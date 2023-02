Correction: Résultats 2022 : une belle performance business nécessitant des investissements importants

English French

Communiqué de presse Ecully, le 10 février 2023 –18h

Résultats annuels 2022 :

Croissance de l’activité et intensification des investissements

Poursuite de l’amélioration de la M arge B rute

Ambitions confirmées





En milliers d'euros



Comptes consolidés 2022 2021 Chiffre d'affaires* 7 432 4 290 Coût des ventes - 2 320 - 1 398 Marge brute



% du CA 5 112



69% 2 892



67% Coûts nets d’exploitation







Dont coûts de fonctionnement - 8 322







- 3 770 - 4 301







- 1 941 Dont charges de personnel - 4 875 - 2 479 Résultat d’exploitation - 3 210 - 1 409 Résultat financier 184 223 Résultat exceptionnel - 112 - 397 Résultat net** - 3 137 - 1 583

* Le chiffre d’affaires 2022 inclut la quote-part de chiffre d’affaires liée à Spine Innovations depuis son intégration soit depuis le 21 juillet 2022, soit 1,7 M€.

** Le résultat net intègre la quote-part de résultat net liée à Spine Innovations depuis son intégration à hauteur de -0,7 M€.

Le Conseil d’administration de Spineway, réuni le 9 février 2023 sous la Présidence de Stéphane Le Roux, a arrêté les comptes annuels au 31 décembre 2022.

L’exercice 2022 illustre la dynamique très forte impulsée par le management mixant croissances externes ciblées, développement commercial à l’international et accélération d’un ambitieux programme de R&D pour créer un acteur de référence de la chirurgie du rachis avec un positionnement Premium.

Sur la période Spineway confirme un chiffre d’affaires annuel de 7,4 M€ en progression de 73% par rapport à l’année 2021. Cette croissance est portée par ses clients historiques notamment en Amérique Latine et la contribution en année pleine des ventes des gammes Distimp ainsi que l’intégration sur le 2nd semestre 2022 des ventes de Spine Innovations.

Spineway confirme ainsi la pertinence de sa stratégie s’appuyant sur des territoires plus porteurs de marge (Europe, Australie) et des gammes d’implants Premium.

Une exploitation qui s’accompagne d’une intensification des investissements

Le taux de marge brute sur les ventes poursuit son amélioration et progresse de 1,4 pts à 69 %, générant 5,1 M€ de marge. L’intensification des investissements nécessaires au développement (dépenses réglementaires et scientifiques, accroissement des activités R&D et marketing, hausse des effectifs) ainsi que les dépenses liées à l’intégration de Spine Innovations portent les charges d’exploitation à 12,4 M€. Ainsi, le Résultat d’Exploitation s’établit à – 3,2 M€. Non impacté par des résultats financier et exceptionnel peu significatifs, le Résultat Net s’inscrit à -3,1 M€ contre – 1,6 M€ l’an passé (hors Spine Innovations).

Structure financière saine

La structure financière du Groupe reste saine avec une trésorerie de 5,5 M€ et une trésorerie nette de dettes financières de 4,1 M€ pour des capitaux propres de 22,0 M€ au 31 décembre 2022.

Des ambitions confirmées

Comme prévu dans son plan stratégique, le Groupe a su incrémenter sa valeur ajoutée, renforcer significativement ses équipes et densifier ses positions géographiques.

Doté d’une offre produits renforcée, prothèses discales innovantes Spine Innovations, et gammes premium Distimp, le groupe Spineway est entré dans une nouvelle phase de son histoire.

Pour Stéphane Le Roux, PDG de Spineway « Après une période complexe, le redéploiement de Spineway est en route. 2022 aura été l’année où nos choix stratégiques portent leurs fruits. Bien que le résultat soit encore pénalisé par des investissements nécessaires, la forte croissance des ventes en France et à l’international valide notre volonté de retour à l’équilibre financier à moyen terme et l’ambition du groupe Spineway de devenir l’acteur innovant du traitement moins invasif des pathologies du rachis. »

Fort de ses nouveaux atouts et solidement implanté, Spineway confirme son ambition de devenir l’acteur innovant en France et à l’international, leader dans les traitements moins invasifs du rachis.

Prochain RDV : 13 avril 2023 – Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023

