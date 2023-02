Mohawk Industries publie ses résultats du 4e trimestre 2022

French German Italian Spanish Dutch Chinese (Simplified) Chinese (Traditional)

CALHOUN, Géorgie, 11 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE : MHK) a annoncé aujourd'hui un bénéfice net de 33 millions de dollars et un bénéfice par action (BPA) dilué de 0,52 $ pour le quatrième trimestre 2022. Le bénéfice net ajusté s'est établi à 84 millions de dollars et le BPA ajusté à 1,32 $, exclusion faite des frais de restructuration, d'acquisition et autres frais. Le chiffre d'affaires net du quatrième trimestre 2022 a atteint 2,7 milliards de dollars, en baisse de 4,0 % pour le trimestre et de 1,3 % à taux de change et nombre de jours constants. Pour le quatrième trimestre 2021, le chiffre d'affaires net s'élevait à 2,8 milliards de dollars, le bénéfice net à 189 millions de dollars et le BPA à 2,80 $. Le bénéfice net ajusté s'est établi à 199 millions de dollars et le BPA ajusté à 2,95 $, exclusion faite des frais de restructuration, d'acquisition et autres frais.



Pour les douze mois clos le 31 décembre 2022, le bénéfice net et le BPA se sont élevés respectivement à 25 millions de dollars et 0,39 $. Le bénéfice net ajusté s'est établi à 823 millions de dollars et le BPA ajusté à 12,85 $, exclusion faite des frais de restructuration, d'acquisition et autres frais. Pour les douze mois de l'exercice 2022, le chiffre d'affaires net a atteint environ 11,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 4,8 % par rapport au chiffre consigné l'année précédente ou de 8,8 % à taux de change et nombre de jours constants. Pour la période de douze mois se clôturant le 31 décembre 2021, le chiffre d'affaires net était d'environ 11,2 milliards de dollars, le bénéfice net de 1 033 millions de dollars et le BPA de 14,94 $. Si l'on exclut les frais de restructuration, d'acquisition et autres frais, le bénéfice net ajusté et le BPA ajusté étaient de 1 027 millions de dollars et 14,86 $ respectivement.

Commentant les performances de Mohawk Industries pour le quatrième trimestre et l'exercice complet, Jeffrey S. Lorberbaum, PDG, a déclaré : « Après avoir commencé l'année 2022 en puissance, le marché du logement américain a décliné sous la pression de l'inflation élevée et des taux d'intérêts en hausse. En Europe, l'inflation concernant l'énergie et globale s'est intensifiée, et les consommateurs ont réduit leurs dépenses discrétionnaires pour payer les produits essentiels. Avec une baisse des ventes de logements et des remodélisations résidentielles au cours du second semestre de l'année, nos volumes de revêtements de sol ont baissé. Tout au long de l'année, l'activité commerciale des nouvelles constructions et remodélisations a surpassé le segment résidentiel. »

Mohawk a conclu l'année 2022 avec un bilan solide, un effet de levier de la dette nette faible de 1,3 fois le BAIIDA et des liquidités disponibles d'environ 1,8 milliard de dollars pour gérer l'environnement actuel et optimiser nos résultats à long terme. Au cours de l'année 2022, nous avons fait l'acquisition de 5 petites entreprises complémentaires qui étendent la portée de notre distribution et offre de produits. Ce mois-ci, nous avons finalisé l'acquisition d'Elizabeth, un producteur de céramique brésilien de premier plan, et nous attendons une approbation réglementaire pour notre acquisition de Vitromex au Mexique. Vitromex et Elizabeth parviendront presque à doubler nos positions sur le marché local, étendront notre clientèle et notre offre de produits et amélioreront nos capacités de fabrication.

