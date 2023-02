English French Dutch

Umicore start met de industrialisering van mangaanrijke batterijmateriaaltechnologie voor elektrische voertuigen





Umicore begint met de industrialisering van haar toonaangevende mangaanrijke HLM (hoog lithium, mangaan) kathode actieve materialen (CAM) technologie en streeft naar commerciële productie en gebruik in elektrische voertuigen (EV's) in 2026. Dit is een belangrijke mijlpaal in de introductie van een technologie die duidelijk kan concurreren met andere design-to-cost batterijtechnologieën voor EV's en vult Umicore's brede portefeuille van NMC-batterijmaterialen (nikkel, mangaan, kobalt) voor hoogperformante EV's met groot bereik aan.

HLM wint aan terrein bij auto- en batterijcelfabrikanten en onderscheidt zich als kostefficiënte en duurzame batterijtechnologie met hoge energiedensiteit. HLM biedt een betere total cost of ownership dan LFP (lithiumijzerfosfaat) met een groter rijbereik, gelijkwaardige veiligheid, een veel betrouwbaardere SOC (state of charge)-bewaking en is beter te recycleren. Umicore recycleert batterijmaterialen op industriële schaal en op eco-efficiënte wijze, met toonaangevende terugwinningspercentages .

"Umicore bevestigt opnieuw haar koploperspositie in batterijtechnologie nu onze mangaanrijke HLM-technologie dichter bij commerciële productie voor toekomstige klanten komt en een optimaal alternatief biedt in het segment van de goedkope EV-batterijen. We hebben productontwikkelingsprogramma's opgestart met auto- en celproducenten die ervoor kozen om onze gepatenteerde hoge capaciteit, lage kosten en recycleerbare oplossing versneld te gebruiken dankzij haar bewezen en uitgesproken prestaties," zei Ralph Kiessling, Executive Vice President Energy & Surface Technologies bij Umicore. "De technologieportefeuille en projecten van Umicore ondersteunen onze klanten en zorgen voor de transformatie van e-mobiliteit met een brede waaier van toonaangevende technologieën - zoals het huidige midden tot hoog nikkel, mangaanrijke technologieën op korte termijn en solid-state batterijen in de toekomst."

Umicore plant om in de toekomst HLM te produceren in haar batterijmaterialenfabrieken in Korea en Polen , waar momenteel NMC kathode materialen geproduceerd worden, evenals in de geplande fabriek in Canada .





Voor meer informatie

Investor Relations

Caroline Kerremans +32 2 227 72 21 caroline.kerremans@umicore.com Eva Behaeghe +32 2 227 70 68 eva.behaeghe@umicore.com Adrien Raicher +32 2 227 74 34 adrien.raicher@umicore.com

Media Relations

Marjolein Scheers +32 2 227 71 47 marjolein.scheers@umicore.com Caroline Jacobs +32 2 227 71 29 caroline.jacobs@eu.umicore.com





Umicore profiel

Umicore is een circulaire materiaaltechnologie-groep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.

Het merendeel van Umicore’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.

Umicore’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen.