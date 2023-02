Mohawk Industries presenta los resultados del cuarto trimestre de 2022

French German Italian Spanish Dutch Chinese (Simplified) Chinese (Traditional)

CALHOUN, Georgia, Feb. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) ha comunicado hoy unos beneficios netos en el cuarto trimestre de 2022 de 33 millones de dólares estadounidenses y unos beneficios diluidos por acción (BPA) de 0,52 dólares estadounidenses. Los beneficios netos ajustados fueron de 84 millones de dólares estadounidenses y el BPA ajustado ascendió a 1,32 dólares estadounidenses, excluidos los gastos de reestructuración, adquisición y otros gastos. Las ventas netas del cuarto trimestre de 2022 se situaron en 2.700 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un descenso del 4,0% en términos declarados y del 1,3% en términos de divisa y días constantes. En el cuarto trimestre de 2021, las ventas netas alcanzaron un total de 2.800 millones de dólares estadounidenses, los beneficios netos se situaron en 189 millones de dólares estadounidenses y el BPA en 2,80 dólares estadounidenses. Los beneficios netos ajustados fueron de 199 millones de dólares estadounidenses y el BPA ajustado ascendió a 2,95 dólares estadounidenses, excluidos los gastos de reestructuración, adquisición y otros gastos.



En los doce meses que finalizaron el 31 de diciembre de 2022, los beneficios netos y el BPA se situaron en 25 millones de dólares estadounidenses y 0,39 dólares estadounidenses, respectivamente. Los beneficios netos ajustados fueron de 823 millones de dólares estadounidenses y el BPA ajustado ascendió a 12,85 dólares estadounidenses, excluidos los gastos de reestructuración, adquisición y otros gastos. En el periodo de doce meses finalizado el 31 de diciembre de 2022, las ventas netas se situaron en aproximadamente 11.700 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un aumento del 4,8% con respecto al año anterior en términos declarados o del 8,8% en términos de divisa y días constantes. En el periodo de doce meses finalizado el 31 de diciembre de 2021, las ventas netas se situaron en aproximadamente 11.200 millones de dólares estadounidenses, los beneficios netos en 1.033 millones de dólares estadounidenses y el BPA en 14,94 dólares estadounidenses; excluyendo los gastos de reestructuración, adquisición y otros gastos, los beneficios netos ajustados y el BPA ajustado fueron de 1.027 millones de dólares estadounidenses y 14,86 dólares estadounidenses, respectivamente.

En relación con los resultados de Mohawk Industries en el conjunto del ejercicio y en el cuarto trimestre, Jeffrey S. Lorberbaum, presidente y consejero delegado, ha señalado: «Tras un fuerte comienzo en 2022, el mercado inmobiliario estadounidense decayó presionado por el aumento de los tipos de interés y la elevada inflación. En Europa, los precios de la energía y la inflación general se dispararon, y los consumidores redujeron su nivel de gasto discrecional para hacer frente a los gastos esenciales. Con el descenso de las ventas de viviendas y de las reformas residenciales en la segunda mitad del año, nuestros volúmenes de revestimientos de suelos disminuyeron. Durante el ejercicio, la nueva construcción comercial y la actividad de reformas superaron al sector residencial».

Mohawk concluyó 2022 con un sólido balance, un bajo nivel de apalancamiento de deuda neta de 1,3 veces el EBITDA y una liquidez disponible de aproximadamente 1.800 millones de dólares estadounidenses para gestionar el entorno actual y optimizar nuestros resultados a largo plazo. En 2022, adquirimos 5 pequeñas empresas complementarias que amplían el alcance de nuestra oferta de productos y nuestra distribución. Este mes, concluimos la adquisición de Elizabeth, un importante productor brasileño de cerámica, y estamos a la espera de la aprobación reglamentaria para nuestra adquisición de Vitromex en México. Tanto Vitromex como Elizabeth permitirán prácticamente duplicar nuestras posiciones en el mercado local, ampliar nuestra base de clientes y nuestra oferta de productos, así como mejorar nuestra capacidad de fabricación.

