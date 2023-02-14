三叶草生物新冠疫苗加强针在中国上市

--作为中国第二剂次加强免疫接种的一部分，三叶草生物优质、且具有广泛保护效力的蛋白疫苗现已在浙江省上市，并将于2023年第一季度在其他省市上市--



中国上海, Feb. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力以创新型疫苗拯救生命和改善全球健康水平的处于商业化阶段的全球生物制药公司—— 三叶草生物制药有限公司 （以下简称“三叶草生物”；香港联交所股票代码：02197）今天宣布其重组蛋白新冠疫苗上市， 已于浙江长兴交付并进行了首针接种。 作为国家第二剂次（第四针）加强免疫接种实施方案被推荐接种的疫苗， 可针对老年人群、免疫力低下人群和有合并症人群（链接）。

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“我们非常骄傲能践诺使命，通过优质的新冠疫苗加强针帮助保护老年人群和其他脆弱群体，并开始在疫苗生产地浙江省开展首针接种。”三叶草生物首席执行官兼执行董事梁果说，“我要衷心感谢为重组蛋白新冠疫苗上市做出贡献的每一个人，包括我们的员工、临床试验研究者和参与者、中国和世界各地的健康卫生机构，以及流行病防范创新联盟（CEPI），他们提供了重要的技术和资金支持。”

三叶草生物的重组蛋白新冠疫苗于2022年12月被授权在中国紧急使用。随后中国国家卫生健康委员会正式公布《新冠病毒疫苗第二剂次加强免疫接种实施方案》，建议优先使用针对奥密克戎具有广泛中和作用的疫苗，包括三叶草生物的重组蛋白新冠疫苗。

“CEPI对三叶草生物新冠疫苗的大量早期投资加速了其疫苗的临床开发和生产，这将使中国和世界其他地区的数百万脆弱群体能够公平获取疫苗，”流行病防范创新联盟（CEPI）疫苗研发执行总监Melanie Saville博士表示：“基于CEPI与三叶草生物的合作，这支疫苗作为国际社会持续应对新冠病毒的一部分，有望在保护新冠高风险人群方面发挥重要作用。”

遍布全球五个国家、入组超过3万名受试者的SPECTRA II/III期临床数据显示，三叶草生物的重组蛋白新冠疫苗在临床试验中对试验期间流行的所有新冠病毒毒株引起的重度和需住院治疗的新冠感染的保护效力为100%（ 链 接 ）。此外，上述II/III期临床试验中的一项研究表明，与受感染的家庭成员没有接种疫苗的家庭相比，当受感染的家庭成员接种了三叶草生物的新冠疫苗时，家庭成员间感染新冠病毒的可能性降低了84%（ 链 接 ）。最后，在一项独立的III期临床研究中，三叶草生物的新冠疫苗在作为两剂灭活疫苗后的第三剂异源加强针时，针对多种奥密克戎变异株亚型，包括奥密克戎BA.1、BA.2和BA.5，均可诱导显著的优于第三剂灭活疫苗的中和反应（ 链 接 ）（ 链 接 ）。加强疫苗针对最近流行的奥密克戎变异株亚型，包括奥密克戎BF.7、BQ.1.1和BA.2.75的中和反应的分析结果与之前的数据一致。

除浙江省外，三叶草生物已在多个具有战略优势的省市开展上市准备工作，预计将于今年第一季度在多个省市陆续上市。根据生产能力和市场动态，三叶草生物将在今年持续扩展其在国内的业务。同时，基于通过双边供应协议可产生的潜在显著近期营收和影响的考量，三叶草生物将优先考虑在选定的国家（主要分布于亚太地区和拉丁美洲）直接提交注册申请或紧急使用授权申请。

关于三叶草生物

三叶草生物是一家处于商业化阶段的全球生物制药公司，致力以创新型疫苗拯救生命和改善全球健康水平。凭借综合研发实力、生产和商业化能力，以及与分布全球的相关机构强大的合作伙伴关系，我们已经开发出多样化的候选疫苗管线，以期我们的疫苗可使更多疾病得到预防，助力减轻公共卫生的负担。

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