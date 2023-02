Ingredion Incorporated, 4분기에 순매출 13% 증가, 탄탄한 2022년도 연간 실적 보고

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Korean Malay

2022년도 4분기 신고 및 조정 EPS * 는 각각 1.71달러와 1.65달러, 2021년도 4분기 신고 및 조정 EPS는 0.99달러와 1.09달러

는 각각 1.71달러와 1.65달러, 2021년도 4분기 신고 및 조정 EPS는 0.99달러와 1.09달러 2022년도 연간 신고 및 조정 EPS * 는 각각 7.34달러와 7.45달러, 2021년도 연간 신고 조정 EPS는 1.73달러와 6.67달러

는 각각 7.34달러와 7.45달러, 2021년도 연간 신고 조정 EPS는 1.73달러와 6.67달러 2022년도에 주주 환원 규모 2억 8800만 달러, 배당률 9% 증가

2023년도 연간 신고 및 조정 EPS는 7.70~8.40달러대로 전망

미국 일리노이주 웨스트체스터, Feb. 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 식품 및 음료 제조업계에 각종 원료 솔루션을 공급하는 글로벌 리더 Ingredion Incorporated (NYSE: INGR)가 2022년도 4분기 실적을 발표했다. 2022년 및 2021년 실적 수치는 미국 일반회계기준(“GAAP”)을 따른 것으로 비일반회계기준(non-GAAP)을 따른 회사 재무 자료에서 제외된 항목을 포함한다.

Ingredion 사장 겸 최고 경영 책임자인 Jim Zallie 는 “2022년 Ingredion은 매출과 수익 모두 두 자릿수 성장세를 보이며 뛰어난 실적을 냈다. 1년 내내 우리 팀은 거시 경제 어려움을 헤쳐 나가는 한편 Driving Growth Roadmap을 지속적으로 시행하고, 우리의 솔루션과 고객에게 주는 기회를 넓히고 혁신하면서 탄력성과 민첩성을 증명했다”고 말했다.

“4분기 Ingredion의 순매출은 핵심 원료 및 스페셜티 원료 부문에서의 탄탄한 실적에 힘입어 13% 증가했다. 우리는 고객 관리와 제품 믹스 관리, 가격 책정을 통해 텍스처라이징, 저당, 고부가가치 산업 애플리케이션에 대한 강력한 요구에 효과적으로 대응했다. 이러한 정책이 원자재 리스크 관리 확대와 공급망 환경 개선과 결합된 결과, 연 총이익이 증가했다.”

이어 Zallie는 다음과 같이 언급했다. “스페셜티 원료는 이번에도 또 한 번 두 자릿수의 강력한 성장세를 나타냈고, 4개 지역에서 모두 전년 대비 순매출이 상승했다. 식품 텍스처라이징 분야에서 선도적 입지를 다지기 위해 다년 계획으로 추진 중인 1억 6000만 달러 규모의 스페셜티 녹말 글로벌 생산능력 확충 계획을 3분의 1 완료했다. 코로나 관련 어려움이 확대되는 와중에도 중국 산둥 시설에서 증산에 성공한 우리 팀이 무척 자랑스럽다. 증산을 계기로 우리의 중국 사업은 경제 재개방 흐름에 맞춰 성장을 가속화하는 데 유리한 입지를 점했다. 아울러 우리는 인도에서 스페셜티 원료 제약 사업체를 인수해 성장 가능성이 높고 매력적인 이 고가치 시장에 맞춰 우리의 생산 능력을 넓히게 되었다.”

Zallie는 다음과 같이 말을 맺었다. “위축된 시기 동안 우리는 투입 비용 상승에도 고객의 요구 요건을 맞추기 위해 고객과 조율해왔고, 올해에도 두 자릿수 매출 성장세를 기대하고 있다. 우리의 비즈니스 모델이 지닌 탄력 회복성과 제품의 다양성, 고객 기반 등을 고려했을 때, Ingredion이 지속적인 성장을 구현하고 주주들에게 가치를 환원할 능력을 갖추었다고 확신한다.”



* 조정 주당순이익(EPS), 조정 영업이익, 조정 법인세 실효세율, 조정 영업 현금 흐름은 비일반회계기준(non-GAAP) 재무 항목이다. 이러한 비일반회계기준 재무 항목들을 미국 GAAP 항목과 직접적으로 비교하려면 본 보도자료에 포함된 연결재무제표 Supplemental Financial Information의 section II에서 Non-GAAP Information을 참고하면 된다.

