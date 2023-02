LHV Groupi tulemused jaanuaris 2023

English Estonian

2023. aasta algas LHV Groupi jaoks heade tulemustega: tulud edestavad veidi uut finantsplaani ja krediidiportfelli kvaliteet püsib.

AS-i LHV Group konsolideeritud laenuportfell kahanes kuuga 5 miljoni euro võrra. Seejuures jaelaenud kasvasid 3 miljoni euro võrra, kuid ettevõtete laenude maht vähenes ligikaudu 7 miljoni euro võrra. Konsolideeritud hoiused kasvasid jaanuaris 57 miljoni euro võrra, seejuures suurenesid finantsvahendajate hoiused 16 miljoni euro võrra. LHV juhitud fondide maht kasvas kuuga 103 miljoni euro võrra. Jaanuaris töödeldi 2,9 miljonit finantsvahendajatest klientidega seotud makset.

AS LHV Group teenis jaanuaris konsolideeritult 10,7 miljonit eurot puhaskasumit. AS LHV Pank teenis 12,3 miljonit eurot puhaskasumit, sellest 2,1 miljonit eurot Ühendkuningriigi filiaaliga seotud klientide teenindamisest. AS LHV Varahalduse puhaskasumiks kujunes 430 tuhat eurot. AS LHV Kindlustuse puhaskahjumiks jäi jaanuaris 66 tuhat eurot ja LHV UK Limitedi puhaskahjumiks 1,6 miljonit eurot.

Panga klientide arv jätkas jaanuaris kasvu, suurenedes 4800 võrra, arveldavate klientide arv kasvas 1500 võrra. Kuigi laenude nõudlus on kokkuvõttes vähenenud, oli jaanuaris kodulaenutaotluste esitamise aktiivsus heal tasemel ning portfelli kvaliteet püsib. Intressitulude suurenemine veab panga kasumlikkust, samas üha enam hinnastuvad ka hoiused kõrgematele intressitasemetele. LHV aastase tähtajaga hoiuse intress juba ületab Euroopa Keskpanga intressimäära.

Ühendkuningriigi äri osas on rõhk endiselt krediidiasutuse litsentsi taotlemisel, aga ka laenutegevusega alustamisel – esimesed ettevõtete laenude projektid on jõudnud krediidikomiteesse. LHV UK Limitedi ja LHV Panga vahel avati krediidiliin 100 miljonile naelale ja sõlmiti leping ühiste finantsvahendajatest klientide teenindamiseks alates märtsist.

Pensionifondidele oli aasta algus turgude taastumise taustal hea. Tänu heale tootlusele teenis LHV Varahaldus finantstulu. Suurimate fondide M, L ja XL tootlus oli jaanuaris vastavalt 1,4%, 1,9% ja 2,5%. Passiivsetest fondidest pensionifond Indeks näitas 5,4% tootlust, pensionifond Roheline turu parimana 10,8% tootlust. Jaanuari alguses lahkus II sambast veidi enam kui 1900 LHV pensionifondide klienti, mis on senistest lahkumisakendest madalaim lahkumismäär.

LHV Kindlustuse klientide arv kasvas 154 tuhandeni uue toote tervisekindlustuse lepingute lisandumise toel. Neto teenitud preemiad kasvasid eelmise kuuga võrreldes 31%. Efektiivsus on paranemas ning kahjukäsitluse rahulolu tase püsib kõrgel tasemel.

Värskelt avalikustatud finantsplaan käesolevaks aastaks püsib.

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. Grupi ettevõtetes töötab üle 900 inimese. LHV pangateenuseid kasutab jaanuari lõpu seisuga 383 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 129 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 154 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 200 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.





Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: 502 0786

E-post: priit.rum@lhv.ee

Manus