Nuestros ingresos del cuarto trimestre se vieron impulsados por la subida de los precios y la solidez del canal comercial, que siguió beneficiándose de los proyectos de reforma y nueva construcción en curso. En el trimestre, las ventas de todas nuestras líneas de negocio fueron más lentas de lo previsto, al contraerse las ventas de suelos residenciales por la subida de los tipos de interés, el descenso de las ventas de viviendas y la pérdida de confianza de los consumidores. En consecuencia, nuestros clientes redujeron sus niveles de inventario y los consumidores recortaron el gasto en reformas. Ante esta situación, redujimos las tasas de producción y nuestros inventarios, con el consiguiente aumento de los gastos generales no absorbidos. Redujimos el gasto del conjunto de la empresa, aunque la inflación contrarrestó gran parte de nuestras iniciativas. Tanto en el segmento de revestimiento de suelos de Norteamérica como en el del resto del mundo, estamos tomando medidas de reestructuración en áreas específicas para adaptar nuestras operaciones a las condiciones actuales del mercado. Hemos reducido la previsión de gastos de capital hasta que observemos una mayor certidumbre en nuestros mercados internacionales. Durante el trimestre, los precios de la energía y los materiales comenzaron a bajar en todo el mundo, tendencia que debería afectar positivamente a nuestros resultados futuros.

En el cuarto trimestre, el segmento de cerámica mundial registró un aumento de las ventas netas del 4,0% en términos declarados, o del 5,2% en términos de divisa y días constantes. El margen operativo del segmento fue del 7,0% en términos declarados o del 7,1% en términos ajustados como resultado de la mejora de los precios y del mix de productos, así como de los aumentos de productividad, parcialmente contrarrestados por la inflación y la disminución de los volúmenes. Las ventas de reformas residenciales se debilitaron en el trimestre, mientras que las ventas y los beneficios del segmento se beneficiaron de una mayor combinación de nuevas construcciones residenciales y ventas comerciales que el negocio global de Mohawk. Los precios de la energía y el transporte están disminuyendo, para beneficio de nuestros márgenes, dado que dichos costes se repercuten en nuestro inventario. En Estados Unidos, tanto las ventas como los volúmenes de productos cerámicos aumentaron gracias a nuestra oferta de productos de primera calidad, a las subidas de precios y al crecimiento del negocio de encimeras. A finales de este año añadiremos capacidad de fabricación para apoyar un mayor crecimiento de nuestras ventas de encimeras de cuarzo. Nuestro negocio de productos cerámicos en Europa sigue bajo presión como consecuencia de la ralentización de la demanda, las reducciones de existencias de los clientes y la inflación. Nuestros costes en Europa se vieron afectados por los máximos alcanzados por los precios de la energía en el tercer trimestre y por la reducción de los volúmenes de las plantas derivada de cierres temporales. Los precios del gas natural han bajado sustancialmente, aunque las interrupciones podrían repercutir en los costes futuros. Estamos llevando a cabo la ampliación de nuestra fabricación de grandes baldosas de porcelana en Italia para respaldar un crecimiento sostenido y mejorar nuestro estilo. Las ventas, tanto en México como en Brasil, se desaceleraron en el trimestre al verse reducida la demanda residencial por la inflación y el aumento de los tipos de interés. Nuestra previsión es que se mantenga la debilidad a corto plazo y, en consecuencia, hemos reducido los niveles de producción en ambos países.

