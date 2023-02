FAIR Canada lance un guide en langage clair sur le traitement des plaintes des consommateurs

English French

TORONTO, 13 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- FAIR Canada dévoile aujourd'hui un nouveau guide exhaustif qui explique comment déposer une plainte auprès d’une banque, d’un courtier en valeurs mobilières ou d’un courtier en fonds communs de placement. Rédigé en langage clair, le guide a pour but d'aider les Canadiens à résoudre les plaintes impliquant une demande de compensation financière.



« La plupart des organismes de réglementation sont mal équipés pour aider les Canadiens à récupérer leur argent lorsqu'ils traitent avec une banque ou un courtier en valeurs mobilières. Il est donc important que les Canadiens comprennent les mesures qu'ils doivent prendre s'ils veulent être dédommagés financièrement. Malheureusement, naviguer dans le processus de traitement des plaintes fragmenté et complexe du Canada peut être un véritable défi en soi », a déclaré Jean-Paul Bureaud, directeur général de FAIR Canada. "Notre nouveau guide comble un vide en présentant toutes les informations essentielles dans un seul endroit, dans un format facile à suivre pour les investisseurs et les clients des banques de la rue. "

Le guide s'inscrit dans le cadre de nos efforts continus visant à donner les moyens d’agir aux consommateurs de produits financiers et à les aider à comprendre leurs droits. Il s’agit d’une autre ressource importante axée sur les consommateurs de produits financiers à laquelle les Canadiens peuvent se fier. Pour en savoir plus sur les moyens de déposer une plainte, lisez notre nouveau guide .

À propos de FAIR Canada

FAIR Canada défend les droits des investisseurs particuliers au Canada par l’entremise de la défense des intérêts, de l’éducation et de l’avancement des questions de réglementation. Nous sommes le porte-parole indépendant et digne de confiance afin de répondre aux enjeux importants qui touchent les investisseurs particuliers. En tant que seul organisme sans but lucratif, axé sur les investisseurs au Canada, nous fournissons des commentaires éclairés et objectifs sur les questions de réglementation qui ont une incidence sur l’équité et la protection des investisseurs. Pour en savoir plus sur les droits des investisseurs, consultez FAIRCanada.ca et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Pour plus d’informations contactez :

Jean-Paul Bureaud

Directeur général, FAIR Canada

jp.bureaud@faircanada.ca

Andrea David

Spécialiste en communications, FAIR Canada

andrea.david@faircanada.ca