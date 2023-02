English Finnish

BBS-Bioactive Bone Substitutes, yhtiötiedote, 13.2.2023 klo 11.00

BBS-Bioactive Bone Substitutes on hakenut Nasdaq First North Growth Market Swedenin rinnakkaislistauksesta luopumista

Aiemmin 4.11.2022 tiedotetun aikeen mukaisesti BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj (“BBS”) on tänään hakenut osakkeidensa rinnakkaislistauksen poistamista Nasdaq First North Growth Market Swedeniltä ("Nasdaq FN GM Sweden").

Päätöstä tehdessään hallitus on ottanut huomioon BBS:n osakkeiden alhaiset kaupankäyntimäärät yhtiön listautumisen jälkeen vuonna 2018, sekä Euroclear Sweden AB:hen rekisteröityjen osakkeenomistajien vähäisen määrän. Hallitus on myös arvioinut yhtiölle koituvia lisäkustannuksia ja listautumisvaatimusten noudattamisesta aiheutuvia hallinnollisia vastuita liittyen rinnakkaislistautumiseen.

BBS muistuttaa Euroclear Sweden AB:hen rekisteröityjä osakkeenomistajiaan siitä, että vaikka yhtiön osakkeita ei enää ole jatkossa listattu Nasdaq FN GM Swedenissä, osakkeenomistajat voivat käydä kauppaa osakkeilla siirtämällä osakkeensa Euroclear Finlandin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Siirron toteuttamiseksi osakkeenomistajan tulee ottaa yhteyttä omaan tilinhoitajaansa. Jotkut tilinhoitajat tekevät siirron automaattisesti, ja toiset osakkeenomistajan hyväksynnän jälkeen.

Yhtiön arvion mukaan viimeinen kaupankäyntipäivä Nasdaq First North Growth Market Swedenissä on 6.3.2023. BBS tiedottaa lisää aiheesta Nasdaq Swedenin päätöksen jälkeen.

Ruotsista rinnakkaislistautumisesta luopumisen jälkeen BBS:n osakkeilla käydään kauppaa vain euroissa Nasdaq First North Growth Market Finlandissa kaupankäyntitunnuksella BONEH (ISIN-koodi: FI4000260583).

Lisätietoa:

Toimitusjohtaja Ilkka Kangasniemi

Puhelin: +358 40 708 0307, sähköposti: ilkka.kangasniemi@bbs-artebone.fi

Hyväksytty neuvonantaja:

Nordic Certified Adviser AB, puh. +46 70 551 67 29, info@certifiedadviser.se

BBS lyhyesti

BBS-Bioactive Bone Substitutes on vuonna 2003 toimintansa aloittanut terveysteknologiayhtiö. Olemme kehittäneet uuden tuotteen vaikeiden luumurtumien ja luutumisongelmien hoitoon. Tavoitteemme on tarjota uuden sukupolven lääkinnällisiä tuotteita luuvaurioiden hoitoon ortopedisessa kirurgiassa. Lääkealalla kehitys- ja tutkimustyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta kehittää uusia asioita. Tästä meillä on näyttöä jo yli 20 vuoden ajalta. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, innovatiivisuus sekä työstään innostuneet ja siihen sitoutuneet työntekijät. Kehittämämme ARTEBONE® on tuotekehityksen loppumetreillä, ja haemme sille kaupallistamisen EU-alueella mahdollistavaa CE-merkintää. Olemme oululainen yritys, jolla on lääketehdasluvan omaava tehdas Reisjärvellä.

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandissa and Nasdaq First North Growth Market Swedenissä (rinnakkaislistauksesta luopumiseen asti).

Lisätietoa: www.bbs-artebone.fi