En el cuarto trimestre, las ventas netas de nuestro segmento de revestimiento de suelos del resto del mundo disminuyeron un 9,9% en términos declarados o un 1,9% en términos de divisa y días constantes. El margen operativo del segmento fue del 5,0% en términos declarados o del 7,7% en términos ajustados como resultado de la mejora de los precios y del mix de productos, contrarrestados por la inflación, la reducción de los volúmenes y los cierres temporales de plantas. En el tercer trimestre, los precios del gas natural en Europa alcanzaron un nivel sin precedentes, encareciendo nuestros costes de material y de producción. Desde principios de 2023, los precios del gas han bajado sustancialmente, y los costes de material deberían comportarse del mismo modo. Seguimos centrados en optimizar el volumen con promociones selectivas, así como en controlar los costes hasta que el negocio mejore. En el trimestre, nuestras categorías europeas de revestimientos de suelos acusaron importantes descensos de volumen, al posponerse muchos proyectos de reforma residencial al debilitarse el gasto discrecional de los consumidores a causa de la inflación. Nuestras ventas de láminas de vinilo superaron a las de las demás categorías de suelos, al optar los consumidores por alternativas de menor precio. Estamos ampliando nuestra oferta de suelos vinílicos (LVT) rígidos en la medida en que resta cuota a los flexibles. Estamos aumentando las operaciones existentes y añadiendo una nueva producción de productos rígidos que realiza tiradas más pequeñas con características adicionales patentadas. Eliminaremos progresivamente los productos LVT flexibles residenciales y cerraremos la producción de apoyo. El coste total de esta nueva iniciativa de reestructuración es de aproximadamente 45 millones de dólares estadounidenses, con un coste en efectivo de aproximadamente 7,5 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un ahorro anualizado de costes de 15 millones de dólares estadounidenses y un aumento significativo de las ventas. Nuestro negocio de aislamiento está creciendo ahora que la conservación de la energía se ha convertido en una prioridad y los requisitos de los edificios se han incrementado. En el Reino Unido están aumentando nuestras ventas y la distribución de aislantes al tiempo que se pone en marcha nuestra nueva planta. Nuestro negocio de paneles se ha visto sometido a las mismas presiones que el resto de categorías, con una demanda cada vez menor y un aumento de los precios de los materiales. Nuestros negocios en Australia y Nueva Zelanda se están ralentizando al ritmo de las economías locales, como consecuencia de la inflación y los tipos hipotecarios, que están afectando a las ventas de revestimientos de suelos. En este mercado, hemos anunciado subidas de precios adicionales, además de lanzar promociones selectivas y actualizar nuestra oferta de productos para maximizar nuestras ventas.

En el cuarto trimestre, las ventas de nuestro segmento de revestimiento de suelos de Norteamérica disminuyeron un 6,8%. El segmento tuvo un margen operativo negativo del 3,1% en términos declarados,o aproximadamente un punto de equilibrio sobre una base ajustada, como resultado de la mejora de los precios y del mix de productos, contrarrestados por la inflación, la reducción de los volúmenes y los cierres temporales de plantas. Las ventas del segmento en el trimestre se ralentizaron más rápido de lo previsto, debido principalmente a los descensos en los canales residenciales, las ventas de alfombras y las reducciones de inventario de los clientes. Los beneficios del segmento se comprimieron debido al descenso de las ventas, el consumo de materiales de mayor coste, la reducción de los niveles de inventario y los cierres temporales de las plantas. En respuesta a la ralentización de las condiciones del mercado, estamos llevando a cabo nuestras acciones de reestructuración previamente anunciadas, aplazando proyectos de capital y reduciendo el gasto discrecional. La reducción de los costes de energía y materiales debería suponer un estímulo en el segundo trimestre. Nuestro negocio comercial se mantiene sólido en la medida en que avanzan los proyectos de reforma y nueva construcción. El canal multifamiliar obtuvo los mejores resultados en el sector residencial, y actualmente estamos reajustando los recursos para centrarnos más en este sector. Nuestras ventas de productos resistentes crecieron en el trimestre impulsadas por nuestras tecnologías WetProtect y antimicrobiana que permiten diferenciar nuestras colecciones. La primera fase de nuestra nueva planta de LVT de la costa oeste está funcionando a los niveles esperados, y estamos desarrollando nuevas tecnologías que mejorarán los costes y añadirán características diferenciadoras. Nuestras ventas de laminados de primera calidad se vieron afectadas por la ralentización del comercio minorista y los ajustes de inventario de los clientes. Nuestra nueva línea de fabricación de laminados, que se puso en marcha el año pasado, funciona a los niveles previstos y ofrecerá nuestra próxima generación de prestaciones.