Diluted Earnings Per Share (EPS)

4Q21 4Q22 FY2021 FY2022 Reported EPS $ 0.99 $ 1.71 $ 1.73 $ 7.34 Restructuring/Impairment costs 0.28 - 0.53 0.05 Acquisition/Integration costs 0.01 0.06 0.10 0.08 Impairment*** - - 5.01 - Tax items and other matters (0.19 ) (0.12 ) (0.70 ) (0.02 ) Adjusted EPS** $ 1.09 $ 1.65 $ 6.67 $ 7.45



Estimated factors affecting changes in Reported and Adjusted EPS

4Q22 FY2022 Total items affecting EPS** 0.56 0.78 Total operating items 0.62 1.12 Margin 0.82 1.70 Volume (0.09 ) (0.23 ) Foreign exchange (0.10 ) (0.33 ) Other income (0.01 ) (0.02 ) Total non-operating items (0.06 ) (0.34 ) Other non-operating income (0.01 ) (0.01 ) Financing costs (0.15 ) (0.23 ) Shares outstanding 0.02 0.09 Non-controlling interests 0.01 (0.02 ) Tax rate 0.07 (0.17 )

** 총액은 반올림으로 인해 맞지 않을 수 있다. *** 아르헨티나 합작 법인 발표와 관련, 2021년에는 3분기에 유리하게 조정된 2000만 달러를 제외하고 3억4000만 달러의 순매출 감손비용이 반영되었다. 여기에는 누적 조정 손실액 3억1100만달러가 포함된다.

주요 재무 정보

2022년 12월 31일, 단기 투자금을 포함한 총 부채와 현금은 각각 25억 달러, 2억 3900만 달러다. 2021년 12월 31일 기준으로는 각각 20억 달러, 3억 3200만 달러였다.

4분기에 신고된 순금융 비용은 3400만 달러로 전년 동기에는 1600만 달러였다.

신고 및 조정 법인세 실효세율은 각각 7.3%, 20.1%로, 전년 동기에는 각각 12.8%, 24.2%였다. 신고 세율이 감소한 것은 남미 사업의 비과세 인센티브가 주 원인으로 작용했고, 2021년도 4분기 브라질 간접세에 대한 이자 및 신용 처리와 관련해 우호적 판결이 나온 것이 부분적인 상쇄 요인이었다.

한 해 순자본지출은 2억 9300만 달러로 전년 대비 1100만 달러 증가했다.

주요 비즈니스 리뷰

Total Ingredion

Net Sales

$ in millions 2021 FX

Impact Volume Argentina JV

Volume* Price mix 2022 Change Change

excl. FX Fourth quarter 1,755 (65 ) (39 ) 0 336 1,987 13 % 17 % Full year 6,894 (201 ) 117 (146 ) 1,282 7,946 15 % 18 %

* 2021년 3분기 마무리된 아르헨티나 합작법인 발표와 관련됨, 2021년 실적은 양도된 사업의 일부

Reported Operating Income

$ in millions 2021 FX

Impact Business

Drivers Acquisition /

Integration Restructuring / Impairment Other 2022 Change Change

excl. FX Fourth quarter 86 (9 ) 64 2 25 (11 ) 157 83 % 93 % Full year 310 (30 ) 132 2 43 305 762 146 % 155 %

Adjusted Operating Income

$ in millions 2021 FX

Impact Business

Drivers 2022 Change Change

excl. FX Fourth quarter 113 (9 ) 64 168 49 % 57 % Full year 685 (30 ) 132 787 15 % 19 %

순매출

4분기와 한 해 순매출은 모두 전년 대비 상승했다. 4분기 상승세는 강력한 가격 믹스가 주도했고, 환율 여파와 물량 감소에 의해 부분적으로 상쇄되었다. 한 해 순매출은 환율 여파로 일부 상쇄되었다. 환율 여파를 제외했을 때 순매출은 4분기에 17%, 한 해에 18% 증가했다.



영업이익

4분기 신고 영업이익은 83% 증가한 1억 5700만 달러이고 조정 영업이익은 전년 동기 대비 49% 증가해 1억 6800만 달러를 기록했다. 우호적인 가격 믹스와 원자재 리스크 관리 확대가 이러한 상승세를 이끌었다. 환율 여파를 제외했을 때 신고 및 조정 영업이익은 전년 동기 대비 각각 93%, 57% 상승했다.

한 해 신고 및 조정 영업이익은 각각 7억 6200만 달러, 7억 8700만 달러로 전년 대비 146%, 15% 증가했다.

신고 영업이익 증가는 지난해 아르헨티나 합작 사업과 관련된 매각 예정 자산의 손상 차손이 영향을 미쳤다. 조정 영업이익 증가는 강력한 가격 믹스가 주도했고, 이는 옥수수 가격과 투입 비용 상승에 따른 상쇄분을 초과했다. 환율 여파를 제외했을 때 신고 및 조정 영업이익은 전년 동기 대비 각각 155%, 19% 상승했다.



