Uppgjöri viðskipta í lokuðu hlutafjárútboði lokið

Alvotech (NASDAQ: ALVO) tilkynnti í dag að uppgjöri viðskipta í lokuðu hlutafjárútboði sem tilkynnt var um 23. janúar sl. væri nú lokið. Alls hafa 11.834.061 hlutabréf í Alvotech sem áður voru í eigu félagsins gegnum dótturfyrirtækið Alvotech Manco hf. verið afhent kaupendum í útboðinu, gegn greiðslu. Gert er ráð fyrir að söluandvirði bréfanna að frádregnum kostnaði verði ráðstafað í almennan rekstur og mun það miðað við núverandi forsendur draga úr þörf fyrir að nýta aðra fjármögnunarkosti, þar með talið samning um viðvarandi sölurétt á hlutabréfum við YA II PN, Ltd., á ensku nefnt Yorkville Standby Equity Purchase Agreement.

Um Alvotech

Alvotech, stofnað af Róberti Wessman stjórnarformanni og forstjóra fyrirtækisins, er líftæknifyrirtæki sem einbeitir sér að þróun og framleiðslu líftæknihliðstæðulyfja fyrir sjúklinga um allan heim. Alvotech stefnir að því að verða leiðandi fyrirtæki á sviði líftæknihliðstæðulyfja. Til að tryggja hámarksgæði eru allir þættir í þróun og framleiðslu í höndum fyrirtækisins. Alvotech vinnur að þróun átta líftæknilyfjahliðstæða sem nýst geta sjúklingum með sjálfsofnæmis-, augn- og öndunarfærasjúkdóma, beinþynningu eða krabbamein. Alvotech hefur gert samninga um sölu, markaðssetningu og dreifingu við samstarfsaðila á öllum helstu mörkuðum, í Bandaríkjunum, Evrópu, Japan, Kína, öðrum hlutum Asíu, Rómönsku-Ameríku, Afríku og Mið-Austurlöndum. Meðal samstarfsaðila Alvotech eru Teva Pharmaceuticals, dótturfélag Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (markaðsaðili í Bandaríkjunum), STADA Arzneimittel AG (Evrópa), Fuji Pharma Co., Ltd (Japan), Cipla/Cipla Gulf/Cipla Med Pro (Ástralía, Nýja Sjáland, Afríka), JAMP Pharma Corporation (Kanada), Yangtze River Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. (Kína), DKSH (Taívan, Hong Kong, Kambódía, Malasía, Singapore, Indonesía, Indland, Bangladess og Pakistan), YAS Holding LLC (Miðausturlönd og Norður Afríka), Abdi Ibrahim (Tyrkland), Kamada Ltd. (KMDA; Ísrael), Mega Labs, Stein, Libbs, Tuteur and Saval (Rómanska-Ameríka) og Lotus Pharmaceuticals Co., Ltd. (Taíland, Víetnam, Filippseyjar og Suður-Kórea).