La industria de los revestimientos de suelos se está ralentizando debido a la subida de los tipos de interés, la persistencia de la inflación y la escasa confianza de los consumidores. El grado de visibilidad de la profundidad y duración de este ciclo es limitado, y las condiciones difieren en todo el mundo. Mohawk cuenta con un sólido historial de gestión en estos periodos de recesión en los que ejecuta de forma proactiva las acciones necesarias. Estamos ajustando nuestro negocio a las condiciones actuales mediante la reducción de los niveles de producción, el inventario, las estructuras de costes y los gastos de capital. Estamos llevando a cabo acciones de reestructuración tanto en el segmento de revestimiento de suelos de Norteamérica como en el del resto del mundo con el fin de racionalizar las operaciones, reducir los gastos de ventas, generales y administrativos y optimizar los activos de mayor coste. En el primer trimestre de 2023, prevemos una mayor presión sobre nuestros precios y nuestro mix debido a los bajos volúmenes del sector. Nuestros costes de inventario siguen siendo elevados en la mayoría de las categorías de productos debido a los mayores costes de material y energía en los que incurrimos en periodos anteriores. Por otra parte, durante el primer trimestre no aumentaremos la producción como es habitual con vistas a prepararnos para la futura demanda, lo que incrementará nuestros costes no absorbidos. El precio de la energía ha bajado y debería beneficiar a nuestros márgenes globales a medida que nuestro inventario vaya rotando. Los resultados del segundo trimestre deberían mostrar una mejora secuencialmente mayor, con unas ventas estacionalmente más altas, un aumento de la producción y unos costes de los materiales más bajos. Los costes energéticos significativamente más bajos en Europa deberían mejorar el gasto de los consumidores, las compras discrecionales y la demanda de suelos. Estamos reorientando nuestros equipos de ventas hacia los canales que mejor funcionan en el entorno actual. Estamos lanzando nuevas colecciones y un merchandising innovadores, además de recurrir a promociones específicas para mejorar las ventas. Teniendo en cuenta estos factores, prevemos que nuestro BPA ajustado del primer trimestre se sitúe entre 1,24 y 1,34 dólares estadounidenses, excluidos los gastos de reestructuración, adquisición y otros gastos.

A nivel mundial, la demanda de viviendas a largo plazo requerirá importantes inversiones en nuevas construcciones y reformas. Mohawk se encuentra en una posición inmejorable gracias a su amplia gama de productos innovadores, su distribución líder en el sector y su solidez en todos los canales de venta. Actualmente estamos implementando cambios estructurales para hacer frente a los retos que afronta el sector y, al mismo tiempo, optimizar nuestros resultados futuros. Aunque en estos momentos estamos abordando el ciclo económico actual, desarrollamos nuestra actividad con una perspectiva a largo plazo y estamos ampliando nuestra capacidad en las áreas en las que tenemos un mayor potencial de crecimiento una vez que se recuperen los mercados, entre las que se incluyen suelos LVT, laminados, encimeras de cuarzo, baldosas de porcelana y aislantes. Nuestra intención es salir de esta recesión fortalecidos, al beneficiarnos de nuestras adquisiciones complementarias, de la mejora de nuestras posiciones de mercado en Brasil y México y de la expansión estratégica de nuestras categorías de productos de alto crecimiento. Nuestro balance general presenta un buen posicionamiento para hacer frente al ciclo actual e impulsar el crecimiento y la rentabilidad en un futuro.

ACERCA DE MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries es el principal fabricante de revestimientos y pavimentos a nivel internacional. Crea productos diseñados para mejorar los espacios residenciales y comerciales de todo el mundo. Los procesos de fabricación y distribución integrados verticalmente de Mohawk ofrecen ventajas competitivas en la producción de moquetas, alfombras, suelos cerámicos, laminados y suelos de madera, piedra y vinilo. Nuestra innovación, líder en el sector, ha impulsado la creación y el desarrollo de productos y tecnologías que han posicionado nuestras marcas en un lugar privilegiado en el mercado, y que permiten satisfacer todo tipo de necesidades de construcción y remodelación. Nuestras marcas se encuentran entre las más reconocidas del sector: American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step y Unilin. En la última década, Mohawk ha pasado de ser un fabricante de alfombras estadounidense a convertirse en la mayor empresa de revestimientos de suelos del mundo, con presencia en Australia, Brasil, Canadá, Europa, Malasia, México, Nueva Zelanda, Rusia y Estados Unidos.