Nos recettes du quatrième trimestre ont été stimulées par les hausses de prix et la force dans le canal commercial, ayant continué à bénéficier des nouveaux projets de construction et remodélisations en cours. Les ventes sur l'ensemble de nos activités ont été plus lentes que nous l'avions prévu au cours du trimestre, les ventes de revêtements de sol résidentiels s'étant contractées avec la hausse des taux d'intérêt, la baisse des ventes de logements et la réduction de la confiance des consommateurs. En conséquence, nos clients ont réduit leurs niveaux de stock et les consommateurs ont diminué leurs dépenses en rénovation. En réponse, nous avons revu à la baisse nos taux de production et nos stocks, ce qui a augmenté nos frais généraux non absorbés. Nous avons réduit les dépenses dans toute l'entreprise, bien que l'inflation ait contrebalancé bon nombre de nos initiatives. En ce qui concerne à la fois les Revêtements de sol Amérique du Nord et les Revêtements de sol Reste du monde, nous prenons des mesures de restructuration dans des domaines spécifiques afin d'aligner nos opérations sur les conditions de marché actuelles. Nous avons réduit nos dépenses en capital prévues jusqu'à observer une plus grande certitude sur nos marchés à travers le monde. Au cours du trimestre, les coûts en énergie et en matériaux dans le monde entier ont commencé à décliner, ce qui devrait affecter positivement nos résultats futurs.

Au cours du quatrième trimestre, le segment Céramique mondial a observé une hausse de 4,0 % de son chiffre d'affaires net tel que publié, ou de 5,2 % à taux de change et nombre de jours constants. La marge d'exploitation du segment était de 7,0 % tel que publié ou 7,1 % sur une base ajustée en raison de l'amélioration des prix et de la gamme de produits ainsi que des gains de productivité, partiellement compensés par l'inflation et les volumes moindres. Alors que le chiffre d'affaires des remodélisations résidentielles a ralenti au cours du trimestre, le chiffre d'affaires et les gains de ce segment ont bénéficié d'une composition plus élevée de nouvelles constructions résidentielles et ventes commerciales que l'activité globale de Mohawk. Les coûts de l'énergie et du transport déclinent, ce qui bénéficiera à nos marges alors que ces coûts se répercutent sur notre stock. Aux États-Unis, les ventes et volumes de céramique ont tous deux augmenté en raison de notre offre de produits de qualité, des hausses des prix et de la croissance de l'activité Plans de travail. Pour soutenir la croissance additionnelle de nos ventes de plans de travail en quartz, nous ajouterons une capacité de fabrication d'ici la fin de l'année. Notre activité Céramique en Europe reste sous pression avec un ralentissement de la demande, des réductions des stocks clients et l'inflation. Nos coûts en Europe ont été impactés par le pic des prix de l'énergie au cours du troisième trimestre et les réductions des volumes d'usine dues aux fermetures temporaires. Les prix du gaz naturel ont considérablement baissé, bien que des perturbations pourraient impacter les coûts futurs. Nous complétons l'expansion de notre grande installation de production de dalles de porcelaine en Italie afin de soutenir une croissance continue et d'améliorer notre style. Les ventes au Mexique comme au Brésil ont ralenti au cours du trimestre alors que l'inflation et la hausse des taux d'intérêt ont fait chuter la demande résidentielle. Nous anticipons une faiblesse continue à court terme et avons réduit les niveaux de production dans les deux pays.

