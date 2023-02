Coop Pank AS 2023. aasta jaanuari tulemused

English Estonian

Coop Panga 2023. aasta jaanuari majandustulemused:

Panga klientide arv kasvas jaanuaris 2800 võrra ja aktiivselt arveldavate klientide arv langes 700 võrra. Kuu lõpuks ulatus klientide arv 149 800-ni ja aktiivselt arveldavate klientide arv 66 100-ni. Aastaga on kliendibaas kasvanud 27%

Panga klientide hoiuste maht kasvas jaanuaris 12 miljoni euro võrra ulatudes kuu lõpu seisuga 1,52 miljardi euroni. Äriklientide hoiused kahanesid 15 miljonit ja eraklientide hoiused kasvasid 5 miljonit eurot. Rahvusvahelistelt platvormidelt kaasatud hoiuste maht kasvas 22 miljoni euro võrra. Aastaga on panga hoiuste maht kasvanud 35%.

Panga laenuportfell kasvas jaanuaris 11 miljoni euro võrra ja jõudis kuu lõpu seisuga 1,31 miljardi euroni. Kodulaenud kasvasid 7 miljonit eurot, ärilaenud 2 miljonit eurot, liising 1 miljonit eurot ja tarbimisfinantseerimine kasvas 0,6 miljonit eurot. Aastaga on panga laenuportfell kasvanud 35%.

Jaanuaris tehti laenude allahindluseid 0,7 miljoni euro ulatuses.

Võrreldes möödunud aasta esimese kuuga on käesoleval aastal sama ajaga panga netotulud kasvanud 64% ja tegevuskulud 18%.

Pank teenis jaanuaris 2,9 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 96% rohkem kui aasta tagasi samal perioodil.

Panga omakapitali tootlus oli jaanuaris 22,6%, kulu-tulu suhe 38%.





Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki kommentaar:

„Jaanuar oli klientide aktiivsuse kontekstis aasta algusele omaselt pigem rahulik kuu. Peamiste trendidena näeme, et turul on konkurents hoiuste nimel ning uued laenutaotlused on langustrendis. Sellest lähtuvalt olid ka jaanuarikuus meie ärimahtude kasvud tagasihoidlikud.

Aasta alguseks on majanduses selgelt välja kujunenud intressikeskkond, mis soosib laenuvõtjate asemel taas üle pika aja hoiustajaid. Coop Panga laenuportfell püsib jätkuvalt kvaliteetne. Meie kasuminumbrites mängivad euriborist teenitud tulud järjest suuremat rolli, kuid samas on jõudsalt kasvamas ka hoiustele makstavad intressikulud.

Soovime ka 2023. aastal jätkata turu parimate pakkumiste tegemist nii nõudmiseni kui ka tähtajalistele hoiustele ning olla paindlik ning usaldusväärne partner laenuvõtjatele.“

Coop Panga põhjalikumad kvartaliaruanded on leitavad aadressil: https://www.cooppank.ee/finantsaruanded



Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 149 800 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.

Lisainfo:

Paavo Truu

Finantsjuht

Telefon: 5160 231

E-post: paavo.truu@cooppank.ee