북미 지역

Net Sales

$ in millions 2021 FX

Impact Volume Price

mix 2022 Change Change

excl. FX Fourth quarter 1,041 (7 ) (15 ) 195 1,214 17 % 17 % Full year 4,137 (17 ) 33 781 4,934 19 % 20 %

Segment Operating Income

$ in millions 2021 FX

Impact Business

Drivers 2022 Change Change

excl. FX Fourth quarter 84 (2 ) 40 122 45 % 48 % Full year 487 (3 ) 81 565 16 % 17 %

4분기 북미 영업이익은 1억 2200만 달러로 전년 동기 대비 3800만 달러 증가했고, 한 해 영업이익은 5억 6500만 달러로 전년 대비 7800만 달러 증가했다. 분기와 한 해 영업이익이 모두 증가한 데에는 우호적인 가격 믹스와 원자재 리스크 관리 확대가 영향을 주었다.



남미 지역

Net Sales

$ in millions 2021 FX

Impact Volume Argentina

JV Volume* Price

mix 2022 Change Change

excl. FX Fourth quarter 256 (5 ) (10 ) 0 48 289 13 % 15 % Full year 1,057 (7 ) 20 (146 ) 200 1,124 6 % 7 %

* 2021년 3분기 마무리된 아르헨티나 합작법인 발표와 관련됨, 2021년 실적은 양도된 사업의 일부

Segment Operating Income

$ in millions 2021 FX

Impact Business

Drivers 2022 Change Change

excl. FX Fourth quarter 30 (2 ) 16 44 47 % 53 % Full year 138 (2 ) 33 169 22 % 24 %

4분기 남미 영업이익은 4400만 달러로 전년 동기 대비 1400만 달러 증가했고, 한 해 영업이익은 1억 6900만 달러로 전년 대비 3100만 달러 증가했다. 분기와 한 해 영업이익이 모두 증가한 데에는 우호적인 가격 믹스가 주 원인으로 작용했고, 옥수수 가격과 투입 비용 상승이 상승분의 일부를 상쇄했다. 환율 여파를 제외했을 때 남미 사업부의 영업이익은 4분기에 53%, 한 해에 24% 상승했다.



아시아 태평양 지역

Net Sales

$ in millions 2021 FX

Impact Volume Price

mix 2022 Change Change

excl. FX Fourth quarter 269 (25 ) (8 ) 46 282 5 % 14 % Full year 997 (79 ) 48 141 1,107 11 % 19 %

Segment Operating Income

$ in millions 2021 FX

Impact Business

Drivers 2022 Change Change

excl. FX Fourth quarter 17 (2 ) 8 23 35 % 47 % Full year 87 (9 ) 15 93 7 % 17 %

4분기 아시아 태평양 영업이익은 2300만 달러로 전년 동기 대비 600만 달러 증가했고, 한 해 영업이익은 9300만 달러로 전년 대비 600만 달러 증가했다. 분기와 한 해 영업이익이 모두 증가한 데에는 우호적인 가격 믹스가 주 원인으로 작용했으며, 환율 여파라 이를 일부 상쇄했다. 환율 여파를 제외했을 때 아시아 태평양 사업부의 영업이익은 4분기에 47%, 한 해에 17% 상승했다.



유럽, 중동 및 아프리카(EMEA) 지역

Net Sales

$ in millions 2021 FX

Impact Volume Price

mix 2022 Change Change

excl. FX Fourth quarter 189 (28 ) (6 ) 47 202 7 % 22 % Full year 703 (98 ) 16 160 781 11 % 25 %

Segment Operating Income

$ in millions 2021 FX

Impact Business

Drivers 2022 Change Change

excl. FX Fourth quarter 20 (3 ) 3 20 0 % 15 % Full year 106 (16 ) 20 110 4 % 19 %

4분기 EMEA 지역 영업이익은 2000만 달러로 전년 동기와 비슷하고, 한 해 영업이익은 1억 1100만 달러로 전년 대비 400만 달러 증가했다. 이러한 실적은 유럽의 우호적인 환경이 주도했으나 파키스탄 환경과 이 지역 내 환율 여파가 상승분을 일부 상쇄했다. 환율 여파를 제외했을 때 이 지역 사업부의 영업이익은 4분기에 15%, 한 해에 19% 상승했다.



배당 및 증권 환매

Ingredion은 2022년 한해 동안 배당금으로 총 1억8100만달러를 지급했으며, 지난 4분기에는 2023년 1분기 배당금으로 주당 0.71달러를 배정한다고 발표했다. 자사는 2022년 한해 동안 총 1억1200만달러 상당의 보통주 발행 주식 130만주를 환매했다. Ingredion은 총 주주 수익률을 뒷받침하기 위한 자본 배분 전략의 일환으로 현금배당과 주식 재매입을 통한 주주 환원을 고려하고 있다.

2023년 연간 전망

자사는 2023년 연간 신고 및 조정 EPS를 7.70~8.40달러 사이로 전망한다. 2021년 조정 EPS는 6.67달러, 기존 전망치는 6.90~7.45달러였다. 이 같은 예상은 인수 관련 통합 및 구조조정 비용, 기타 잠재적인 감손 비용을 제외한 것이다.

