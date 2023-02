Spryker annonce le Top Leadership Movement

French German

BERLIN et NEW YORK, 10 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spryker, la principale plate-forme mondiale de commerce composable pour les cas d'utilisation sophistiqués autour des Enterprise Marketplaces, du Thing Commerce et du B2B Commerce, a annoncé trois nouvelles mises à jour de la direction. Ces recrutements et promotions permettent à Spryker de se positionner pour une année de croissance mondiale continue et d'exécution axée sur des initiatives et des marchés clés qui amélioreront le produit, l'écosystème de partenaires et l'expérience client.

« La réalisation des objectifs commerciaux nécessite plus que de la technologie. C'est la raison pour laquelle Spryker se consacre à aider les entreprises à ‘concevoir des résultats au-delà de la technologie’ », a déclaré Boris Lokschin, co-fondateur et PDG de Spryker. « En réunissant notre écosystème de partenaires de premier ordre, nos équipes de consultants experts et notre plateforme de composition intelligente, conçue spécifiquement pour le commerce sophistiqué, nous pouvons garantir l'accomplissement des objectifs commerciaux de nos clients. »

Charla Session-Reed est la nouvelle vice-présidente du marketing mondial des partenaires de Spryker. Basée à Austin, au Texas, elle bénéficie de plus de 20 ans d'expérience dans le domaine du marketing des partenaires. Elle a travaillé pour des entreprises telles que ShipStation et Coca-Cola, où elle a créé et mis en œuvre des stratégies de marketing dynamiques et génératrices de revenus, tout en contribuant à la croissance de l'écosystème du commerce numérique. Au cours des huit dernières années, Charla a également donné des cours de marketing à l'université Strayer, afin d'inspirer la prochaine génération de leaders en marketing.

« Nous sommes ravis d'accueillir Charla dans le groupe et dans notre équipe de direction en expansion en Amérique du Nord », a déclaré Boris Lokschin. « Son expertise approfondie en matière de marketing des partenaires permettra à Spryker de franchir une nouvelle étape dans sa collaboration avec son écosystème de partenaires. Elle renforcera notre stratégie de commercialisation axée sur le partenariat et aura un impact encore plus grand pour nos partenaires et pour nous. »

Elena Leonova a été promue au poste de vice-présidente senior chargée des produits et est actuellement basée à Austin. Entrée chez Spryker en tant que vice-présidente chargée des produits en novembre 2022, elle a mis la plateforme de composition intelligente de Spryker sur une voie visionnaire pour aider les entreprises à garantir l'avenir de leurs activités. Avant de rejoindre Spryker, Elena a passé une dizaine d'années à la pointe du commerce électronique, tant chez Magento que chez BigCommerce, où elle était vice-présidente de la gestion des produits.

« Elena a déjà apporté tant de vision, de puissance et de direction à l'équipe chargée des produits et nous sommes impatients de voir les sommets qu'elle continue à atteindre dans sa nouvelle fonction », a déclaré Boris Lokschin. « Nous avons pour mission de stimuler les transactions sophistiquées à travers le monde. Sous la direction d'Elena, nous continuerons à remplir cette mission. »

Eric Schreiner a été promu au poste de Chief Customer Officer. Eric, basé en Allemagne, a rejoint Spryker en 2021 et a, depuis, dirigé et construit l'équipe derrière la réussite des clients, la réussite des partenaires et l'évangélisation commerciale et technologique. Venant précédemment de SAP, Eric apporte la connaissance issue de près de deux décennies dans l'industrie des logiciels d'entreprise. Ayant vécu et travaillé en Suisse, en Amérique du Nord et en Allemagne, Eric est prêt à aider à guider le programme Customer for Life de Spryker, afin d'offrir un soutien et un service exceptionnels aux clients du monde entier.

Dans sa nouvelle fonction, Eric succède à Chris Rauch qui a occupé le Chief Customer Officer chez Spryker au cours des deux dernières années. Chris a construit le programme Customer for Life à partir de zéro et a joué un rôle essentiel dans la croissance, le succès et le taux de rétention de Spryker pour les clients du monde entier. Chris a décidé de quitter Spryker pour passer plus de temps avec sa famille au Royaume-Uni.

La principale plateforme de commerce composable de Spryker offre une approche de pointe. Cela offre aux entreprises la flexibilité nécessaire pour assurer leur agilité, accélérer leur croissance et maîtriser la transformation numérique. Conçues spécifiquement pour les entreprises transactionnelles sophistiquées, les capacités de Spryker facilitent un délai de rentabilité plus rapide pour les modèles commerciaux tels que le B2B Commerce, Enterprise Marketplaces et Thing Commerce.

Spryker a été reconnue par Gartner ® en tant que visionnaire dans le dernier Magic Quadrant ™ pour le commerce numérique pour son offre, la solution e-commerce PaaS Spryker Cloud Commerce OS. En outre, Spryker a été classée n°1 dans le cas d'utilisation du commerce composable des capacités critiques Gartner ® 2022 pour le commerce numérique . Cette année, Spryker a également été classée « Strong Performer » dans The Forrester Wave™ : B2B Commerce Solutions, T2 2022 .

À propos de Spryker

Spryker est la principale plateforme de commerce modulaire pour les entreprises dotées de modèles commerciaux sophistiqués, afin de permettre la croissance, l'innovation et la différenciation. Conçu spécifiquement pour les entreprises complexes de commerce numérique, le modèle de Spryker, facile à utiliser, sans tête et axé sur les API, offre une approche de pointe qui donne aux entreprises la souplesse nécessaire pour s'adapter, évoluer et se lancer rapidement sur le marché, tout en facilitant un délai de rentabilité plus rapide tout au long de leur parcours de transformation numérique. En tant que leader mondial des plateformes B2B et B2C Enterprise Marketplaces, Thing Commerce et Unified Commerce, Spryker a autonomisé plus de 150 entreprises clientes dans le monde entier et bénéficie de la confiance de marques telles que ALDI, Siemens, Hilti et Ricoh. Spryker a été reconnue par Gartner® en tant que visionnaire dans le Magic Quadrant ™ 2022 pour le commerce numérique et a également été classée « Strong Performer » dans The Forrester Wave™ : B2B Commerce Solutions, T2 2022 Spryker est une société de technologie privée basée à Berlin et à New York.

