TELUS annonce une contribution sans précédent de 125 millions de dollars pour soutenir les jeunes et bâtir des collectivités plus fortes

Cette contribution est la plus importante jamais versée par TELUS en une année et représente cinq pour cent de son bénéfice avant impôts.



Malgré le recul des dons de bienfaisance des entreprises en raison des défis économiques et inflationnistes croissants, TELUS demeure un modèle de philanthropie en continuant d’aider les collectivités.

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 10 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’heure où la population du pays fait face à l’incertitude économique grandissante, à des crises humanitaires dévastatrices et à des injustices sociales qui affligent les collectivités d’ici et d’ailleurs, TELUS a honoré son engagement à être l’entreprise la plus généreuse du monde en faisant don de 125 millions de dollars et de 1,44 million d’heures de bénévolat au cours de la dernière année. Tandis que de grandes entreprises nord-américaines consacrent un pour cent de leurs bénéfices avant impôt s au mieux-être de la société, pour la troisième année de suite, TELUS a réinvesti cinq pour cent des siens dans la collectivité. Depuis 2000, la grande famille TELUS a versé l’équivalent de 1,5 milliard de dollars en don sous forme de contributions en argent, en nature, en programmes et en temps, incluant deux millions de jours de bénévolat.

« L’équipe TELUS est animée par un désir sincère de susciter des changements sociaux positifs dans les collectivités où elle exerce ses activités et de créer un futur meilleur pour les gens du monde entier, déclare Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. De plus en plus, les citoyens choisissent de faire affaire avec des entreprises qui partagent leurs valeurs, ce qui montre à quel point la bienfaisance et la réussite commerciale vont de pair. Aujourd’hui plus que jamais, les collectivités ont besoin du soutien des entreprises pour mener à bien leurs efforts philanthropiques essentiels. À cet égard, en consacrant généreusement 1,44 million d’heures de bénévolat et 125 millions de dollars à la jeunesse, notre formidable équipe démontre que nous sommes plus qu’une entreprise : nous formons aussi un mouvement humain profondément attaché à sa vocation sociale. Ces efforts exceptionnels s’ajoutent au 1,5 milliard de dollars, dont deux millions de jours de bénévolat, que la famille TELUS a investis depuis 2000 dans les collectivités de partout que nous servons et dans lesquelles nous vivons et travaillons en tant que citoyens. »

Comme le souligne le dernier Rapport sur les dons de CanaDon, les 15 dernières années ont été marquées par une baisse constante des dons de charité au pays, et ce recul devrait s’accentuer en raison des effets durables de la pandémie, de l’incertitude économique, des tensions géopolitiques et de l’inflation. Le rapport de l’année dernière révélait que 25 pour cent des Canadiens prévoyaient donner moins en 2022 qu’en 2021, et ce, alors que 26 pour cent des Canadiens s’attendent à devoir se tourner vers des organismes de charité pour obtenir des produits de première nécessité en 2022.

En période de récession, les initiatives à vocation sociale sont souvent les premières à faire les frais d’un sous-financement et de coupes budgétaires en entreprise. En plaçant l’environnement, la société, la gouvernance et la responsabilité sociale au cœur de sa stratégie commerciale, TELUS se donne les moyens de continuer à apporter un soutien essentiel et durable à son équipe, aux collectivités et à nos concitoyens qui ont besoin de notre aide plus que jamais.

Au cours des trois dernières années, les dons de TELUS ont augmenté de façon constante :

La Fondation TELUS pour un futur meilleur a amélioré la qualité de vie de plus d’un million de jeunes en remettant 10,6 millions de dollars à 548 organismes de bienfaisance en 2022.

TELUS a consacré en 2022 plus de 30 millions de dollars à l’établissement d’un nouveau programme de bourses innovant pour aider les jeunes défavorisés à accéder aux études postsecondaires, même s’ils n’en ont pas les moyens.

En 2022, TELUS a recueilli 6,6 millions de dollars au profit d’initiatives d’aide humanitaire et de secours d’urgence dans différentes régions du monde, offrant ainsi un soutien direct aux personnes touchées par le conflit en Ukraine, les ouragans Fiona et Ian, les inondations au Pakistan et les troubles en Iran.

Fidèle à son engagement de verser 10 millions de dollars à des initiatives de réconciliation avec les Autochtones, TELUS a accordé des dons à 15 programmes communautaires voués à la sécurité alimentaire, à la revitalisation culturelle ainsi qu’à la santé et au mieux-être des peuples autochtones du pays.

TELUS a inauguré un tout premier camp d’été axé sur l’inclusion, le mieux-être et les contacts personnalisés avec la nature pour les jeunes du pays.

TELUS a élargi ses programmes de services Internet, mobiles, technologiques et de santé à faible coût, qui ont déjà permis d’aider 342 000 personnes marginalisées à ce jour. Elle a notamment étendu le programme Internet pour l’avenir à des milliers de personnes âgées à faible revenu en Colombie-Britannique, en Alberta et au Québec, élargi la portée du programme Mobilité pour l’avenir pour les réfugiés bénéficiant d’une aide gouvernementale, et déployé le programme Mobilité pour l’avenir pour les femmes autochtones à risque en Ontario.

Pour en savoir plus sur la façon dont TELUS contribue à créer un futur meilleur pour tous, visitez telus.com/vocationsociale.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 18 milliards de dollars et à 18 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D’année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui les relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent leur vie meilleure.

Présente dans 30 pays, TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs en forte croissance, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, et du commerce électronique et de la technologie financière.

TELUS Santé est un chef de file mondial de soins de santé qui propose des solutions de soins préventifs et de mieux-être aux employés et à leur famille. En plus d’offrir un service à la clientèle inégalé, l’équipe TELUS et 100 000 autres professionnels de la santé s’appuient sur les capacités numériques et les outils d’analyse des données de TELUS pour chercher à améliorer constamment les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale dont profitent 68 millions de personnes dans le monde. Plus grand fournisseur d’intelligence de données et de solutions numériques en son genre, TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production efficace et durable, des semences jusqu’à l’épicerie. Grâce à la traçabilité de bout en bout, elle contribue à rehausser la salubrité et la qualité des aliments et d’autres produits destinés aux consommateurs.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, TELUS et les membres actuels et retraités de son équipe ont, depuis 2000, offert 1,5 milliard de dollars et 2 millions de jours de bénévolat à la collectivité. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter ( @NouvellesTELUS ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).