Au cours du quatrième trimestre, le chiffre d'affaires net de notre segment Revêtements de sol Reste du monde a baissé de 9,9 % tel que publié ou 1,9 % à taux de change et nombre de jours constants. La marge d'exploitation du segment a été de 5,0 % tel que publié ou de 7,7 % sur une base ajustée, en raison de la gamme de produits et des prix favorables compensés par l'inflation, la baisse des volumes et les fermetures d'usines temporaires. Les prix du gaz naturel en Europe ont atteint un pic sans précédent au cours du troisième trimestre, élevant nos coûts de production et de matériaux. Depuis le début de l'année 2023, les prix du gaz ont considérablement diminué et les coûts des matériaux devraient suivre. Nous restons concentrés sur l'optimisation du volume avec des promotions sélectives ainsi que sur le contrôle des coûts jusqu'à ce que l'activité observe une amélioration. Au cours du trimestre, nos catégories de revêtements de sol européennes ont subi des déclins de volume considérables, de nombreux projets de remodélisation résidentielle ayant été reportés par l'inflation qui a érodé les dépenses discrétionnaires des consommateurs. Nos ventes de feuilles de vinyle ont dépassé nos autres catégories de revêtements de sol, les consommateurs ayant choisi des alternatives moins chères. Nous étendons notre offre de LVT rigides qui prennent des parts aux LVT flexibles. Nous intensifions nos opérations existantes et ajoutons une nouvelle production de LVT rigides dans le cadre de séries plus courtes avec des caractéristiques brevetées additionnelles. Nous retirerons progressivement les produits LVT flexibles résidentiels et fermerons la production connexe. Le coût total de cette nouvelle initiative de restructuration est d'environ 45 millions de dollars, avec un coût au comptant d'environ 7,5 millions de dollars, résultant en des économies annualisées de 15 millions de dollars et des ventes considérablement accrues. Notre activité Isolation se développe alors que la conservation de l'énergie est devenue une plus grande priorité et que les exigences dans le domaine de la construction se sont accrues. Nous augmentons nos ventes et notre distribution dans le segment de l'isolation au Royaume-Uni en même temps que nous lançons notre nouvelle installation. Notre activité Panneaux a fait face aux mêmes pressions que nos autres catégories avec un ralentissement de la demande et une hausse du prix des matériaux. Nos activités en Australie et en Nouvelle-Zélande ralentissent avec les économies locales, alors que l'inflation et les taux d'hypothèques impactent les ventes de revêtements de sol. Sur ce marché, nous avons annoncé des hausses de prix supplémentaires, initions des promotions sélectives et actualisons notre offre de produits pour maximiser nos ventes.

Au cours du quatrième trimestre, le chiffre d'affaires de notre segment Revêtements de sol Amérique du Nord a baissé de 6,8 %. Le segment avait une marge d'exploitation négative de 3,1 % tel que publié, ou était à peu près stable sur une base ajustée, en raison de la gamme de produits et des prix favorables compensés par l'inflation, les fermetures d'usines temporaires et les volumes en baisse. Les ventes du segment au cours du trimestre ont ralenti plus rapidement que nous l'avions anticipé, principalement en raison des déclins des canaux résidentiels, des ventes de tapis et des réductions des stocks clients. Les gains dans ce segment ont été compressés en raison de la baisse des ventes, de la consommation de matériaux plus chers, de la réduction des niveaux de stock et des fermetures temporaires d'usines. En réponse aux conditions ralenties du marché, nous complétons nos actions de restructuration précédemment annoncées, reportons les projets de capitaux et réduisons les dépenses discrétionnaires. Les réductions des coûts de l'énergie et des matériaux devraient soutenir nos activités au cours du deuxième trimestre. Notre activité commerciale reste solide alors que les nouveaux projets de construction et remodélisations se poursuivent. Le canal multifamilial a été le canal résidentiel le plus performant et nous réalignons les ressources pour nous focaliser davantage sur ce secteur. Nos ventes résilientes ont augmenté au cours du trimestre alors que nous avons tiré parti de notre technologie WetProtect et de nos technologies antimicrobiennes pour différencier nos collections. La première phase de notre nouvelle installation de LVT sur la côte Ouest opère aux niveaux attendus, et nous préparons de nouvelles technologies qui amélioreront les coûts et ajouteront des caractéristiques faisant la différence. Nos ventes de stratifiés haut de gamme ont été impactées par un ralentissement du trafic de détail et des ajustements des stocks clients. Notre nouvelle ligne de fabrication de stratifiés, qui a débuté l'année dernière, opère aux niveaux prévus et offrira notre prochaine génération de caractéristiques.

