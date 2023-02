Investors House Oyj Tilinpäätöstiedote 2022

Investors House Q4 2022: Tulos parani, osinko kasvaa kahdeksatta vuotta

YHTEENVETO Q4 2022 (VERTAILUKAUSI Q4 2021)

Neljännen kvartaalin tulos oli 2,3 M€, mikä oli oleellisesti vertailukautta (-0,9 M€) parempi. Vahvaan viimeisen kvartaaliin tulokseen vaikuttivat eniten Vantaan Tikkurilaan vahvistuneen rakennusoikeuden arvo sekä toisaalta olemassa olevan kiinteistökannan arvonlasku. Nämä arvonmuutokset yhdessä ajanmukaistuskulujen kanssa olivat nettona noin 2,6 M€ (-0,8 M€).

Operatiivinen tulos (Epra) oli 0,4 M€ ja sellaisena selvästi edellisvuotta (1,0 M€) heikompi. Tässä taustalla ovat vuoden 2021 lopulla tehdyt mittavat kiinteistömyynnit, joista saatuja varoja ei ole vielä sijoitettu uudelleen.

Vallitsevassa markkinatilanteessa Investors House on edelleen katsonut aiheelliseksi olla hyvin selektiivinen investoinneissa. Yhtiö odottaa valuaatio-odotusten laskevan kiinnostavalle tasolle.

Hallitus esittää 0,31 €/osake osinkoa huhtikuussa kokoontuvalle yhtiökokoukselle. Osinkoesityksen mukainen osinko olisi kahdeksas peräkkäinen kasvavan osingon vuosi. Tällaisena se on linjassa yhtiön päämäärän kanssa kehittyä ns osinkoaristokraatiksi, joka tarkoittaa 10 vuotta peräkkäin kasvaneita osinkoja.

YHTEENVETO TILIKAUSI 2022 (VERTAILUKAUSI 2021)

Yhtiö myi Q4 2021 suurimman osan asunto- ja toimitilakannastaan kahdella kaupalla. Vuoden 2022 aikana yhtiö käytti vapautuneita pääomia maltillisesti seuraaviin kohteisiin:

Kiinteistö-segmentillä Investors Housen osakkuusyhtiö Apitare aloitti toimintansa vuoden alussa. Investors House omistaa 1/3 yhtiöstä, joka omistaa ja vuokraa 17.600 m2 kiinteistökokonaisuutta Jyväskylässä.

Kehitystoiminnassa Yhtiön Tikkurilan Neilikkatien asemakaava vahvistui. Uutta asuntorakennusoikeutta syntyi noin 10.000 kerrosneliömetriä. Rakennusoikeuden arvo vähennettynä kaupungille suoritettavalla maankäyttömaksulla paransi tulosta.

Palveluliiketoiminnassa toteutettiin Infonia Oy:n hankinta sekä maksettiin 2021 hankitun Juhola Asset Managementin loppukauppahinta. Molemmat yhtiöt toimivat kiinteistövarallisuudenhoidon alalla ja hallinoivat yhteensä yli 1,5 miljardin euron arvoista kiinteistövarallisuutta Suomessa.

Yhtiö toteutti katsauskaudella ylimääräisen 1,00 € / osake varojen jaon osakkeenomistajilleen. Tarkoitus oli palauttaa osakkeenomistajille se pääoma mitä syksyn 2021 huomattavien kiinteistömyyntien jälkeen ei arvioitu tarvittavan tulevassa liiketoiminnassa, joka aikaisempia vuosia enemmän painottuu vähän pääomaa sitovaan palvelu- ja kehitystoimintaan.

Katsauskauden päättyessä omavaraisuusaste oli merkittävästä varojenjaosta huolimatta vahva ollen 60 % (58 %). Myös likviditeetti oli vahva ollen lähes ¼ konsernin markkina-arvosta.

Yhtiön muun sijoituskiinteistökannan arvo laski noin 0,7 M€ (- 3%). Viimeisen 18 kk:n aikana yhtiö on kirjannut noin 10 % arvonlaskut kiinteistökantaansa.

Kauden päättyessä yhtiön sijoituskiinteistöjen vuokrausaste oli noin 99 % sen solmittua uusia toimitilojen vuokrasopimuksia Q4 2022 aikana.

Myyntien jälkeen yhtiön operatiivinen tulos oli 1,8 M€ mikä oli selvästi vertailukautta (2,8 M€) heikompi.

