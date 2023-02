Spar Nord Bank A/S igangsætter aktietilbagekøbsprogram

English Danish

Selskabsmeddelelse nr. 08

Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 7/2023 (Årsrapport 2022) igangsætter Spar Nord et aktietilbagekøb på op til 300 mio. kr. med henblik på at nedsætte bankens aktiekapital med de under programmet købte aktier. Baseret på lukkekursen den 10. februar 2023 svarer dette til ca. 2,5 millioner aktier.

Formålet med aktietilbagekøbet er at optimere bankens kapitalstruktur i overensstemmelse med de udmeldte kapitalmålsætninger.

Ved udgangen af 4. kvartal 2022 var Spar Nords egentlige kernekapitalprocent 16,4, mens den samlede kapitalprocent var på 20,9. Effekten af aktietilbagekøbsprogrammet udgør et fradrag på 0,5 procentpoint, der indregnes i 1. kvartal 2023. Det er Spar Nords målsætning at have en egentlig kernekapitalprocent (CET1) på 13,5 og en kapitalprocent på 17,5.

Aktietilbagekøbsprogrammet igangsættes den 13. februar 2023 og vil være afsluttet senest 31. januar 2024. Spar Nord kan dog til enhver tid suspendere eller stoppe programmet. Sker dette, vil det blive meddelt i en selskabsmeddelelse via Nasdaq Copenhagen.

Spar Nord har givet Danske Bank mandat til at forestå tilbagekøbet, som gennemføres i henhold til bestemmelserne i EU’s markedsmisbrugsforordning, EU-forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014.

Der er fastsat følgende retningslinjer for programmet:

På hver handelsdag kan der maksimalt købes 25 pct. af den gennemsnitlige daglige handelsvolumen opgjort de forudgående 20 handelsdage.

Der kan ikke købes aktier til en kurs, der overstiger 1) kursen for seneste uafhængige handel på Nasdaq Copenhagen og 2) kursen for det højeste uafhængige tilbud på Nasdaq Copenhagen.

Spar Nord vil ugentligt oplyse om antallet og værdien af tilbagekøbte aktier.

Spar Nords største aktionærer, Spar Nord Fonden og Nykredit Realkredit A/S,

har meddelt, at de ikke deltager pro rata i tilbagekøbsprogrammet. Gennemførelse af programmet vil medføre, at Spar Nord Fonden vil øge sin ejerandel af de cirkulerende aktier med 0,4 procentpoint til 20,2 pct., mens Nykredit Realkredit A/S vil øge sin ejerandel med 0,4 procentpoint til 19,5 pct.

Spørgsmål i forbindelse med denne meddelelse kan rettes til undertegnede på 96 34 42 36.

Venlig hilsen

Rune Brandt Børglum

IR-chef





Vedhæftet fil