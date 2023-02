English Danish

Date 13.02.2023

Share buy-back programme - week 6

The share buy-back programme runs from and including 2 February 2023 up to and including 27 July 2023 provided that the forthcoming annual general meeting, to be held on 1 March 2023, gives the board a new authority to permit the bank to acquire its own shares and thereby the share buy-back programme can continue. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 385 million under a share buy-back programme, see company announcement of 1 February 2023.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 8,500 993.49 8,444,705 06 February 2023 5,000 1,000.96 5,004,800 07 February 2023 4,000 1,014.28 4,057,120 08 February 2023 4,000 1,027.13 4,108,520 09 February 2023 3,800 1,046.42 3,976,396 10 February 2023 3,800 1,039.75 3,951,050 Total under the share buy-back programme 29,100 1,015.21 29,542,591

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

917,427 shares under the completed and present share buy-back programme(-s) corresponding to 3.2 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

