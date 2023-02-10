全球領先律師事務所 ROSEN 鼓勵蒙受損失的 Gaia, Inc. 投資者在事務所在對 GAIA 提起之第一宗證券集體訴訟的重要截止日期 2 月 21 日之前尋求法律意見

紐約, Feb. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒在 2017 年 12 月 27 日至 2022 年 11 月 7 日（包括起止兩日，以下稱為「集體訴訟期」）期間購買 Gaia, Inc.（NASDAQ：GAIA）證券之人士，請謹記 2023 年 2 月 21 日這一重要的首席原告截止日期。



影響：如果您在集體訴訟期間購買了 Gaia 證券，您可能有權獲得賠償，並透過後酬約定而無須支付任何自付費用或成本。

下一步行動：如欲加入 Gaia 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=9917 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡以了解關於此集體訴訟的資訊。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 2 月 21 日前向法院提出申請。原告代表是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

為什麼選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，釋出通知的公司沒有可相比擬的經驗、資源或任何有意義的同行認同。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資人提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資人追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資人追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，被告在整個集體訴訟期間作出了虛假和/或誤導性陳述及/或未披露如下事項：(1) 誇大了公司 2019 年第一季度訂戶数量；(2) 公司內部控制不足；(3) 被告受到定期審查的風險因此增加，並最終受到 SEC 的調查和起訴；且(4) 由於上述原因，被告關於其業務、運營和前景的陳述在所有相關時間都存在重大虛假、誤導性和/或缺乏合理依據。控方稱，當得知真相後，投資者蒙受了損失。

如欲加入 Gaia 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=9917 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡以了解關於此集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在集體訴訟獲得認證之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師，也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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Rosen Law Firm 在全球各地為投資人提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 的多名律師均曾得到眾多獨立、受敬重人士的表彰。Rosen Law Firm 已為投資人追回數億美元的資金。

律師廣告。先前的結果並不保證能獲得類似的結果。

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