자사는 2023년 연간 순매출이 지난해와 비교해 두자릿수 중반대, 영업이익은 한자릿수 후반대에서 두자릿수 초반대 퍼센티지로 성장할 것으로 전망한다.

지난해와 비교해 2023년 연간 전망은 다음과 같다: 북미지역 영업이익은 유리한 가격 믹스가 투입 비용 증가분으로 상쇄되면서 두자릿수 초반 수준의 퍼센티지로 증가할 것으로 예상된다. 남미지역 영업이익은 유리한 가격 믹스가 투입 비용 증가분을 대부분 상쇄하면서 한자릿수 초반의 퍼센티지로 증가할 것으로 예상된다. 아태지역 영업이익은 유리한 가격 믹스와 PureCircle 성장세가 투입 비용 증가분에 부분적으로 상쇄되면서 두자릿수 중반대로 증가할 것으로 예상된다. EMEA 지역 영업이익은 환율 여파로 한자릿수 중반의 퍼센티지로 증가할 것으로 예상된다. 전체 기업 비용은 한자릿수 초반대 퍼센티지로 증가할 것으로 예상한다.

2023년 전체 신고 및 조정 법인세 실효세율은 26.5~28.5%를 기록할 것으로 전망된다. 영업활동으로 인한 2023년 전체 현금흐름은 운전자본 증가 전망에 따라 5억5500만달러에서 6억500만 달러 사이로, 올해 설비 투자액은 약 3억달러가 될 것으로 예상된다.

콘퍼런스 콜 및 웹캐스트 안내

Ingredion은 2023년 2월 8일 오전 8시(미국중부시간), 오전 9시(미국동부시간) Jim Zallie 사장 겸 CEO, James Gray 부사장 겸 CFO가 참석하는 콘퍼런스 콜을 실시했다. 콘퍼런스 콜은 실시간으로 웹캐스트 중계됐으며 웹사이트( https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations )에서 액세스 제공됐다. 프레젠테이션은 웹사이트에 게재될 예정이며 콘퍼런스 콜 시작 몇 시간 전 다운로드 제공을 시작했다. 웹캐스트 리플레이는 제한된 기간 링크( https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results )에서 시청할 수 있다.

회사 개요

시카고 외곽에 본사를 둔 Ingredion Incorporated (NYSE: INGR)는 120여 국가에 소재한 고객사들을 대상으로 각종 원료와 소재를 공급하는 글로벌 리더 기업이다. 연간 순매출액이 2022년 기준 79억 달러에 육박하는 당사는 곡물, 과일, 야채, 기타 식물성 재료를 부가가치 높은 원료 및 바이오 소재로 만들어 식품, 음료, 동물 뉴트리션, 양조업, 산업용 시장 등 다양한 업계에 공급하고 있다. 전 세계 곳곳에 Idea Labs® 혁신 센터를 운영 중이며 1만2000여명의 직원들이 근무하고 있는 당사는 사람, 자연, 기술이 가진 잠재력을 결합해 더 나은 삶을 만든다는 목표를 고객사와 함께 만들고 목표의 달성에 매진하고 있다. 자세한 정보 및 최신 소식은 ingredion.com 에서 확인할 수 있다.

미래예측진술

본 보도자료는 1933년 제정된 증권법 Section 27A, 1934년 제정된 증권거래법 Section 21E에 의거해 미래예측진술을 포함할 수 있다. 이들 미래예측진술이 면책조항의 적용을 받는다. 미래예측진술에는 자사의 2022년 전체 신고 및 조정 영업이익, 세그먼트 영업이익, 신고 및 조정 EPS, 신고 및 조정 실표세율, 영업 현금흐름, 설비 투자비에 대한 회사의 기대치 등을 포함하며 자사의 전망, 미래 운영 혹은 미래 재무 상태, 순매출액, 영업이익, 생산량, 운영 비용, 법인세율, 설비 투자비, 현금흐름, 경비, 혹은 경영진 계획 혹은 전략이나 목표 등 기타 재무적 사항, 그리고 전술한 사항들의 기저에 있는 기대치나 믿음에 대한 모든 추정을 포함한다.

미래예측진술들은 ‘아마도’, ‘~할 것’, ‘~해야 한다’, ‘예상한다’, ‘추정한다’, ‘믿는다’, ‘계획하다’, ‘기획하다’, ‘추산하다’, ‘기대하다’, ‘의도하다’, ‘지속하다’, ‘임시’, ‘예측’, ‘전망’, ‘추진하다’, ‘기회’, ‘잠재력’, ‘일시적’과 기타 유사한 표현이나 부정적인 표현에 의해 구별된다. 이 보도자료에서 역사적 사실, 혹은 이와 관련된 진술을 제외한 모든 진술은 미래예측진술이다.

