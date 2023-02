AGF annonce la clôture du Fonds Portefeuille FNB équilibré mondial AGFiQ et du Fonds Portefeuille FNB mondial de revenu AGFiQ

TORONTO, 10 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Placements AGF Inc. (« AGF ») a annoncé aujourd’hui la clôture du Fonds Portefeuille FNB équilibré mondial AGFiQ et du Fonds Portefeuille FNB mondial de revenu AGFiQ (les « Fonds »), qui aura lieu à la fin de la journée ouvrable, le 14 avril 2023 (la « date de clôture »), ou autour de cette date. La décision de clôturer ces Fonds a été motivée par le faible nombre d’investisseurs, l’actif relativement peu élevé et les coûts associés au maintien de fonds de si petite taille.

À compter du 10 février 2023, les parts de ces Fonds ne sont plus offertes aux fins d’achat et AGF a cessé d’accepter les nouvelles demandes d’achat et d’échange concernant ces Fonds, y compris celles qui se rapportent aux programmes d’investissement systématique et d’échange.

Les investisseurs peuvent transférer leurs placements dans un autre fonds ou racheter leurs parts. AGF renonce à la part des frais de gestion normalement applicable aux fonds, et ce, à partir de la fin de la journée ouvrable du 10 février 2023, jusqu’à la date de clôture. Veuillez noter que des distributions pourraient être versées à l’égard de ces Fonds avant la date de clôture.

Les parts des Fonds visés par la clôture qui resteront détenues dans les Fonds, dans le cadre de régimes enregistrés au nom du client, seront transférées dans le Fonds de marché monétaire canadien AGF (même série), le 13 avril 2023 ou autour de cette date, sans qu’aucuns frais reportés ne soient imputés. Les parts des Fonds visés par la clôture qui resteront détenues dans les Fonds, dans le cadre de régimes non enregistrés au nom du client ou dans tout type de compte en prête-nom ou de compte intermédiaire (enregistré ou non enregistré) seront rachetées à la date de clôture ou autour de cette date, sans qu’aucuns frais de rachat ni aucuns frais de vente ne soient imputés.

Pour de plus amples renseignements sur les Fonds AGF, visitez le site at AGF.com .

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale, qui offre l’excellence en investissant sur les marchés publics et privés, dans le cadre de ses trois secteurs d’activités distincts : Placements AGF, Capital Privé AGF et Patrimoine Privé AGF.

AGF apporte de la discipline selon une approche visant à procurer une expérience exceptionnelle à la clientèle et à incorporer des pratiques saines, responsables et durables. Les solutions d’investissement de la Société, qui reposent sur les compétences d’AGF axées sur des activités fondamentales et quantitatives de même que sur l’investissement privé, s’étendent à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers et leurs clients, jusqu’aux particuliers bien nantis et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF, dont le siège social est situé à Toronto (Canada), a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord et en Europe. Avec un actif géré, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions, totalisant plus de 42 milliards de dollars, AGF offre ses produits et services à plus de 800 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