Yhtiön koko tulos kasvoi huomattavasti ollen 3,2 M€ (-0,8 M€). Kasvuun vaikuttivat positiivisesti jatkuvien toimintojen tulos sekä kehitystoiminta ja heikentävästi olemassa olevan kiinteistökannan arvojen alaskirjaus sekä ajanmukaistuskulut.

Konsernin strategian yksi elementti on tuottojen ennustettavuus. Katsauskaudella noin 88 % konsernin vuokraus- ja palvelutuotoista oli jatkuviin sopimuksiin perustuvia. Kannattavuusmielessä tärkeää on, että jatkuvat tuotot ylittivät operatiiviset kiinteät kulut noin 20 %:lla.

Investors Housen henkilöstörahastoon kuuluvat kaikki konsernin palveluksessa olevat henkilöt. He kaikki ovat henkilöstörahaston kautta myös Investors Housen osakkaita. Vuoden 2022 tuloksen perusteella henkilöstörahastoon maksettava palkkio on noin 60 % maksimipalkkiosta.

TOIMITUSJOHTAJA PETRI ROININEN:

’’On suuri ilo saada julkistaa tilinpäätöstiedote, jossa tulos paranee, osinko kasvaa kahdeksatta vuotta ja koko henkilöstölle maksetaan henkilöstörahastoon onnistumispalkkio. Kiitän asiakkaita, henkilöstöä ja kaikkia sidosryhmiä vuodesta 2022.

Olemme kehittäneet yhtiötä pitkäjänteisesti. Tästä konkreettisena osoituksena on 32 kvartaalin aikana 16-kertaistunut operatiivinen tulos, palveluliiketoiminnan osuuden kasvu, ennustettava tuottorakenne sekä onnistuminen kehitystoiminnassa. Tähän pyrimme jatkossakin.

Investors House on erinomaisessa asemassa puolustamaan ja luomaan omistaja-arvoa. Yhtiön perustoiminta on kannattavaa, kassavarat vastaavat 1/4:aa yhtiön markkina-arvosta, emoyhtiö on nettovelaton ja omavaraisuusaste on korkea. Yhtiö voi sekä tarttua mahdollisuuksiin että varautua riskeihin’’.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Venäjä ja turvallisuuspolittiinen tilanne

Yhtiöllä ei ole liiketoimintaa eikä suoria sidoksia Venäjälle. Mahdolliset Venäjään kohdistuvat taloudelliset pakotteet eivät suoraan vaikututa yhtiöön. Epäsuorasti pakotteilla ja turvallisuuspoliittisella tilanteella on vaikutus yleiseen toimintaympäristöön.

Muut tekijät ennallaan

Rahoitusjärjestelmän kiristyvät pääomavaateet ja kasvava regulaatio voivat rajoittaa pankkien luotonantoa, millä voi olla negatiivisia vaikutuksia kiinteistömarkkinaan.

Yleinen korkotaso voi nousta, mikä voi vaikuttaa rahoituksen hintaan.

Nopeasti noussut inflaatio jatkuessaan voi vaikuttaa kustannustason nousuun, mitä vuokrasopimusten indeksiehdot tosin kompensoivat.

Yhtiön omistamien kiinteistöjen vuokrausaste voi vaihdella ja palveluliiketoiminnan asiakassuhteet voivat muuttua.

OHJEISTUS

Investors House ohjeistaa vuodelle 2023 tilikauden tulosta aikaisemman operatiivisen tuloksen (Epra) sijaan.

Investors House arvioi vuoden 2023 tuloksen olevan samalla tasolla kuin vuoden 2022 tulos.

Yhtiö on aikaisemmin pitkään ohjeistanut operatiivista tulosta (EPRA). Muutoksen taustalla on konsernin liiketoiminnan ja ansainnan monipuolistuminen ja sen huomioon ottaminen myös ohjeistuksessa. Vahvan vuokraus- ja palveluliiketoiminnan ohella kiinteistökehitys ja -kaupat ovat merkittäviä tuloskehityksen kannalta. Operatiivinen tulos ei tavoita näitä. Siksi siirtyminen tilikauden tuloksen ohjeistamiseen antaa operatiivista tulosta kokonaisvaltaisemman kuvan kannattavuudesta.

JULKISTUSTILAISUUS

Investors Housen tilinpäätöstiedotteen julkistustilaisuus pidetään 13.2.2023 klo 13 yhtiön pääkonttorilla Helsingissä. Tilaisuutta voi seurata webcastina Tilinpäätöstiedote vuodelta 2022 (videosync.fi) . Tervetuloa!

Helsinki 13.2.2023

Investors House Oyj

Lisätiedot Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669