미래예측진술들은 현재 상황 혹은 기대치에 기반하지만 내재된 리스크와 불확실성을 담고 있으며 이 중 대부분은 예상이 어렵고 자사가 제어하기 힘든 요소들이다. 자사는 이러한 미래예측진술에 반영된 자체적 예상치들이 타당한 추정에 기반하고 있다고 판단한다. 다만 자사의 예상치들이 모두 입증될 것이라는 보장은 없기 때문에 투자자들은 이 부분에 주의해야 한다.

실제 결과나 상황은 여러 가지 요인들로 인해 미래예측진술에서 표현되거나 암시된 것과 실질적으로 달라질 수 있다. 여기에는 코로나19가 자사 제품 수요와 재무실적에 미치는 영향, 고과당 옥수수 시럽 등 자사 제품에 대한 소비 취향 변화, 글로벌 경제 상황과 특히 남미 지역 정치경제, 환율 상황과 유럽 지역 정치경제 상황 등 전반적인 정치, 경제, 비즈니스, 시장 상황이 자사 고객사와 자사가 원자재를 구매하거나 제품을 생산, 판매하는 지역별 소비자 및 국가, 그리고 자사 매출, 제품 가격 책정, 고객사로부터 미수금을 회수하고 적절한 수준의 금리로 자금을 조달할 수 있는 자사 능력에 미칠 영향, 식품과 음료, 동물 뉴트리션, 양조업계 등 자사가 제품을 공급하거나 공급 받고 매출에 큰 비중을 차지하는 주요 산업의 미래 재무 실적, 유전자 변형 및 생명공학을 통해 개발한 제품의 시장 수용성과 관련된 불확실성, 기대치를 충족시키는 품질의 신제품과 신규 서비스를 개발 혹은 매입할 수 있는 자사의 능력, 옥수수 오일 등 연산품에 대한 시장 내 가격 변동성 등 옥수수 정제 및 관련 산업의 경쟁 및 고객사 압박 증가, 감자녹말, 타피오카, 아라비아 검, 기타 자사 제품들이 원료로 사용하는 곡물 등 원자재 조달 가능 여부, 옥수수 등 기타 원자재에 대한 고객사 공급량을 늘릴 수 있는 능력, 파키스탄 내 에너지 문제 등 에너지 비용 및 가용성, 계획된 공장 정비와 투자 프로젝트를 예산 내에서 성공적으로 실행하고 선적, 항공 수송 등 비용 절감을 달성하는 등 예산 내 집행 달성 및 기대되는 시너지를 확보할 수 있는 자사의 능력, 기후변화, 그리고 기후 변화에 대응하기 위한 법률, 규제 변화, 시장 조치가 잠재적 영향, 유리한 조건으로 타 기업을 인수하거나 전략적 동맹을 체결할 수 있는 능력, 다른 기업을 성공적으로 통합, 흡수하고 전략적 동맹을 유지하며 전술한 시너지 효과를 획득할 수 있는 능력, 각 제조시설이 겪고 있는 어려움 수습, 외환 변동성, 금리 및 환율 변동성, 시장 변동성 및 이에 대한 리스크 헤징 등 금융 및 자본시장 변동 상황, 원자재와 에너지 조달 및 가격, 환율과 금리 변동성 등 러시아와 우크라이나 사이의 갈등이 미치는 영향, 인재 영입와 개발, 동기 부여, 그리고 직원들과의 좋은 관계를 유지하는 자사의 능력, 자연재해나 전쟁, 기타 유사한 적대 행위, 테러 위협, 코로나19 등 전염병 창궐이나 기타 회사가 통제하기 힘든 중대한 이벤트가 회사 사업에 미치는 영향, 영업권이나 장기 자산에 대한 감손회계 가능성, 정부 정책과 법률, 규제 변화, 그리고 환경 규제 등 법적 컴플라이언스 준수 비용, 추가적인 법인세 예수금에 대한 세율 및 익스포져 변동, 금리 상승으로 인해 발생할 수 있는 차입 비용의 증가, 합리적 수준의 금리로 자금을 조달 및 기타 미래 사업 성장 및 확장을 위해 충분한 자금을 확보하는 데 미치는 요소들, 자사의 정보기술 시스템과 프로세스, 사업장의 보안 유출, 자사 주가에 악영향을 줄 수 있는 주식시장 변동성 및 기타 요인, 배당 정책 지속에 따른 리스크, 실적 보고와 관련한 내부 통제 능력 등이 있지만 여기에 한정되지는 않는다.

자사의 미래예측진술은 보도자료 발표일을 기준으로 하며 자사는 발표 이후 발생하는 이벤트나 상황에 따른 새로운 정보를 업데이트할 의무가 없다. 만약 자사가 이들 미래예측진술을 업데이트, 혹은 수정할 경우에도 투자자들은 자사가 추가적으로 업데이트, 혹은 수정할 것이라고 판단해서는 안 된다. 기타 미래예측진술과 다른 리스크에 대한 사항은 자사의 10-K 형식 연례 보고서(2021년 12월 31일 마감), 차후 제출되는 분기별 10-Q 보고서(2022년 3월 31일 마감), 차후 제출되는 10-Q, 8-K 보고서의 Risk Factors란을 참고하면 된다.

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Income

(Unaudited)

(in millions, except per share amounts) Three Months Ended

December 31, Change

%



Twelve Months Ended

December 31, Change

% 2022 2021 2022 2021 Net sales $ 1,987 $ 1,755 13 % $ 7,946 $ 6,894 15 % Cost of sales 1,636 1,465 6,452 5,563 Gross profit 351 290 21 % 1,494 1,331 12 % Operating expenses 187 184 2 % 715 668 7 % Other operating expense (income) 9 (5 ) 13 (34 ) Restructuring/impairment charges and related adjustments (2 ) 25 4 387 Operating income 157 86 83 % 762 310 146 % Financing costs 34 16 99 74 Other non-operating (income) (1 ) (8 ) (5 ) (12 ) Income before income taxes 124 78 59 % 668 248 169 % Provision for income taxes 9 10 166 123 Net income 115 68 69 % 502 125 302 % Less: Net income attributable to non-controlling interests 1 1 10 8 Net income attributable to Ingredion $ 114 $ 67 70 % $ 492 $ 117 321 % Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 65.8 66.8 66.2 67.1 Diluted 66.7 67.6 67.0 67.8 Earnings per common share of Ingredion: Basic $ 1.73 $ 1.00 73 % $ 7.43 $ 1.74 327 % Diluted $ 1.71 $ 0.99 73 % $ 7.34 $ 1.73 324 %

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Balance Sheets

(in millions, except share and per share amounts) December 31,

2022 December 31,

2021 (Unaudited) Assets Current assets Cash and cash equivalents $ 236 $ 328 Short-term investments 3 4 Accounts receivable – net 1,411 1,130 Inventories 1,597 1,172 Prepaid expenses 62 63 Total current assets 3,309 2,697 Property, plant and equipment – net 2,407 2,423 Intangible assets – net 1,301 1,348 Other assets 544 531 Total assets $ 7,561 $ 6,999 Liabilities and equity Current liabilities Short-term borrowings $ 543 $ 308 Accounts payable and accrued liabilities 1,339 1,204 Total current liabilities 1,882 1,512 Long-term debt 1,940 1,738 Other non-current liabilities 477 524 Total liabilities 4,299 3,774 Share-based payments subject to redemption 48 36 Redeemable non-controlling interests 51 71 Equity Ingredion stockholders’ equity: Preferred stock — authorized 25,000,000 shares — $0.01 par value, none issued - - Common stock — authorized 200,000,000 shares — $0.01 par value, 77,810,875 issued at December 31, 2022 and December 31, 2021 1 1 Additional paid-in capital 1,132 1,158 Less: Treasury stock (common stock: 12,116,920 and 11,154,203 shares at December 31, 2022 and December 31, 2021, respectively) at cost (1,148 ) (1,061 ) Accumulated other comprehensive loss (1,048 ) (897 ) Retained earnings 4,210 3,899 Total Ingredion stockholders’ equity 3,147 3,100 Non-redeemable non-controlling interests 16 18 Total equity 3,163 3,118 Total liabilities and equity $ 7,561 $ 6,999

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(Unaudited)

(in millions)



Twelve Months Ended December 31, 2022 2021 Cash provided by operating activities: Net income $ 502 $ 125 Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: Depreciation and amortization 215 220 Mechanical stores expense 55 55 Impairment on disposition of assets - 340 Deferred income taxes (3 ) (61 ) Margin accounts (44 ) (32 ) Changes in other trade working capital (620 ) (248 ) Other 47 (7 ) Cash provided by operating activities 152 392 Cash used for investing activities: Capital expenditures and mechanical stores purchases (300 ) (300 ) Proceeds from disposal of manufacturing facilities and properties 7 18 Payments for acquisitions, net of cash acquired (29 ) (40 ) Other 2 (13 ) Cash used for investing activities (320 ) (335 ) Cash provided by (used for) financing activities: Proceeds from borrowings, net 293 (390 ) Commercial paper borrowings, net 140 250 (Repurchases) of common stock, net (103 ) (49 ) Purchases of non-controlling interests (46 ) - Dividends paid, including to non-controlling interests (181 ) (184 ) Cash provided by (used for) financing activities 103 (373 ) Effect of foreign exchange rate changes on cash (27 ) (21 ) Decrease in cash and cash equivalents (92 ) (337 ) Cash and cash equivalents, beginning of period 328 665 Cash and cash equivalents, end of period $ 236 $ 328