Le secteur des revêtements de sol ralentit en raison de la hausse des taux d'intérêt, de l'inflation soutenue et de la faible confiance des consommateurs. La visibilité de la profondeur et de la durée de ce cycle est limitée, et les conditions diffèrent à travers le monde. Mohawk a toujours réussi à gérer ces ralentissements en exécutant les actions nécessaires de manière proactive. Nous ajustons nos activités aux conditions actuelles en réduisant les niveaux de production, les stocks, les structures de coûts et les dépenses en capital. Nous mettons en œuvre des mesures de restructuration à la fois en ce qui concerne les segments Revêtements de sol Amérique du Nord et Revêtements de sol Reste du monde afin de profiler les opérations, de réduire les frais de vente, généraux et administratifs et de rationaliser les actifs plus onéreux. Au cours du premier trimestre 2023, nous anticipons davantage de pression sur nos prix et notre gamme en raison des faibles volumes du secteur. Nos coûts de stock demeurent élevés dans la plupart des catégories de produits en raison des coûts supérieurs des matériaux et de l'énergie que nous avons encourus au cours des périodes précédentes. Par ailleurs, nous n'augmenterons pas la production comme nous le ferions normalement au cours du premier trimestre pour nous préparer à la demande future, élevant nos coûts non absorbés. Les coûts de l'énergie ont chuté et devraient bénéficier à nos marges mondiales alors que nos stocks tournent. Nos résultats du deuxième trimestre devraient présenter une amélioration séquentiellement plus forte, avec des ventes saisonnièrement plus élevées, une production accrue et des coûts de matériaux plus faibles. Les coûts de l'énergie considérablement plus bas en Europe devraient améliorer les dépenses clients, les achats discrétionnaires et la demande en revêtements du sol. Nous refocalisons nos équipes de ventes sur les canaux présentant de meilleures performances dans l'environnement actuel. Nous introduisons de nouvelles collections et marchandises innovantes et utilisons des promotions ciblées pour améliorer les ventes. Compte tenu de ces facteurs, nous prévoyons que notre BPA ajusté pour le premier trimestre sera compris entre 1,24 et 1,34 $, hors frais de restructuration, d'acquisition et autres.

Dans le monde entier, la demande de logements à long terme requerra des investissements considérables dans les nouvelles constructions et remodélisations. Mohawk possède une position unique, avec une gamme complète de produits innovants, une distribution à la pointe du secteur et de la force dans tous les canaux de vente. Nous mettons actuellement en œuvre des changements structurels pour surmonter les défis du secteur tout en optimisant nos résultats futurs. Alors que nous gérons le cycle économique actuel, nous opérons avec une perspective à long terme et étendons la capacité dans les domaines où nous possédons le plus fort potentiel de croissance lors du rebond des marchés, y compris les LVT, stratifiés, plans de travail en quartz, dalles en porcelaine et l'isolation. Nous nous voyons ressortir de ce ralentissement plus forts encore en bénéficiant de nos acquisitions complémentaires, nos positions améliorées sur les marchés brésilien et mexicain et l'expansion stratégique de nos catégories de produits à haute croissance. Notre bilan est bien positionné pour gérer le cycle actuel et stimuler la profitabilité et la croissance futures.

À PROPOS DE MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries est le leader mondial de la fabrication de revêtements de sol, spécialisé dans la création de produits destinés à améliorer les espaces résidentiels et commerciaux partout dans le monde. Les procédés de fabrication et de distribution verticalement intégrés de Mohawk lui fournissent des avantages concurrentiels dans la production de moquettes, tapis, carreaux en céramique, parquets stratifiés, parquets en bois et revêtements de sol en pierre et en vinyle. L'innovation révolutionnaire que nous avons apportée à notre secteur a permis d'obtenir des produits et des technologies qui différencient nos marques sur le marché et répondent à toutes les exigences en matière de rénovation et de nouvelle construction. Nos marques comptent parmi les plus reconnues du secteur et incluent American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step et Unilin. Ces dix dernières années, Mohawk est passée du statut de fabricant américain de moquettes à celui de première société mondiale de revêtements de sol opérant en Australie, au Brésil, au Canada, en Europe, aux États-Unis, en Malaisie, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Russie.

