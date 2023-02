TELUS annonce la nomination de l’honorable John P. Manley en tant que président du conseil d’administration

English French

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 10 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS Corporation (TSX : T, NYSE : TU) a le plaisir d’annoncer que le conseil d’administration de TELUS a approuvé la nomination de l’honorable John P. Manley, C.P., O.C., en tant que président du conseil. M. Manley prendra ses fonctions après sa réélection lors de l’Assemblée générale annuelle de TELUS, qui se tiendra au début du mois de mai 2023. Il succédera à Dick Auchinleck, qui prend sa retraite après 20 ans de service exemplaire au conseil d’administration de TELUS, dont huit ans à sa présidence. M. Manley a été nommé conformément au solide processus de planification de la relève de l’entreprise, que le conseil d’administration a appliqué après une évaluation par un tiers de son efficacité et de celle de ses membres.



« La nomination de John à la présidence de notre conseil d’administration témoigne de la solidité de notre processus de planification de la relève, note Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Tout au long de son mandat au conseil d’administration, John a fait preuve d’un degré exceptionnel de professionnalisme, de leadership éclairé et d’intégrité, jouant un rôle clé dans la stratégie de croissance de TELUS inégalée dans le secteur. Nous nous réjouissons de continuer de profiter de son expertise, de sa direction éclairée et de sa profonde compréhension de notre secteur. Sous sa nouvelle présidence, nous poursuivrons nos succès dans un marché hautement concurrentiel et dynamique. »

« Au nom de l’équipe TELUS, je tiens à remercier chaleureusement Dick de son immense contribution et de sa passion sans bornes au cours des deux dernières décennies, ajoute M. Entwistle. Grâce à son leadership et à sa sagesse, notre entreprise a constamment produit les meilleurs résultats du secteur sur les plans opérationnel et financier, loin devant nos concurrents. Nous avons également créé de la valeur supérieure pour nos actionnaires, offert un service à la clientèle hors pair et renforcé nos réseaux mondialement reconnus afin que tous les Canadiens aient accès à l’information et aux ressources qui leur importent le plus. Et surtout, nous avons surpassé les objectifs ambitieux que nous nous étions fixés en matière de diversité du conseil d’administration. Notre entreprise est devenue un chef de file du sociocapitalisme en mettant notre technologie au service de véritables changements, comme la transformation de l’accès aux soins, l’amélioration de la durabilité de la chaîne alimentaire, la réduction de notre empreinte environnementale et l’offre d’une connectivité aux Canadiens dans le besoin. »

« Travailler aux côtés du conseil d’administration de TELUS, de Darren et de toute l’équipe de direction au cours des deux dernières décennies a été très gratifiant : nous avons conclu le premier appel public à l’épargne le plus important de l’histoire de la Bourse de Toronto avec TELUS International, nous avons mené à bien le lancement et l’expansion de TELUS Santé et de TELUS Agriculture & Biens de consommation, nous avons reçu des honneurs internationaux pour nos réseaux de calibre mondial et nous avons atteint 18 millions de connexions clients dans l’ensemble de nos offres, ce qui représente une croissance de 318 pour cent depuis 2000, soutient M. Auchinleck. J’ai grande confiance en la bonne position de TELUS pour rester sur la voie du succès sous la présidence de John. Il possède une vaste expérience et une connaissance approfondie de notre secteur en rapide évolution. Cela aidera TELUS à continuer de créer de véritables changements afin d’améliorer la situation sociale, environnementale et économique de millions de gens au Canada et partout dans le monde. »

« C’est pour moi un privilège de prendre la relève de Dick à la présidence du conseil d’administration. J’œuvrerai résolument à poursuivre le travail accompli dans la continuité de la transformation et de la croissance de TELUS, indique quant à lui M. Manley. Je suis impatient de me consacrer à plein temps à mes fonctions de président et suis profondément honoré de la confiance que le conseil d’administration a placée en moi. Je m’engage à travailler en partenariat avec Darren, avec mes collègues du conseil d’administration et avec la brillante équipe de direction de TELUS afin de poursuivre notre expansion diversifiée à l’échelle mondiale, de demeurer à l’avant-garde mondiale du sociocapitalisme et de faciliter les changements transformationnels grâce à la technologie durant les années à venir. »

Dick Auchinleck

M. Auchinleck a travaillé pendant 25 ans pour Gulf Canada Resources Limited, dont il était président et chef de la direction au moment de prendre sa retraite en 2001. Il a également siégé au conseil d’administration de ConocoPhillips, de 2001 à 2018, notamment en qualité d’administrateur principal indépendant à partir de 2007. Il est membre de l’Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta et de l’Institute of Corporate Directors. En tant que membre indépendant du conseil d’administration de TELUS depuis 2003 et président depuis 2015, M. Auchinleck a joué un rôle essentiel auprès du conseil et du chef de la direction pendant une période de croissance et de réalisations hors pair de l’entreprise au Canada et à l’international. Depuis le début de 2000 jusqu’au début de 2023, TELUS a produit un rendement total de 705 pour cent pour les actionnaires. Ce résultat est le meilleur parmi ceux de ses homologues en télécommunication dans le monde. De plus, sous la gouverne de Dick, la valeur de l’entreprise a sextuplé depuis 2000 pour atteindre 64 milliards de dollars. TELUS International a également conclu un premier appel public à l’épargne très fructueux, affichant une capitalisation boursière de plus de 10 milliards de dollars.

John Manley

M. Manley est conseiller d’affaires principal au sein du cabinet d’avocats Bennett Jones s.r.l. Il a occupé le poste de président et chef de la direction du Conseil canadien des affaires de 2010 à 2018, et a agi à titre de président du conseil d’administration de la CIBC et de CAE Inc. Auparavant, il a œuvré en politique pendant 16 ans, assumant notamment les fonctions de vice-premier ministre du Canada et de ministre de l’Industrie, des Affaires étrangères et des Finances. Il a été le ministre de l’Industrie ayant eu les plus longs états de service depuis la Seconde Guerre mondiale. Il est Officier de l’Ordre du Canada. L’un des plus anciens membres indépendants du conseil d’administration de TELUS, M. Manley a siégé à tous les comités du conseil depuis 2012. Sous sa présidence du comité de gouvernance d’entreprise, TELUS est devenue l’une des rares entreprises canadiennes à adopter et surpasser ses objectifs de diversité sans se limiter aux genres, véritable gage de diversité au sein de la haute direction.

