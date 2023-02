LHV Groupi 2023. aasta finantsplaan ja viie aasta finantsprognoos

English Estonian

2023. aasta on alanud ärikeskkonna ebakindluse ja majanduslanguse taustal, kuid värskelt koostatud finantsplaani järgi saab LHV jaoks käesolev aasta olema varem loodud eelduste realiseerimise aasta. Kasumlikuks peaksid muutuma kõik LHV Groupi ettevõtted, sh LHV Kindlustus ja LHV UK. Plaanitud on finantsgrupi kasvu jätkumine, mis sisaldab Ühendkuningriigi panga käivitamist, LHV Varahalduse juhitud fondide mahu kasvatamist ning LHV Kindlustuse jõudmist kasumisse.

Võtmenäitajad FP2023 2022 ∆ Maksude-eelne kasum 127,2 75,9 68% Puhaskasum 108,2 61,4 76% Laenud 3428 3209 7% Hoiused 5653 4901 15% Fondide maht 1570 1332 18% Finantsvahendajatega seotud maksete arv (mln tk) 34 26 30% Kulu/tulu suhe 43,9% 51,7% -7,8 pp ROE* (tulumaksueelne; omanike osa) 27,4% 20,4% +7,1 pp ROE* (puhaskasumilt; omanike osa) 23,3% 16,5% +6,8 pp Kapitali adekvaatsus 21,5% 20,8% +0,7 pp

* Arvutatud perioodi kuu lõpu keskmiste omakapitali mahtude alusel

Ärimahud toodud miljonites eurodes

Grupi konsolideeritud hoiustele näeb finantsplaan käesolevaks aastaks ette 752 miljoni euro suurust kasvu 5,65 miljardi euroni (+15%). Finantsvahendajate hoiuste maht käesoleval aastal stabiliseerub, jaeklientide hoiuste maht kasvab.

Finantsplaanis prognoosib LHV konsolideeritud laenuportfelli kasvu 220 miljoni euro võrra 3,43 miljardi euroni (+7%). Laenude kasv jätkub, kuid on piiratud järsult kasvanud kapitalinõuete ja majanduse jahenemise taustal. LHV Panga ettevõtete panganduse laenude kasvu prognoositakse 144 miljonit eurot ja kodulaenude kasvu 31 miljonit eurot. Ühtlasi prognoosib finantsplaan laenukahjude kasvu ja allahindluste suurenemist ettevaatavalt 24,6 miljoni euroni.

LHV juhitud fondide maht kasvab finantsplaani järgi 18% ehk 238 miljoni euro võrra 1,57 miljardi euroni. Aasta lõikes prognoositakse aktiivsete pensioniklientide arvule vähest kasvu. Prognoos ei sisalda pensionifondidelt edukustasu teenimist, kuid LHV Varahalduse tegevus saab 2023. aastal siiski olema kasumlik.

Finantsvahendajate maksete arv tõuseb käesoleval aastal 30% võrra 34 miljoni makseni. Äri mõjutab pangalitsentsi omandamine eelduslikult märtsis ning seejärel finantsvahendajate valdkonna järkjärguline üleviimine LHV Pangast LHV UK Limitedi. Grupi Ühendkuningriigi tütarettevõte jätkab äri tugevat arendamist, teenides seejuures intressi- ja teenustasutulu, kuid see toob kaasa ka kasvavad personali- ja IT kulud. Finantsplaani järgi teenib LHV UK Limited 2023. aastal esimest korda kasumit.

LHV Kindlustuse ärimahud ja tulud on suurenemas, 2023. aastal kasvavad kindlustuse brutopreemiad 27,1 miljoni euroni (+58%). Selts peaks jõudma käesoleval aastal esmakordselt kasumisse. Aasta jooksul on plaanis laiendada kindlustustoodete valikut ning kasvatada sünergiat pangateenuste kanalitega.

Kokkuvõtvalt kasvavad vastavalt finantsplaanile AS-i LHV Group konsolideerimisgrupi tulud 2023. aastal 56% 270,4 miljoni euroni, kulud 32% 118,7 miljoni euroni, krediidikahjud 205% 24,6 miljoni euroni ning puhaskasum 76% 108,2 miljoni euroni. Kasumi kasvumäära mõjutab lisaks intressikeskkonna arengutele ka suhteliselt madal võrdlusbaas, kuna 2022. aasta sisaldas olulises mahus tehtud investeeringute kulu.

LHV Groupi omakapitali tootluse suhtarv ROE jääb 2023. aastal 23,3% tasemele ning kulu/tulu suhteks prognoosib ettevõte 43,9%. Kasumlikkust mõjutavad oluliselt suurenenud kapitalinõuete täitmiseks emiteeritud instrumentidega kaasnev intressikulu, inflatsioonist tulenev palga- ja sisendkulude kasv, edasise kasvu toetamiseks uute inimeste värbamine, samuti Ühendkuningriigis tehtavad kulud ja investeeringud organisatsiooni ülesehitamiseks.

