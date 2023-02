Ipsos acquiert Xperiti afin de renforcer ses capacités d'études dans le B2B

English French

Paris, 13 février 2023 – Ipsos a le plaisir d'annoncer l'acquisition d’Xperiti, une start-up spécialisée dans les études Business-to-Business (B2B), présente aux États-Unis, en Israël et aux Philippines.

La plateforme en ligne d'Xperiti s'appuie sur l'intelligence artificielle pour recruter des professionnels dans 130 pays et plus de 90 secteurs d'activité en temps réel, ce qui permet aux utilisateurs d'accéder facilement et rapidement à des experts de leur secteur. Cette acquisition permettra à Ipsos d'améliorer directement son efficacité et la vitesse du recrutement d'experts, d'étendre et d'optimiser ses capacités d'études B2B à l'échelle mondiale, et de développer des offres adjacentes en créant une plateforme d'expertise B2B internationale.

Selon Yadin Soffer, PDG et fondateur d'Xperiti : « La capacité de notre plateforme à recruter des experts en temps réel, alimentée par la technologie de scraping et de traitement automatique du langage naturel (NLP), combinée aux capacités d’études à l'échelle mondiale d'Ipsos, nous permettra de redéfinir les modalités de collecte et d'analyse d'études B2B. »

Ben Page, PDG d’Ipsos, a déclaré : « Le B2B est l'un des sous-secteurs les plus importants et les plus dynamiques du marché des études en raison des investissements continus dans la transformation numérique. Grâce à la technologie et à l'expertise d'Xperiti, nous allons répondre à grande échelle à la demande croissante d'études B2B scientifiquement rigoureuses et rapides. »

À PROPOS D’IPSOS

Ipsos est l’un des leaders mondiaux des études de marché et des sondages d’opinion, présent dans 90 marchés et comptant plus de 18 000 collaborateurs.

Nos chercheurs, analystes et scientifiques sont passionnément curieux et ont développé des capacités multi-spécialistes qui permettent de fournir des informations et des analyses poussées sur les actions, les opinions et les motivations des citoyens, des consommateurs, des patients, des clients et des employés. Nos 75 solutions s’appuient sur des données primaires provenant de nos enquêtes, de notre suivi des réseaux sociaux et de techniques qualitatives ou observationnelles.

Notre signature « Game Changers » résume bien notre ambition d’aider nos 5 000 clients à évoluer avec confiance dans un monde en rapide évolution.

Créé en France en 1975, Ipsos est coté à l’Euronext Paris depuis le 1er juillet 1999. L’entreprise fait partie des indices SPF 120 et Mid-60 et est éligible au service de règlement différé (SRD). ISIN code FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP.

www.ipsos.com

À PROPOS D’XPERITI

Fondée en 2019, Xperiti a précédemment levé des capitaux auprès d'investisseurs en capital-risque de renom, notamment Dan Aks d'IBI Tech Fund et Rafi Gidron.

Pièce jointe