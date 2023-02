Bourse Direct tiendra un webinaire pour ses actionnaires et les investisseurs individuels le 8 mars 2023 à l’occasion de la présentation de ses résultats annuels 2022  

Bourse Direct (code ISIN : FR0000074254, Menmo : BSD), acteur majeur de la bourse et de l’épargne en ligne est heureux de convier ses actionnaires individuels et les investisseurs particuliers à un webinaire

le jeudi 8 mars 2023 à 18h.

Lors de cette réunion, Catherine Nini, Président du Directoire – Directeur Général de Bourse Direct, présentera l’activité et les résultats annuels 2022 de la société ainsi que la stratégie de développement sur les différents métiers de Bourse Direct.

Les participants pourront échanger avec Catherine Nini lors de cet événement.

Le communiqué de presse relatif aux résultats annuels 2022 sera diffusé le vendredi 24 février 2023 (pré-bourse).

Pour vous inscrire, cliquez sur le lien ci-dessous :

Je souhaite participer à la présentation de Bourse Direct, le 8 mars

La présentation inclura une session de questions / réponses.

Les informations de connexion vous seront communiquées après inscription.

Pour en savoir plus sur Bourse Direct : https://groupe.boursedirect.fr/

A propos de Bourse Direct :

Acteur majeur de la bourse en ligne en France, Bourse Direct intègre tous les métiers du courtage en ligne, de la transaction boursière aux services de back office et d’exécution.

Bourse Direct propose aujourd’hui les tarifs les plus compétitifs du marché, avec un ordre de bourse à moins de 1 €, associé à une technologie permettant aux investisseurs d’optimiser la gestion de leur portefeuille en toute mobilité.

L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA et PEA-PME, est cotée sur le compartiment C d’Euronext. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur https://groupe.boursedirect.fr/.

Contacts Presse :

BOURSE DIRECT - Virginie de Vichet - +33 (0) 1 85 65 55 40

IMAGE 7 - Claire Doligez - +33 (0) 1 53 70 74 48

Pièce jointe