Algunas de las declaraciones en los párrafos anteriores, particularmente aquellas que anticipan el desempeño futuro, las perspectivas comerciales, las estrategias de crecimiento y operativas y asuntos similares, así como aquellas que incluyen las palabras «podría», «debería», «cree», «anticipa», «espera» y «estima» o expresiones similares, constituyen «declaraciones prospectivas». Para esas declaraciones, Mohawk exige la protección legal para declaraciones prospectivas contenidas en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. No es posible garantizar que las declaraciones prospectivas sean precisas, ya que se basan en muchas suposiciones que implican riesgos e incertidumbres. Los siguientes factores importantes podrían hacer que los resultados futuros difieran: cambios en las condiciones económicas o del sector, competencia, inflación y deflación en los precios de los fletes, las materias primas y otros costes de insumos, inflación y deflación en los mercados de consumo, fluctuaciones monetarias, costes y suministro de energía, nivel de gastos de capital en un momento determinado, implementación de los aumentos de precios para los productos de la empresa en un momento determinado, cargos por deterioro, integración de adquisiciones, operaciones internacionales, introducción de nuevos productos, saneamiento de las operaciones, impuestos y reformas fiscales, reclamaciones sobre productos o de otro tipo, litigios, los riesgos y la incertidumbre en torno a la pandemia de COVID-19, cambios normativos y políticos en las jurisdicciones en las que la Empresa desarrolla su actividad y otros riesgos identificados en los informes para la SEC y comunicados públicos de Mohawk.

Conferencia telefónica el viernes 10 de febrero de 2023 a las 11:00 horas (hora del Este de EE. UU.)

Para participar en la conferencia telefónica a través de Internet, consulte https://ir.mohawkind.com/events/event-details/q4-2022-mohawk-industries-inc-earnings-conference-call . Para participar en la conferencia telefónica por teléfono, regístrese con antelación en https://dpregister.com/sreg/10174405/f5843bf1fd para recibir un número de identificación personal único o marque el 1-833-630-1962 para EE.UU./Canadá y el 1-412-317-1843 para llamadas internacionales/locales el día de la conferencia para recibir la ayuda de un operador. La reproducción de la conferencia estará disponible hasta el 10 de marzo de 2023, marcando el 1-877-344-7529 para llamadas desde EE. UU./Canadá y el 1-412-317-0088 para llamadas internacionales/locales e introduciendo el código de acceso #7424780.

Contacto: James Brunk, director financiero (706) 624-2239

MOHAWK INDUSTRIES, INC. Y FILIALES (No auditados) Condensed Consolidated Statement of Operations Data Three Months Ended Twelve Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) December 31, 2022 December 31, 2021 December 31, 2022 December 31, 2021 Net sales $ 2,650,675 2,760,737 11,737,065 11,200,613 Cost of sales 2,096,235 2,023,294 8,793,639 7,931,879 Gross profit 554,440 737,443 2,943,426 3,268,734 Selling, general and administrative expenses 493,362 484,345 2,003,438 1,933,723 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles - - 695,771 - Operating income 61,078 253,098 244,217 1,335,011 Interest expense 14,601 12,169 51,938 57,252 Other expense (income), net 10,008 1,140 8,386 (12,234 ) Earnings before income taxes 36,469 239,789 183,893 1,289,993 Income tax expense 2,917 50,689 158,110 256,445 Net earnings including noncontrolling interests 33,552 189,100 25,783 1,033,548 Net earnings attributable to noncontrolling interests 96 11 536 389 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 33,456 189,089 25,247 1,033,159 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 0.53 2.81 0.40 15.01 Weighted-average common shares outstanding - basic 63,534 67,209 63,826 68,852 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 0.52 2.80 0.39 14.94 Weighted-average common shares outstanding - diluted 63,792 67,535 64,062 69,145 Other Financial Information (Amounts in thousands) Net cash provided by operating activities $ 241,718 212,384 669,153 1,309,119 Less: Capital expenditures 150,658 300,941 580,742 676,120 Free cash flow $ 91,060 (88,557 ) 88,411 632,999 Depreciation and amortization $ 159,014 143,411 595,464 591,711





