København eller indscannet pr. e-mail til CPH-investor@euronext.com

Bemærk at brevstemme skal være modtaget af Euronext Securities senest fredag den 3. marts 2023 kl. 12.00.

Fuldmagt

Fuldmagt kan enten gives elektronisk på www.skjernbank.dk via et link til Euronext Securities eller fuldmagtsblanket kan printes fra www.skjernbank.dk og sendes til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København eller indscannet pr. e-mail til CPH-investor@euronext.com. Bemærk at fuldmagten skal være Euronext Securities i hænde senest fredag den 3. marts 2023 kl. 12.00.

Aktionærer der har indløst adgangskort, men som efter fredag den 3. marts 2023 kl. 12.00 beslutter ikke at give møde personligt, men i stedet ved fuldmægtig har mulighed herfor, såfremt fuldmægtigen medbringer skriftlig og dateret fuldmagt og fuldmægtigen medbringer legitimation og fuldmagtsgivers adgangskort på generalforsamlingen.

En fuldmagt til medlemmer af Skjern Banks bestyrelse eller direktion kan alene gives til en bestemt generalforsamling med en dagsorden, der er kendt på det tidspunkt, hvor fuldmagten gives.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan stille skriftlige spørgsmål til bankens ledelse om dagsordenens punkter før generalforsamlingen. Spørgsmål skal sendes til Skjern Bank A/S att. bestyrelsen, Banktorvet 3, 6900 Skjern eller pr. e-mail til post@skjernbank.dk .

Spørgsmålene vil så vidt muligt blive besvaret skriftligt inden generalforsamlingen.

Spørgsmål og svar vil blive fremlagt på generalforsamlingen.

Muligheden for at stille skriftlige spørgsmål til ledelsen forud for generalforsamlingen, begrænser naturligvis ikke adgangen til på sædvanligvis at stille spørgsmål under generalforsamlingen.

Persondata

For nærmere information om, hvordan Skjern Bank indsamler og behandler personoplysninger, henvises til bankens hjemmeside, hvor bankens politik for behandling af personoplysninger samt information om beskyttelse af persondata er tilgængeligt.

https ://www.skjernbank.dk/banken/ombanken/reglerogbetingelser/persondatapolitik

Der serveres et let traktement efter generalforsamlingen.

Venlig hilsen

Skjern Bank A/S

På bestyrelsens vegne

Hans Jeppesen

Formand

Vedhæftet fil