Ingredion Incorporated

Supplemental Financial Information

(Unaudited)

I. Geographic Information of Net Sales and Operating Income

(in millions, except for percentages) Three Months Ended

December 31, Change



Change

Excl. FX Twelve Months Ended

December 31, Change



Change

Excl. FX 2022 2021 2022 2021 Net Sales North America $ 1,214 $ 1,041 17 % 17 % $ 4,934 $ 4,137 19 % 20 % South America 289 256 13 % 15 % 1,124 1,057 6 % 7 % Asia-Pacific 282 269 5 % 14 % 1,107 997 11 % 19 % EMEA 202 189 7 % 22 % 781 703 11 % 25 % Total Net Sales $ 1,987 $ 1,755 13 % 17 % $ 7,946 $ 6,894 15 % 18 % Operating Income North America $ 122 $ 84 45 % 48 % $ 565 $ 487 16 % 17 % South America 44 30 47 % 53 % 169 138 22 % 24 % Asia-Pacific 23 17 35 % 47 % 93 87 7 % 17 % EMEA 20 20 — % 15 % 110 106 4 % 19 % Corporate (41 ) (38 ) (8 )% (8 )% (150 ) (133 ) (13 )% (13 )% Sub-total 168 113 49 % 57 % 787 685 15 % 19 % Acquisition/integration costs - (2 ) (1 ) (3 ) Restructuring/impairment charges - (25 ) (4 ) (47 ) Impairment on disposition of assets - - - (340 ) Other matters (11 ) - (20 ) 15 Total Operating Income $ 157 $ 86 83 % 93 % $ 762 $ 310 146 % 155 %

II. Non-GAAP 정보

자사는 일반회계기준(GAAP)을 통해 작성된 연결재무제표를 보완하기 위해 비 GAAP 역사적 재무지표를 사용했다. 여기에는 인수 합병 비용, 구조조정 및 상각 비용, 멕시코 세무 규정(이익), 기타 특정 GAAP 항목이 제외되었다. 이러한 비 GAAP 수치를 언급할 시에 '조정'이라는 표현을 사용한다. 자사 경영진은 전략적 결정, 미래 실적 예상 및 현재 실적 평가를 위해 내부적으로 비 GAAP 재무제표를 사용한다.

비 GAAP 재무제표 공시를 통해 경영진은 투자자들에게 해당 시기 자사 사업 실적 및 추이에 대해 보다 의미 있고 일관성 있는 비교 자료를 제공하려는 목적을 가지고 있다. 이러한 비 GAAP 재무제표는 GAAP에 부합하는 실적과 함께 공개한다. 또한 GAAP 실적과 함께 공개 시 자사 사업에 대한 추가적인 시각을 반영하고 자사 사업에 영향을 미치는 각 요인과 추이에 대해 보다 종합적인 이해를 제공한다. 이러한 비 GAAP 지표는 보완적 의미로 받아들여져야 하며 GAAP를 적용해 산출된 지표보다 우위에 있거나 이를 대체하지 아니한다.

비 GAAP 재무제표는 GAAP 기준에 맞춰 작성되지 않았기 때문에 각 정보는 다른 기업들의 것과 비교해서 판단할 필요는 없다. 항목별 비 GAAP 역사적 재무제표를 조정한 GAAP 지표는 하단 표에 기재되었다.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share (“EPS”) to

Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS

(Unaudited)

Three Months Ended

December 31, 2022 Three Months Ended

December 31, 2021 Twelve Months Ended

December 31, 2022 Twelve Months Ended

December 31, 2021 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 114 $ 1.71 $ 67 $ 0.99 $ 492 $ 7.34 $ 117 $ 1.73 Add back: Acquisition/integration costs (i) 4 0.06 1 0.01 5 0.08 7 0.10 Restructuring/impairment charges (ii) — — 19 0.28 3 0.05 36 0.53 Impairment on disposition of assets (iii) — — — — — — 340 5.01 Other matters (iv) 8 0.12 (12 ) (0.18 ) 15 0.22 (22 ) (0.32 ) Fair value adjustments to equity investments (v) — — (5 ) (0.07 ) — — (5 ) (0.07 ) Tax item - Mexico (vi) (2 ) (0.03 ) 2 0.03 (4 ) (0.06 ) 6 0.09 Other tax matters (vii) (14 ) (0.21 ) 2 0.03 (12 ) (0.18 ) (27 ) (0.40 ) Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 110 $ 1.65 $ 74 $ 1.09 $ 499 $ 7.45 $ 452 $ 6.67

순익, EPS, 세율은 반올림으로 인해 맞지 않을 수 있으며 재산출되지 아니하였다.

참고

(i) 2022년 12월 31일 마감된 3개월 및 12개월 기간 동안 자사에서는 아르헨티나 합작 법인에 대한 투자로 각각 400만달러, 500만달러의 세전 인수 및 통합 비용이 발생했다.