Condensed Consolidated Balance Sheet Data (Amounts in thousands) December 31, 2022 December 31, 2021 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 509,623 268,895 Short-term investments 158,000 323,000 Receivables, net 1,904,786 1,839,985 Inventories 2,793,765 2,391,672 Prepaid expenses and other current assets 528,925 414,805 Total current assets 5,895,099 5,238,357 Property, plant and equipment, net 4,661,178 4,636,865 Right of use operating lease assets 387,816 389,967 Goodwill 1,927,759 2,607,909 Intangible assets, net 857,948 899,980 Deferred income taxes and other non-current assets 390,632 451,439 Total assets $ 14,120,432 14,224,517 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 840,571 624,503 Accounts payable and accrued expenses 2,124,448 2,217,418 Current operating lease liabilities 105,266 104,434 Total current liabilities 3,070,285 2,946,355 Long-term debt, less current portion 1,978,563 1,700,282 Non-current operating lease liabilities 296,136 297,390 Deferred income taxes and other long-term liabilities 757,534 852,274 Total liabilities 6,102,518 5,796,301 Total stockholders' equity 8,017,914 8,428,216 Total liabilities and stockholders' equity $ 14,120,432 14,224,517





Segment Information Three Months Ended As of or for the Twelve Months Ended (Amounts in thousands) December 31, 2022 December 31, 2021 December 31, 2022 December 31, 2021 Net sales: Global Ceramic $ 987,699 949,501 4,307,681 3,917,319 Flooring NA 945,959 1,015,513 4,207,041 4,116,405 Flooring ROW 717,017 795,723 3,222,343 3,166,889 Consolidated net sales $ 2,650,675 2,760,737 11,737,065 11,200,613 Operating income (loss): Global Ceramic $ 69,033 60,000 (236,066 ) 403,135 Flooring NA (28,950 ) 91,711 231,076 407,577 Flooring ROW 35,902 114,339 340,167 571,126 Corporate and intersegment eliminations (14,907 ) (12,952 ) (90,960 ) (46,827 ) Consolidated operating income $ 61,078 253,098 244,217 1,335,011 Assets: Global Ceramic $ 4,841,310 5,160,776 Flooring NA 4,299,360 4,125,960 Flooring ROW 4,275,519 4,361,741 Corporate and intersegment eliminations 704,243 576,040 Consolidated assets $ 14,120,432 14,224,517





Conciliación de los beneficios netos atribuibles a Mohawk Industries, Inc. con los beneficios netos ajustados atribuibles a Mohawk Industries, Inc. y los beneficios ajustados por acción diluidos atribuibles a Mohawk Industries, Inc.





(Amounts in thousands, except per share data) Three Months Ended Twelve Months Ended December 31, 2022 December 31, 2021 December 31, 2022 December 31, 2021 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 33,456 189,089 25,247 1,033,159 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 49,701 4,558 87,819 23,118 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 1,218 1,067 2,762 1,749 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles - - 695,771 - Resolution of foreign non-income tax contingencies - - - (6,211 ) Income tax effect on resolution of foreign non-income tax contingencies - - - 2,302 One-time tax planning election - 4,568 - (22,163 ) Legal settlements, reserves and fees, net of insurance proceeds 9,231 (1) - 54,231 - Release of indemnification asset - - 7,324 - Income taxes - reversal of uncertain tax position - - (7,324 ) - Income taxes - impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles - - (10,168 ) - Income tax effect of adjusting items (9,245 ) (309 ) (32,536 ) (4,626 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 84,361 198,973 823,126 1,027,328 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.32 2.95 12.85 14.86 Weighted-average common shares outstanding - diluted 63,792 67,535 64,062 69,145 (1)La Empresa ha llegado a un acuerdo con los demandantes para resolver la demanda colectiva de valores, presentada inicialmente el 3 de enero de 2020, ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia por 60 millones de dólares estadounidenses, de los cuales una parte significativa está cubierta por el seguro, además de los honorarios legales y otros.