Certains énoncés des paragraphes précédents, notamment ceux qui portent sur le rendement futur, les perspectives commerciales, la croissance et les stratégies d'exploitation, et d'autres sujets similaires, et ceux qui incluent l'emploi du conditionnel et les termes « croire », « anticiper », « prévoir », et « estimer » ou d'autres expressions du même type, constituent des « énoncés prospectifs ». Pour ces énoncés, Mohawk invoque la protection de la règle-refuge au sujet des énoncés prospectifs, contenue dans la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts puisqu'ils reposent sur de nombreuses suppositions, assujetties à des risques et des incertitudes. Les facteurs importants suivants pourraient entraîner un écart entre les résultats réels et les prévisions : l'évolution de la conjoncture économique ou industrielle ; la concurrence ; l'inflation et la déflation des prix des matières premières et autres coûts des entrants ; l'inflation et la déflation sur les marchés de consommation ; les coûts et l'offre en matière d'énergie ; le moment et le montant des dépenses en immobilisations ; le moment et l'application d'augmentations du prix des produits de la Société ; les charges de dépréciation ; l'intégration des acquisitions ; les exploitations internationales ; le lancement de nouveaux produits ; la rationalisation des activités ; les réclamations en matière de fiscalité, de produits et autre ; les litiges ; les risques et incertitudes liés à la pandémie de COVID-19 ; les changements réglementaires et politiques dans les juridictions dans lesquelles la Société exerce ses activités et d'autres risques, ainsi que d'autres risques présentés dans les annonces publiques et les rapports déposés par Mohawk auprès de la SEC.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES (Unaudited) Condensed Consolidated Statement of Operations Data Three Months Ended Twelve Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) December 31, 2022 December 31, 2021 December 31, 2022 December 31, 2021 Net sales $ 2,650,675 2,760,737 11,737,065 11,200,613 Cost of sales 2,096,235 2,023,294 8,793,639 7,931,879 Gross profit 554,440 737,443 2,943,426 3,268,734 Selling, general and administrative expenses 493,362 484,345 2,003,438 1,933,723 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles - - 695,771 - Operating income 61,078 253,098 244,217 1,335,011 Interest expense 14,601 12,169 51,938 57,252 Other expense (income), net 10,008 1,140 8,386 (12,234 ) Earnings before income taxes 36,469 239,789 183,893 1,289,993 Income tax expense 2,917 50,689 158,110 256,445 Net earnings including noncontrolling interests 33,552 189,100 25,783 1,033,548 Net earnings attributable to noncontrolling interests 96 11 536 389 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 33,456 189,089 25,247 1,033,159 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 0.53 2.81 0.40 15.01 Weighted-average common shares outstanding - basic 63,534 67,209 63,826 68,852 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 0.52 2.80 0.39 14.94 Weighted-average common shares outstanding - diluted 63,792 67,535 64,062 69,145 Other Financial Information (Amounts in thousands) Net cash provided by operating activities $ 241,718 212,384 669,153 1,309,119 Less: Capital expenditures 150,658 300,941 580,742 676,120 Free cash flow $ 91,060 (88,557 ) 88,411 632,999 Depreciation and amortization $ 159,014 143,411 595,464 591,711