LHV Groupi juhatuse esimehe Madis Toomsalu kommentaar:

"Kasumikasvust hoolimata tuleb käesolev aasta LHV jaoks väljakutseterohke. Kaheksa aasta jooksul kahekordistunud kapitalinõuded pärsivad laenumahtude kasvu. Teenitava kasumi arvelt moodustuva kapitali plaanime siiski investeerida laenutegevuse kasvu taastamisse. Näeme, et just majanduse languse taustal on eriti oluline tagada ettevõtete investeeringute jaoks finantseerimise suutlikkus. Panga kapitali iga ühik võimendub majanduses umbes kaheksakordseks ettevõtte-poolseks investeeringuks.

LHV laenuportfell kasvab aasta jooksul 220 mln euro võrra, seejuures jätkame aktiivselt Eesti ettevõtete ja inimeste plaanide rahastamist. Meie eesmärk on finantseerida senisest veelgi enam taastuvenergeetika projekte, aga see eeldab pika tasuvusajaga sektoris selgeid sõnumeid ja kindlust poliitilise riski mitterealiseerumiseks.

Ühendkuningriigis oleme teinud suured investeeringud. Loodame jõuda 2023. aastal äritegevusega kasumisse. Sellega muutume finantsteenuseid kasumlikult eksportivaks ettevõtteks. Edasist kasvukiirust mõjutab, kui kiiresti saame LHV Groupi arvelt teha lisainvesteeringud Ühendkuningriigi panga kapitali.

Ettevaatavalt on meie järgmise viie aasta prognoositavatele tulemustele oluline mõju intressikeskkonna muutustel. Kulud kasvavad lisaks peamiselt tööjõukulude arvelt. Majanduskeskkonna muutustest tulenevalt prognoosime allahindluste ettevaatavat kasvu.

Meie strateegia toetub kolmele kõige olulisemale põhimõttele: parim teenindus, parim tööandja ja parimad investorsuhted."





Finantsprognoos 2023–2027

AS LHV Group avalikustab järgmise viie aasta finantsprognoosi. Prognoosi koostamisel on arvestatud, et viie aasta jooksul võib ettevõte ja majanduskeskkond oluliselt muutuda. Baas-intressimäärade tipu saavutamine on eeldatult 2023. aastal ning seejärel on eelduseks võetud selle järkjärguline alanemine. Eeldustena on veel arvestatud, et ärimahud suurenevad, dividendipoliitika püsib ning LHV Varahalduse puhul edukustasu alates 2024. aastast.

Võtmenäitajad FP2023 FP2024 FP2025 FP2026 FP2027 Maksude-eelne kasum 127,2 138,2 163,1 195,2 229,1 Puhaskasum 108,2 117,0 138,1 165,1 186,6 Laenud 3428 3933 4627 5433 6305 Hoiused 5653 7401 8707 10111 11573 Fondide maht 1570 1743 1933 2140 2368 Finantsvahendajatega seotud maksete arv (mln tk) 34 36 38 39 41 Kulu/tulu suhe 43,9% 43,9% 44,2% 42,5% 41,9% ROE (tulumaksueelne; omanike osa) 27,4% 24,1% 23,9% 24,7% 25,3% ROE* (puhaskasumilt; omanike osa) 23,3% 20,4% 20,2% 20,8% 20,4% Kapitali adekvaatsus 21,5% 21,9% 21,9% 22,1% 21,3%

* Arvutatud perioodi kuu lõpu keskmiste omakapitali mahtude alusel

Ärimahud toodud miljonites eurodes

Prognoosi kohaselt kõik LHV Groupi olulised ärimahud järgmise viie aasta jooksul orgaaniliselt kasvavad. Laenude konsolideeritud mahtudele prognoosib ettevõte võrreldes 2022. aastaga 2-kordset kasvu 6,31 miljardi euroni aastal 2027. Hoiuste konsolideeritud maht kasvab prognoosi kohaselt samal ajal 2,4 korda 11,57 miljardi euroni. LHV juhitud fondidele prognoosib LHV viie aastaga 1,8-kordset kasvu 2,37 miljardi euroni.

Prognoosi kohaselt kasvavad grupi tulud järgneval viiel aastal keskmiselt 20% aastas, samal ajal kui kulud kasvavad keskmiselt 15% aastas. Prognoosi kohaselt jõuab LHV konsolideeritud puhaskasum 25% keskmise aastakasvuga 2027. aastaks ligi 186,6 miljoni euroni. Erinevalt varasematest prognoosidest sisalduvad numbrites ka Ühendkuningriigi panga prognoositavad tulemused.

2026. aastaks prognoosib LHV grupi kulu/tulu suhte alanemist 41,9%-ni. Aktsionäride puhaskasumil põhineva omakapitali tootlus ületab kõigil aastatel 20% taset.

LHV Group muudab 2023. aasta finantsplaani juhul, kui muutub tõenäoliseks planeeritava puhaskasumi üle 10% erinevus finantsplaanist. Viie aasta prognoosi uuendab ettevõte 2024. aasta alguses.