2021년 12월 31일 마감된 3개월 및 12개월 기간 동안 자사에서는 PureCircle, KaTech, Verdient Foods 인수 및 Amyris와 아르헨티나 합작법인 투자로 인해 각각 200만 달러와 300만달러의 세전 인수 및 통합 비용이 발생했다.

(ii) 2022년 12월 31일 마감된 12개월 기간 동안 자사에서는 Cost Smart 프로그램에 따라 400만달러의 구조조정 관련 세전 비용이 발생했다. 2021년 12월 31일 마감된 3개월 및 12개월 기간 동안 자사에서는 주로 Cost Smart 프로그램 관련 비용으로 각각 2500만달러와 4700만달러의 구조조정 관련 세전 비용이 발생했다.

(iii) 2021년 12월 31일 마감된 12개월 기간 동안 자사는 Ingredion의 아르헨티나 합작법인 활동과 관련된 3억4000만달러의 순자산 손상차손 비용이 발생했다.

(iv) 2022년 12월 31일 마감된 3개월 및 12개월 기간 동안 자사는 1100만달러의 세전 편익을 기록했다. 이는 주로 미국 지역 작업 중단에 따른 것이다. 2021년 12월 31일 마감된 12개월 기간 동안 자사는 1500만달러의 세전 편익을 기록했다. 이는 브라질 대법원이 2021년 5월 자사가 받을 자격이 있는 일부 간접세 세제혜택과 관련해 유리한 판결을 내렸기 때문이다.

(v) 2021년 12월 31일 마감된 3개월 및 9개월 기간 동안 자사는 주식 투자분에 대해 세전 적정가치조정분으로 600만달러를 기록했다.

(vi) 2022년 12월 31일 마감된 3개월 및 12개월 기간 동안 자사는 각각 200만달러와 400만달러의 세제 혜택을 기록했다. 2022년 12월 31일 마감된 3개월 및 12개월 기간 동안 자사는 각각 200만달러와 600만달러의 과세 조정분을 기록했다. 이는 미국 달러화 대비 페소화 환율 여파와 자사의 멕시코 사업 재무제표 재측정 여파에 따른 것이다.

(vii) 2022년 4분기에 자사는 2018년부터 2021년 기간 브라질 정부로부터 받은 보조금에 대해 2000만달러의 법인세 혜택을 받았는데, 기존에는 과세 대상이었다. 기타 조정분은 전년도 조세 채무 및 우발성 채무, 상기 비 GAAP 차감의 세무 결과와 관련이 있다.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income

(Unaudited)

(in millions, pre-tax)



Three Months Ended

December 31, Twelve Months Ended

December 31, 2022 2021 2022 2021 Operating income $ 157 $ 86 $ 762 $ 310 Add back: Acquisition/integration costs (i) - 2 1 3 Restructuring/impairment charges (ii) - 25 4 47 Impairment on disposition of assets (iii) - - - 340 Other matters (iv) 11 - 20 (15 ) Non-GAAP adjusted operating income $ 168 $ 113 $ 787 $ 685

(i)부터 (iv)까지의 항목은 Ingredion의 GAAP 순이익과 희석 EPS를 Non-GAAP 조정 순이익과 조정 희석 EPS로 조정한 재무자료에 언급된 각주 (i)에서 (iv)를 참고하면 된다.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective Income Tax Rate

(Unaudited)

(in millions)



Three Months Ended December 31, 2022 Twelve Months Ended December 31, 2022 Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 124 $ 9 7.3 % $ 668 $ 166 24.9 % Add back: Acquisition/integration costs (i) 4 - 5 - Restructuring/impairment charges (ii) - - 4 1 Other matters (iv) 11 3 20 5 Tax item - Mexico (vi) - 2 - 4 Other tax matters (vii) - 14 - 12 Adjusted Non-GAAP $ 139 $ 28 20.1 % $ 697 $ 188 27.0 %





(in millions)



Three Months Ended December 31, 2021 Twelve months ended December 31, 2021 Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 78 $ 10 12.8 % $ 248 $ 123 49.6 % Add back: Acquisition/integration costs (i) 2 1 3 (3 ) Restructuring/impairment charges (ii) 25 6 47 11 Impairment on disposition of assets (iii) - - 340 - Other matters (iv) - 12 (15 ) 7 Fair value adjustments to equity investments (v) (6 ) (1 ) (6 ) (1 ) Tax item - Mexico (vi) - (2 ) - (6 ) Other tax matters (vii) - (2 ) - 27 Adjusted Non-GAAP $ 99 $ 24 24.2 % $ 617 $ 158 25.6 %

(i)부터 (vii)까지의 항목은 Ingredion의 GAAP 순이익과 희석 EPS를 Non-GAAP 조정 순이익과 조정 희석 EPS로 조정한 재무자료에 언급된 각주 (i)에서 (vii)를 참고하면 된다.