Condensed Consolidated Balance Sheet Data (Amounts in thousands) December 31, 2022 December 31, 2021 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 509,623 268,895 Short-term investments 158,000 323,000 Receivables, net 1,904,786 1,839,985 Inventories 2,793,765 2,391,672 Prepaid expenses and other current assets 528,925 414,805 Total current assets 5,895,099 5,238,357 Property, plant and equipment, net 4,661,178 4,636,865 Right of use operating lease assets 387,816 389,967 Goodwill 1,927,759 2,607,909 Intangible assets, net 857,948 899,980 Deferred income taxes and other non-current assets 390,632 451,439 Total assets $ 14,120,432 14,224,517 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 840,571 624,503 Accounts payable and accrued expenses 2,124,448 2,217,418 Current operating lease liabilities 105,266 104,434 Total current liabilities 3,070,285 2,946,355 Long-term debt, less current portion 1,978,563 1,700,282 Non-current operating lease liabilities 296,136 297,390 Deferred income taxes and other long-term liabilities 757,534 852,274 Total liabilities 6,102,518 5,796,301 Total stockholders' equity 8,017,914 8,428,216 Total liabilities and stockholders' equity $ 14,120,432 14,224,517





Segment Information Three Months Ended As of or for the Twelve Months Ended (Amounts in thousands) December 31, 2022 December 31, 2021 December 31, 2022 December 31, 2021 Net sales: Global Ceramic $ 987,699 949,501 4,307,681 3,917,319 Flooring NA 945,959 1,015,513 4,207,041 4,116,405 Flooring ROW 717,017 795,723 3,222,343 3,166,889 Consolidated net sales $ 2,650,675 2,760,737 11,737,065 11,200,613 Operating income (loss): Global Ceramic $ 69,033 60,000 (236,066 ) 403,135 Flooring NA (28,950 ) 91,711 231,076 407,577 Flooring ROW 35,902 114,339 340,167 571,126 Corporate and intersegment eliminations (14,907 ) (12,952 ) (90,960 ) (46,827 ) Consolidated operating income $ 61,078 253,098 244,217 1,335,011 Assets: Global Ceramic $ 4,841,310 5,160,776 Flooring NA 4,299,360 4,125,960 Flooring ROW 4,275,519 4,361,741 Corporate and intersegment eliminations 704,243 576,040 Consolidated assets $ 14,120,432 14,224,517





Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc.





(Amounts in thousands, except per share data) Three Months Ended Twelve Months Ended December 31, 2022 December 31, 2021 December 31, 2022 December 31, 2021 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 33,456 189,089 25,247 1,033,159 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 49,701 4,558 87,819 23,118 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 1,218 1,067 2,762 1,749 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles - - 695,771 - Resolution of foreign non-income tax contingencies - - - (6,211 ) Income tax effect on resolution of foreign non-income tax contingencies - - - 2,302 One-time tax planning election - 4,568 - (22,163 ) Legal settlements, reserves and fees, net of insurance proceeds 9,231 (1) - 54,231 - Release of indemnification asset - - 7,324 - Income taxes - reversal of uncertain tax position - - (7,324 ) - Income taxes - impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles - - (10,168 ) - Income tax effect of adjusting items (9,245 ) (309 ) (32,536 ) (4,626 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 84,361 198,973 823,126 1,027,328 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.32 2.95 12.85 14.86 Weighted-average common shares outstanding - diluted 63,792 67,535 64,062 69,145 (1)The Company has entered into an agreement with plaintiffs to resolve the Securities Class Action lawsuit, initially filed on January 3, 2020, in the United States District Court for the Northern District of Georgia for $60m, of which a significant portion is covered by insurance, in addition to legal fees and other.





Reconciliation of Total Debt to Net Debt Less Short-Term Investments (Amounts in thousands) December 31, 2022 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 840,571 Long-term debt, less current portion 1,978,563 Total debt 2,819,134 Less: Cash and cash equivalents 509,623 Net debt 2,309,511 Less: Short-term investments 158,000 Net debt less short-term investments $ 2,151,511





