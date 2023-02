English French

Renault Group et Nissan renouvellent leur engagement en Inde : nouveaux investissements et nouveaux véhicules

Un investissement de 600 millions USD/₹53 milliards INR pour la production de six nouveaux modèles en Inde, dont deux véhicules électriques

Des activités de R&D supplémentaires permettront de créer 2 000 nouveaux emplois

L'usine de Chennai vise à devenir neutre en carbone





Chennai, Yokohama, Boulogne-Billancourt, 13 février 2023. Renault Group et Nissan ont annoncé une nouvelle vision à long terme pour l'Inde, en augmentant la production et les activités de R&D, en électrifiant leurs gammes de produits, et en passant à une fabrication industrielle neutre en carbone.

Depuis leur base de Chennai, les entreprises collaboreront à la production de six nouveaux véhicules destinés à des clients locaux et internationaux, dont deux nouveaux véhicules entièrement électriques, faisant du centre Renault-Nissan un hub d'exportation international.

Un investissement initial d'environ 600 millions de dollars US / ₹53 milliards d'INR est prévu pour soutenir les nouveaux projets, qui verront la création de 2 000 emplois supplémentaires au Renault Nissan Technology & Business Centre de Chennai. Dans le même temps, l'usine RNAIPL deviendra neutre en carbone grâce à une augmentation significative de la production d'énergie renouvelable.

Faisant suite à l’annonce, la semaine dernière, de nouveaux projets opérationnels à forte valeur ajoutée pour l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, l'avenir des activités de Renault et de Nissan en Inde a été présenté aujourd'hui lors d'une cérémonie officielle à Chennai par Ashwani Gupta, directeur des opérations de Nissan, aux côtés de représentants du gouvernement du Tamil Nadu.

« Renault et Nissan sont pleinement engagés sur le marché indien, engagés à électrifier le marché indien et engagés à minimiser notre impact sur l'environnement.

L'Inde a été la première usine de l'Alliance et l'Inde sera au centre de ce nouveau chapitre de l'Alliance, avec de nouveaux véhicules, de nouvelles activités de R&D et de nouveaux marchés d'exportation qui feront passer nos opérations conjointes au niveau supérieur.

Pour la première fois, la gamme Nissan en Inde reflétera notre puissance mondiale dans les SUV et les VE de haute qualité, apportant une plus grande valeur à nos collaborateurs, nos clients et nos communautés », a déclaré Guillaume Cartier, Président de Nissan Région Afrique, Moyen-Orient, Inde, Europe et Océanie.

« L'Inde est un marché clé pour Renault Group. Au cours des 14 dernières années, nous avons développé la marque Renault avec nos équipes et nos concessionnaires, jusqu'à atteindre 100 000 véhicules vendus par an. L'Inde joue également un rôle clé dans notre empreinte mondiale en matière de recherche et développement. Ce projet avec Nissan est une première concrétisation de la nouvelle ambition de l'Alliance annoncée le 6 février dernier », a déclaré François Provost, Directeur du développement international et des partenariats de Renault Group et Directeur général de l'Alliance Purchasing Organization.

« L’Alliance Renault-Nissan dispose d'installations de production et de conception dans l'État du Tamil Nadu depuis plus de 15 ans maintenant. Il s'agit d'une relation très précieuse et importante pour le gouvernement du Tamil Nadu et l'Alliance. L'Alliance emploie environ 15 000 personnes directement dans l'État et a été l'un des piliers qui a permis au Tamil Nadu de rester la capitale indienne de l'automobile et un centre important pour la production d'automobiles et de composants automobiles. Nous sommes très heureux de cette nouvelle proposition de modernisation et de nouvel investissement de l'Alliance au Tamil Nadu. Cela donne véritablement vie à l'initiative "Make in Tamil Nadu et Make in India for the World », a déclaré S Krishnan, Secrétaire en chef adjoint, Industries, Gouvernement du Tamil Nadu.

Introduction de nouveaux modèles dans de nouveaux segments

Les six nouveaux modèles seront au nombre de trois pour chaque entreprise, conçus et produits à Chennai. Ils seront basés sur des plates-formes communes de l'Alliance tout en conservant le style individuel et distinctif des marques respectives.

Quatre nouveaux SUV du segment C feront partie des nouveautés. Deux nouveaux véhicules électriques du segment A seront les premiers véhicules électriques de Renault et de Nissan en Inde, Ils s'appuieront sur l'expertise des deux marques en matière d’électrification, qui a débuté avec la Nissan LEAF et Renault Zoe il y a plus de dix ans.

Un pôle international Renault - Nissan à Chennai

Les nouveaux modèles ne seront pas seulement destinés aux clients indiens, mais ils marqueront également une augmentation significative des exportations depuis l'Inde, ce qui portera le taux d'utilisation de l'usine à 80 % et garantira plusieurs milliers d'emplois à l'usine RNAIPL de Chennai pour les années à venir.

La production supplémentaire sera complétée par une augmentation de la R&D et des activités associées au Renault Nissan Technology & Business Centre India, qui devrait créer jusqu'à 2 000 emplois sur le site près de Chennai, en se concentrant sur de nouveaux projets indiens et internationaux.

En route pour une fabrication neutre en carbone

L'usine de RNAIPL, qui est déjà l'un des meilleurs centres de l'Alliance concernant la réduction des consommations d’énergie et des ressources, est la première usine de l'Alliance à fixer sa feuille de route vers la neutralité carbone.

Cet objectif sera atteint d'ici 2045, grâce à un programme en cours visant à passer à 100 % d'énergies renouvelables, tout en réduisant la consommation d'énergie de l'usine de 50 % par rapport à aujourd'hui.

L'usine de Chennai tire déjà plus de 50 % de son électricité des énergies renouvelables, notamment du soleil, de la biomasse et du vent. La centrale solaire existante sera plus de six fois plus grande, passant de 2,2 MW aujourd'hui à 14 MW.

Un partenariat renouvelé

En ligne avec l'engagement renouvelé des deux entreprises sur le marché indien, Renault et Nissan réalignent leur actionnariat dans leurs opérations communes.

En vertu d'un nouvel accord-cadre, Renault Nissan Automotive India Private Ltd (RNAIPL) passera à un actionnariat de 51 % Nissan - 49 % Renault. Le Renault Nissan Technology Business Centre (RNTBCI) sera détenu à 51 % par Renault et à 49 % par Nissan. Cela renforce le partenariat à long terme et confère aux coentreprises davantage de responsabilités et d'autonomie.

Le président de Nissan AMIEO, Guillaume Cartier, a ajouté : « Renault et Nissan ont renouvelé aujourd'hui leur engagement envers l'Inde et nous remercions le gouvernement du Tamil Nadu pour son solide partenariat et son soutien ».

« J'étais extrêmement fier d'être à Chennai pour partager cette bonne nouvelle avec l'équipe. Leurs performances et leur compétitivité nous ont donné la confiance nécessaire pour investir sur le long terme ».