Reconciliation of Total Debt to Net Debt Less Short-Term Investments (Amounts in thousands) December 31, 2022 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 840,571 Long-term debt, less current portion 1,978,563 Total debt 2,819,134 Less: Cash and cash equivalents 509,623 Net debt 2,309,511 Less: Short-term investments 158,000 Net debt less short-term investments $ 2,151,511





Reconciliation of Net Earnings (Loss) to Adjusted EBITDA (Amounts in thousands) Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended April 2,2022 July 2,2022 October 1, 2022 December 31, 2022 December 31, 2022 Net earnings (loss) including noncontrolling interests $ 245,434 280,510 (533,713 ) 33,552 25,783 Interest expense 11,481 12,059 13,797 14,601 51,938 Income tax expense 61,448 78,176 15,569 2,917 158,110 Net earnings attributable to noncontrolling interests (105 ) (79 ) (256 ) (96 ) (536 ) Depreciation and amortization(1) 141,415 141,569 153,466 159,014 595,464 EBITDA 459,673 512,235 (351,137 ) 209,988 830,759 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,857 1,801 21,375 33,786 58,819 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up - 143 1,401 1,218 2,762 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles - - 695,771 - 695,771 Legal settlements, reserves and fees, net of insurance proceeds - - 45,000 9,231 54,231 Release of indemnification asset 7,324 - - - 7,324 Adjusted EBITDA $ 468,854 514,179 412,410 254,223 1,649,666 Net debt less short-term investments to adjusted EBITDA 1.3 (1)Includes accelerated depreciation of $13,085 for Q3 2022 and $15,915 for Q4 2022.





Reconciliation of Net Sales to Net Sales on Constant Shipping Days and on a Constant Exchange Rate (Amounts in thousands) Three Months Ended Twelve Months Ended December 31, 2022 December 31, 2021 December 31, 2022 December 31, 2021 Net sales $ 2,650,675 2,760,737 11,737,065 11,200,613 Adjustment to net sales on constant shipping days (9,529 ) - 39,786 - Adjustment to net sales on a constant exchange rate 84,299 - 411,649 - Net sales on constant shipping days and on a constant exchange rate $ 2,725,445 2,760,737 12,188,500 11,200,613





Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on Constant Shipping Days and on a Constant Exchange Rate (Amounts in thousands) Three Months Ended Global Ceramic December 31, 2022 December 31, 2021 Net sales $ 987,699 949,501 Adjustment to segment net sales on constant shipping days 3,412 - Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate 7,838 - Segment net sales on constant shipping days and on a constant exchange rate $ 998,949 949,501





Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on Constant Shipping Days and on a Constant Exchange Rate (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring ROW December 31, 2022 December 31, 2021 Net sales $ 717,017 795,723 Adjustment to segment net sales on constant shipping days (12,941 ) - Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate 76,461 - Segment net sales on constant shipping days and on a constant exchange rate $ 780,537 795,723





Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit (Amounts in thousands) Three Months Ended December 31, 2022 December 31, 2021 Gross Profit $ 554,440 737,443 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 39,159 2,363 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 1,218 1,067 Adjusted gross profit $ 594,817 740,873





Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses (Amounts in thousands) Three Months Ended December 31, 2022 December 31, 2021 Selling, general and administrative expenses $ 493,362 484,345 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (8,480 ) (2,238 ) Legal settlements, reserves and fees, net of insurance proceeds (9,231 ) - Adjusted selling, general and administrative expenses $ 475,651 482,107





Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended December 31, 2022 December 31, 2021 Operating income $ 61,078 253,098 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 47,639 4,601 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 1,218 1,067 Legal settlements, reserves and fees, net of insurance proceeds 9,231 - Adjusted operating income $ 119,166 258,766





Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Global Ceramic December 31, 2022 December 31, 2021 Operating income $ 69,033 60,000 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,054 416 Adjusted segment operating income $ 70,087 60,416





Reconciliation of Segment Operating (Loss) Income to Adjusted Segment Operating (Loss) Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring NA December 31, 2022 December 31, 2021 Operating (loss) income $ (28,950 ) 91,711 Adjustments to segment operating (loss) income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 28,174 1,146 Adjusted segment operating (loss) income $ (776 ) 92,857





Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring ROW December 31, 2022 December 31, 2021 Operating income $ 35,902 114,339 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 18,411 2,022 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 1,218 1,067 Adjusted segment operating income $ 55,531 117,428





Reconciliation of Segment Operating (Loss) to Adjusted Segment Operating (Loss) (Amounts in thousands) Three Months Ended Twelve Months Ended Corporate and intersegment eliminations December 31, 2022 December 31, 2021 December 31, 2022 December 31, 2021 Operating (loss) $ (14,907 ) (12,952 ) (90,960 ) (46,827 ) Adjustments to segment operating (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs - 1,017 - 1,212 Legal settlements, reserves and fees, net of insurance proceeds 9,231 - 54,231 - Adjusted segment operating (loss) $ (5,676 ) (11,935 ) (36,729 ) (45,615 )





Reconciliation of Other Expense, net to Adjusted Other Expense, net (Amounts in thousands) Three Months Ended December 31, 2022 December 31, 2021 Other expense, net $ 10,008 1,140 Adjustments to other expense: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (2,062 ) 43 Adjusted other expense, net $ 7,946 1,183





Reconciliation of Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes to Adjusted Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes (Amounts in thousands) Three Months Ended December 31, 2022 December 31, 2021 Earnings before income taxes $ 36,469 239,789 Net earnings attributable to noncontrolling interests (96 ) (11 ) Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 49,701 4,558 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 1,218 1,067 Legal settlements, reserves and fees, net of insurance proceeds 9,231 - Adjusted earnings including noncontrolling interests before income taxes $ 96,523 245,403





Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense (Amounts in thousands) Three Months Ended December 31, 2022 December 31, 2021 Income tax expense $ 2,917 50,689 One-time tax planning election - (4,568 ) Income tax effect of adjusting items 9,245 309 Adjusted income tax expense $ 12,162 46,430 Adjusted income tax rate 12.6 % 18.9 %

La Empresa complementa sus estados financieros consolidados condensados, que se preparan y presentan de acuerdo con los PCGA de EE. UU., con determinadas medidas financieras no contables. Según las normas de la SEC, las tablas anteriores presentan una conciliación de las medidas financieras no contables de la Empresa con respecto a la medida PCGA estadounidense más comparable directamente. Cada una de las medidas no sujetas a PCGA mencionadas anteriormente debe valorarse junto a la medida comparable según los PCGA de EE. UU., y podría no ser comparable a las medidas referidas de forma similar por otras empresas. La Empresa considera que estas medidas no sujetas a PCGA, cuando se concilian con la medida PCGA estadounidense correspondiente, ayudan a sus inversores de la siguiente manera: Medidas de ingresos no sujetas a PCGA que ayudan a identificar las tendencias de crecimiento y a comparar los ingresos con periodos anteriores y futuros, así como medidas de rentabilidad no sujetas a PCGA que ayudan a comprender las tendencias de rentabilidad a largo plazo del negocio de la Empresa y a comparar sus beneficios con periodos anteriores y futuros.

La Empresa excluye determinados elementos de sus medidas de ingresos no contables, ya que estos elementos pueden variar drásticamente entre periodos y pueden ocultar las tendencias empresariales subyacentes. Las partidas excluidas de las medidas de ingresos no sujetas a PCGA de la Empresa incluyen las transacciones y la conversión de divisas.

La Empresa excluye ciertos elementos de sus medidas de rentabilidad no contables, ya que estos elementos pueden no ser indicativos o no estar relacionados con el rendimiento operativo principal de la Empresa. Las partidas excluidas de las medidas de rentabilidad no sujetas a PCGA de la Empresa incluyen: costes de reestructuración, relacionados con la adquisición y la integración y otros costes, acuerdos legales, reservas y honorarios, netos de ingresos de seguros, deterioro del fondo de comercio y de los activos intangibles de vida indefinida, contabilidad de compra de adquisiciones, incluido el aumento de inventario, liberación de activos de indemnización y la reversión de posiciones fiscales inciertas.