Reconciliation of Net Earnings (Loss) to Adjusted EBITDA (Amounts in thousands) Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended April 2,2022 July 2,2022 October 1, 2022 December 31, 2022 December 31, 2022 Net earnings (loss) including noncontrolling interests $ 245,434 280,510 (533,713 ) 33,552 25,783 Interest expense 11,481 12,059 13,797 14,601 51,938 Income tax expense 61,448 78,176 15,569 2,917 158,110 Net earnings attributable to noncontrolling interests (105 ) (79 ) (256 ) (96 ) (536 ) Depreciation and amortization(1) 141,415 141,569 153,466 159,014 595,464 EBITDA 459,673 512,235 (351,137 ) 209,988 830,759 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,857 1,801 21,375 33,786 58,819 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up - 143 1,401 1,218 2,762 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles - - 695,771 - 695,771 Legal settlements, reserves and fees, net of insurance proceeds - - 45,000 9,231 54,231 Release of indemnification asset 7,324 - - - 7,324 Adjusted EBITDA $ 468,854 514,179 412,410 254,223 1,649,666 Net debt less short-term investments to adjusted EBITDA 1.3 (1)Includes accelerated depreciation of $13,085 for Q3 2022 and $15,915 for Q4 2022.





Reconciliation of Net Sales to Net Sales on Constant Shipping Days and on a Constant Exchange Rate (Amounts in thousands) Three Months Ended Twelve Months Ended December 31, 2022 December 31, 2021 December 31, 2022 December 31, 2021 Net sales $ 2,650,675 2,760,737 11,737,065 11,200,613 Adjustment to net sales on constant shipping days (9,529 ) - 39,786 - Adjustment to net sales on a constant exchange rate 84,299 - 411,649 - Net sales on constant shipping days and on a constant exchange rate $ 2,725,445 2,760,737 12,188,500 11,200,613





Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on Constant Shipping Days and on a Constant Exchange Rate (Amounts in thousands) Three Months Ended Global Ceramic December 31, 2022 December 31, 2021 Net sales $ 987,699 949,501 Adjustment to segment net sales on constant shipping days 3,412 - Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate 7,838 - Segment net sales on constant shipping days and on a constant exchange rate $ 998,949 949,501





Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on Constant Shipping Days and on a Constant Exchange Rate (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring ROW December 31, 2022 December 31, 2021 Net sales $ 717,017 795,723 Adjustment to segment net sales on constant shipping days (12,941 ) - Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate 76,461 - Segment net sales on constant shipping days and on a constant exchange rate $ 780,537 795,723





Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit (Amounts in thousands) Three Months Ended December 31, 2022 December 31, 2021 Gross Profit $ 554,440 737,443 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 39,159 2,363 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 1,218 1,067 Adjusted gross profit $ 594,817 740,873





Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses (Amounts in thousands) Three Months Ended December 31, 2022 December 31, 2021 Selling, general and administrative expenses $ 493,362 484,345 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (8,480 ) (2,238 ) Legal settlements, reserves and fees, net of insurance proceeds (9,231 ) - Adjusted selling, general and administrative expenses $ 475,651 482,107





Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended December 31, 2022 December 31, 2021 Operating income $ 61,078 253,098 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 47,639 4,601 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 1,218 1,067 Legal settlements, reserves and fees, net of insurance proceeds 9,231 - Adjusted operating income $ 119,166 258,766





Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Global Ceramic December 31, 2022 December 31, 2021 Operating income $ 69,033 60,000 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,054 416 Adjusted segment operating income $ 70,087 60,416





Reconciliation of Segment Operating (Loss) Income to Adjusted Segment Operating (Loss) Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring NA December 31, 2022 December 31, 2021 Operating (loss) income $ (28,950 ) 91,711 Adjustments to segment operating (loss) income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 28,174 1,146 Adjusted segment operating (loss) income $ (776 ) 92,857





Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring ROW December 31, 2022 December 31, 2021 Operating income $ 35,902 114,339 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 18,411 2,022 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 1,218 1,067 Adjusted segment operating income $ 55,531 117,428





