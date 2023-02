NRStor et ses partenaires signent des accords majeurs pour le projet de stockage d’énergie de 1000 MWh d’Oneida

English French





TORONTO, 10 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- NRStor Inc. (« NRStor ») a le plaisir d’annoncer que la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (« SIERE ») a conclu un accord d’installation de stockage d’énergie (AISE) pour le projet de stockage d’énergie d’Oneida (« le projet »). Il s’agit d’une étape importante pour l’avancement du projet, qui fait suite à l’émission d’un décret et d’une directive ministérielle du gouvernement de l’Ontario permettant sa réalisation.

Le projet de stockage d’énergie d’Oneida est le plus important de ce type au Canada et l’un des plus importants au monde. Il fournira au réseau de l’Ontario une capacité d’un gigawatt-heure dont il a grand besoin, et il mettra l’accent sur les avantages environnementaux et les partenariats avec les Autochtones de la région. NRStor et la Six Nations of the Grand River Development Corporation (« SNGRDC ») développent le projet conjointement depuis 2018 et sont également heureux d’annoncer la participation de Northland Power en tant que partenaire de participation et d’exploitation.

Avec la finalisation de l’AISE, les promoteurs du projet ont maintenant finalisé et exécuté un accord d’approvisionnement en batteries avec le principal fabricant mondial de batteries, Tesla Inc., ainsi qu’un accord d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (« IAC ») avec le Groupe Aecon Inc. pour passer à la phase de construction. Le projet alimentera le système électrique de l’Ontario grâce à un système Tesla Megapack de 250 mégawatts / 1 000 mégawatts-heure dans le sud-ouest de l’Ontario. Il devrait être achevé en 2025.

Ressources naturelles Canada a aussi accordé un financement de 50 millions de dollars dans le cadre du Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d’électrification, reconnaissant ainsi que le projet de stockage d’énergie d’Oneida réduira les émissions de gaz à effet de serre en permettant une augmentation de la capacité d’énergie renouvelable et en fournissant des services essentiels au réseau. La Banque canadienne d’infrastructure a joué un rôle clé, soutenant le développement du projet et collaborant avec le projet de stockage d’énergie d’Oneida sur un accord d’investissement. Le projet contribue à la transition continue du Canada vers une économie nette zéro d’ici 2050, ainsi qu’à l’engagement du Canada d’atteindre un système entièrement électrique à émissions nettes zéro d’ici 2035.

« C’est un jour important pour le projet de stockage d’énergie d’Oneida. Nous sommes fiers de l’exemple qu’il donne en tant que projet d’énergie durable avec un partenariat autochtone solide des Six Nations et une collaboration entre l’industrie et le gouvernement, affirme Annette Verschuren, présidente et chef de la direction de NRStor. Nous remercions nos nombreuses parties prenantes, notamment le gouvernement de l’Ontario et le gouvernement du Canada, dont le soutien et l’investissement dans ce projet ont joué un rôle clé pour le mener à ce stade. »

« La collaboration entre les partenaires et les autres parties prenantes a été exemplaire. Nous nous sommes appuyés sur les partenariats existants et nous avons accueilli de nouvelles relations en cours de route, déclare Matt Jamieson, président et chef de la direction de la SNGRDC. En tant que partenaire de développement et actionnaire, la SNGRDC a joué un rôle clé dans les considérations relatives au projet, notamment son emplacement et la création d’opportunités de carrière qui profiteront à notre communauté. Ce projet jouera un rôle important pour le mieux-être de notre population et de notre environnement. »

« Au fur et à mesure que la transition énergétique s’accélère, le stockage de l’énergie jouera un rôle clé dans la stabilité et la fiabilité des réseaux, déclare Mike Crawley, président et chef de la direction de Northland Power. Northland est heureux de participer à cette croissance, et nous sommes impatients de continuer à travailler en partenariat avec NRStor et la Six Nations of the Grand River Development Corporation, sans qui ce projet n’aurait pas été possible. »

« En tant que chef de file de la transition énergétique, Aecon travaille à l’avant-garde pour construire et exploiter des infrastructures durables. En l’occurrence, le marché du stockage d’énergie par batterie offre de solides possibilités de croissance continue dans un marché mondial important, affirme Jean-Louis Servranckx, président et chef de la direction, Aecon Group Inc. Nous sommes heureux de combiner l’expertise multidisciplinaire des équipes Construction et Concessions d’Aecon pour réaliser ce projet durable qui améliorera la gestion de l’électricité pendant les pics de demande, réduira les émissions de GES et soutiendra le développement économique et les partenariats à long terme avec les communautés autochtones, créant ainsi des économies d’énergie pour répondre aux besoins des générations futures. »

L’installation contribuera à répondre aux futurs besoins en électricité de l’Ontario en fournissant une capacité d’énergie propre et fiable. Elle prélèvera et stockera l’excédent d’énergie de base et d’énergie renouvelable pendant les périodes creuses et la distribuera au réseau lorsque la demande d’énergie sera à son maximum. En outre, l’installation de stockage d’énergie contribuera à stabiliser le secteur de l’électricité en Ontario en fournissant d’importants services d’équilibrage du réseau.

Le stockage d’énergie d’Oneida devrait apporter des avantages significatifs aux contribuables provinciaux en réduisant le besoin et le coût associés à l’utilisation de centrales électriques au gaz pendant les périodes de pointe. Le projet aidera l’Ontario à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 4,1 millions de tonnes, l’équivalent chaque année de retirer 40 000 voitures de la circulation.

À propos du projet de stockage d’énergie d’Oneida (projet SEO)

Le projet de stockage d’énergie Oneida (projet SEO) est un projet autonome de stockage par batterie lithium-ion de 250 MW/1 000 MWh dans le sud de l’Ontario. Il représente l’un des plus grands projets de stockage d’énergie propre au monde. NRStor Inc. (NRStor), la Six Nations of the Grand River Development Corporation (SNGRDC), Northland Power Inc. (NPI) et Aecon Group Inc. (Aecon) se sont associés pour diriger le développement, la construction et l’exploitation du projet SEO.

À propos de NRStor Inc.

La vision de NRStor est d’être le chef de file parmi les développeurs spécialisés en stockage d’énergie à but lucratif. NRStor développe, possède et exploite des projets de stockage d’énergie à la pointe de l’industrie, en partenariat avec des communautés autochtones, des parties prenantes progressistes et des fournisseurs de technologie. Pour plus d’information : www.nrstor.com

Contact média

Oliveah Numan

onuman@sussex-strategy.com

519-770-2991

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f3e7e5cc-d67f-43e5-81ce-bc087bd2b626/fr