全球排名領先律師事務所 ROSEN 鼓勵蒙受損失的 Gemini Earn Program 投資者在對 Gemini Trust Company, LLC, Tyler Winklevoss 和 Cameron Winklevoss 提出證券集體訴訟的重要截止日期前尋求法律意見

紐約, Feb. 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒在 2021 年 2 月 2 日至 2022 年 12 月 27 日（包括起止兩日，以下稱為「集體訴訟期」）期間透過名為「Gemini Earn」的項目進行 Gemini 利息帳戶 (「GIA」) 投資之人士，請謹記 2023 年 2 月 27 日這一重要的首席原告截止日期。

本案針對 Gemini Trust Company, LLC、Tyler Winklevoss 和 Cameron Winklevoss （以下合稱為「被告」）提起訴訟。

影響：若您在集體訴訟期內曾投資於 Gemini Earn，您可能有權獲得賠償，並透過勝訴收費安排，免去任何自付費用或開支。

下一步行動：如欲加入 Gemini 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=11066 或是撥打免費電話 866-767-3653，與 Phillip Kim 律師聯絡，或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 了解關於集體訴訟的資訊。該案已提起集體訴訟。如果您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 2 月 27 日前向法院提出申請。首席原告是集體訴訟中代表其他成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在起主導作用方面具有成功業績記錄的合格律師。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。選擇法律顧問還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資人提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資人追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資人追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據該訴訟，Gemini 做出了可提起訴訟的錯誤陳述，透過吹捧 Gemini Earn 是儲存加密資產和收取利息的安全方法來欺騙投資者，且 Gemini 遺漏和隱瞞了與 Gemini Earn 相關風險的重要資訊，包括與該項目有關的所謂合作伙伴和借款人 Genesis Global Capital, LLC 之資訊。此外，根據該訴訟，被告違反了證券法，因為 Gemini 未註冊為交易所和/或經紀交易商，且在未提供此類證券註冊聲明的情況下提供和銷售未註冊證券，而該註冊聲明本應告知投資者與其投資相關的風險和其他重要資訊。

如欲加入 Gemini 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=11066 或是撥打免費電話 866-767-3653，與 Phillip Kim 律師聯絡，或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 了解關於集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在此之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師，也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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