Reconciliation of Segment Operating (Loss) to Adjusted Segment Operating (Loss) (Amounts in thousands) Three Months Ended Twelve Months Ended Corporate and intersegment eliminations December 31, 2022 December 31, 2021 December 31, 2022 December 31, 2021 Operating (loss) $ (14,907 ) (12,952 ) (90,960 ) (46,827 ) Adjustments to segment operating (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs - 1,017 - 1,212 Legal settlements, reserves and fees, net of insurance proceeds 9,231 - 54,231 - Adjusted segment operating (loss) $ (5,676 ) (11,935 ) (36,729 ) (45,615 )





Reconciliation of Other Expense, net to Adjusted Other Expense, net (Amounts in thousands) Three Months Ended December 31, 2022 December 31, 2021 Other expense, net $ 10,008 1,140 Adjustments to other expense: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (2,062 ) 43 Adjusted other expense, net $ 7,946 1,183





Reconciliation of Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes to Adjusted Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes (Amounts in thousands) Three Months Ended December 31, 2022 December 31, 2021 Earnings before income taxes $ 36,469 239,789 Net earnings attributable to noncontrolling interests (96 ) (11 ) Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 49,701 4,558 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 1,218 1,067 Legal settlements, reserves and fees, net of insurance proceeds 9,231 - Adjusted earnings including noncontrolling interests before income taxes $ 96,523 245,403





Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense (Amounts in thousands) Three Months Ended December 31, 2022 December 31, 2021 Income tax expense $ 2,917 50,689 One-time tax planning election - (4,568 ) Income tax effect of adjusting items 9,245 309 Adjusted income tax expense $ 12,162 46,430 Adjusted income tax rate 12.6 % 18.9 %

La Société complète ses états financiers consolidés condensés, qui sont préparés et présentés conformément aux mesures PCGR des États-Unis, avec certaines mesures financières non conformes aux PCGR. Conformément aux règles de la Securities and Exchange Commission, les tableaux ci-dessus présentent un rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR de la Société avec les mesures conformes aux PCGR américains les plus directement comparables. Chacune des mesures non conformes aux PCGR fournies ci-dessus doit être considérée en complément de la mesure conforme aux PCGR américains comparable, et ne saurait être comparée à des mesures revêtant un titre similaire fournies par d'autres sociétés. La Société considère que ces mesures non conformes aux PCGR, lorsqu'elles sont rapprochées avec la mesure conforme aux PCGR américains correspondante, aident ses investisseurs comme suit : les mesures non conformes aux PCGR relatives au chiffre d'affaires aident à identifier les tendances en matière de croissance et à effectuer des comparaisons avec le chiffre d'affaires des périodes précédentes et futures ; les mesures non conformes aux PCGR relatives à la rentabilité aident à comprendre les tendances en matière de rentabilité à long terme des activités de la société et à effectuer des comparaisons avec ses bénéfices des périodes précédentes et futures.

La Société exclut certains éléments de ses mesures non conformes aux PCGR relatives au chiffre d'affaires dans la mesure où ces éléments peuvent varier considérablement d'une période à une autre, et peuvent masquer des tendances commerciales sous-jacentes. Parmi les éléments exclus des mesures non conformes aux PCGR au chiffre d'affaires de la Société figurent : les transactions et la conversion de devises étrangères.

La Société exclut certains éléments de ses mesures non conformes aux PCGR relatives à la rentabilité dans la mesure où ces éléments peuvent ne pas être révélateurs des performances opérationnelles principales de la Société, ou ne pas être liés à ces performances. Parmi les éléments exclus des mesures non conformes aux PCGR relatives à la rentabilité de la société figurent : les coûts de restructuration, d'acquisition et d'intégration et autres coûts, les règlements légaux, les réserves et frais, nets de produit d'assurance, la dépréciation des écarts d'acquisition et actifs incorporels à durée de vie indéfinie, la comptabilisation selon la méthode de l'acquisition, y compris la revalorisation des stocks, la libération de l'actif compensatoire et la contre-passation de positions fiscales incertaines.